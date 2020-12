Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Ceux qui prévoient de se connecter au message du jour de Noël de la reine pourront le faire à partir de leurs haut-parleurs intelligents Amazon Alexa pour la première fois cette année.

Alors que les propriétaires de haut-parleurs intelligents ont techniquement pu écouter le message annuel de Sa Majesté via leurs appareils auparavant, simplement en demandant à Alexa (ou, en fait, à Google Assistant) de passer à une station de radio après lévénement, les choses ont été simplifiées pour 2020.

Les utilisateurs peuvent maintenant simplement dire: "Alexa, joue le message du jour de Noël de la reine".

Pour ceux qui écoutent dans le monde entier, la fonctionnalité ne sera pas non plus réservée aux appareils au Royaume-Uni. Tant que votre langue Alexa est définie sur langlais - donc, que ce soit les versions britannique, américaine, australienne, indienne ou canadienne - vous pourrez écouter.

La Couronne nest pas vraiment nouvelle dans la technologie, mais être en retard à la fête nest pas vraiment surprenant non plus, car il nest pas nécessaire quelle prenne un pari. Avec de plus en plus dappareils remplissant maintenant nos maisons, cela donne à ceux dentre nous qui ne sont pas à proximité dune télévision (ou ne peuvent pas trouver la télécommande sous la montagne de boîtes de chocolat) et une autre façon de ressentir le message.

Comme nous le disons, ceux qui disposent dun haut-parleur alimenté par Google Assistant devront simplement demander à lassistant de lire BBC Radio 4 à lheure du message de Noël de 15h00 GMT.

Écrit par Conor Allison.