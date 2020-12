Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon Alexa a reçu une nouvelle fonctionnalité «Traduction en direct». Plus précisément, lassistant peut désormais effectuer des traductions en temps réel entre langlais et lespagnol, lallemand, le français, lhindi, litalien et le portugais brésilien, le tout grâce à une nouvelle mise à jour logicielle en direct.

«Amazon [a] lancé la nouvelle fonctionnalité de traduction en direct dAlexa, qui permet aux personnes parlant dans deux langues différentes de converser entre elles, Alexa jouant le rôle dinterprète et traduisant les deux côtés de la conversation», a annoncé Amazon dans un message. "Une fois la session commencée, les clients peuvent prononcer des phrases ou des phrases dans lune ou lautre langue. Alexa identifiera automatiquement la langue parlée et traduira chaque côté de la conversation.

Gardez à lesprit que la dernière mise à jour dAlexa fait suite à lintroduction des compétences multilingues en novembre. Ces compétences rendent lassistant plus accessible aux non anglophones. En plus de cela, avec la traduction en direct, que vous activez avec une commande vocale comme "Alexa, traduisez lespagnol", Alexa peut vous signaler de commencer à parler avec un bip, puis de traduire vos conversations. Elle affichera même une transcription sur les appareils Echo Show. Pour mettre fin à une session de traduction, dites «Alexa, arrête».

Nous pouvons voir que cette fonctionnalité est extrêmement utile lorsque vous parlez avec quelquun qui parle une autre langue. Si vous vous demandez pourquoi vous pensiez quAlexa pouvait déjà faire cela, vous pensez probablement au mode interprète de Google Assistant , qui a fait ses débuts en 2019 avec la capacité de gérer 27 langues différentes. Google offre également la possibilité dafficher une transcription en direct, mais sur ses propres appareils comme le Nest Hub, plutôt que sur les appareils Amazon Echo Show, bien sûr.

Nous navons pas eu loccasion de tester Alexa Live Translation, nous ne pouvons donc pas encore juger de ce qui est meilleur, mais si vous voulez lessayer, il est maintenant disponible sur les appareils Echo aux États-Unis.

Écrit par Maggie Tillman.