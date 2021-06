Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Blink, propriété dAmazon, a réduit ses dernières caméras de sécurité à domicile - les Blink Outdoor et Indoor.

Il sagit dune caméra extérieure résistante aux intempéries disponible aux États-Unis et au Royaume-Uni, ainsi quune version intérieure appelée - sans surprise - Blink Indoor. Le Blink Outdoor est totalement sans tracas, offrant deux ans dautonomie avec seulement deux piles AA.

Il y a maintenant une économie de 40 % sur le sable de 40 $, en baisse de 99,99 $ à 59,99 $ et au Royaume-Uni, il y a 45 % de réduction et 45 £ de remise, en baisse à 54,99 £ contre 99,99 £ .

Blink Outdoor propose également une vidéo Full HD et fonctionne avec lapplication Blink Home Monitor facile à utiliser afin que vous puissiez voir une vue en direct, recevoir des alertes de mouvement et utiliser laudio bidirectionnel.

Vous pouvez également créer des zones personnalisées pour réduire les alertes erronées et marquer les « zones de confidentialité » qui ne sont pas enregistrées – comme sa société sœur Ring – également détenue par Amazon. Comme vous pouvez vous y attendre, les deux caméras sont également compatibles avec Alexa et elles fonctionneront avec Echo Show et Fire TV.

Comme Ring, Blink propose un stockage en nuage pour 3 $ par mois ou vous pouvez utiliser un module de synchronisation Blink 2 vendu séparément pour utiliser le stockage USB.

La version intérieure a également vu une remise à 49,99 $ avec 30,01 $ de réduction , alors quau Royaume-Uni, elle est de 44,99 £ à partir de 79,99 £, avec une économie de 44 par .

Écrit par Dan Grabham.