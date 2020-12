Alexa Show and Tell arrive au Royaume-Uni pour les appareils Echo Show

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Show and Tell, est une fonctionnalité Alexa conçue pour aider les personnes aveugles et malvoyantes et vient dêtre lancée au Royaume-Uni. Il utilise la caméra de lEcho Show pour aider à identifier les articles dépicerie ménagers courants.

Vous pouvez simplement dire à votre Echo Show "Alexa, quest-ce que je tiens?" ou "Alexa, quest-ce quil y a dans ma main?" commencer. Lidée générale est que cela aidera à identifier les éléments difficiles à distinguer au toucher, comme les aliments en conserve ou en boîte. La fonctionnalité fait partie du hub daccessibilité Alexa en constante évolution.

À lorigine, Amazon a développé la fonctionnalité avec le Vista Center for the Blind and Visually Disease in California. Pour commencer, tenez lélément à environ 30 cm de la caméra et donnez la commande. Alexa vous invitera à retourner larticle pour montrer tous les côtés de lemballage.

Commentant cette nouvelle fonctionnalité, Robin Spinks, directeur principal de linnovation au Royal National Institute of Blind People (RNIB), déclare: «La vision par ordinateur et lintelligence artificielle changent la donne dans la technologie qui est de plus en plus utilisée pour aider les personnes aveugles et malvoyantes. Identifiez les produits de tous les jours. Amazons Show and Tell utilise ces fonctionnalités à bon escient, aidant les personnes aveugles et malvoyantes à identifier rapidement les articles avec facilité.

"Par exemple, utiliser Show and Tell dans ma cuisine ma permis de différencier facilement et indépendamment les pots, les boîtes et les paquets dans mes placards."

Show and Tell était auparavant disponible aux États-Unis. Toutes les versions dEcho Show sont prises en charge.

Écrit par Dan Grabham.