(Pocket-lint) - "Je peux être ton Eero, bébé". Désolé, nous navons pas pu résister. Le système Wi-Fi maillé dAmazon, appelé Eero, a été réduit de 40% par rapport à son prix demandé ce vendredi noir.

Le triple pack se vend généralement à 249 £, mais il est en vente à partir daujourdhui jusquà la fin de novembre pour 149,40 £ à la place , soit une économie massive de 40%.

Alors, quest-ce quun réseau maillé? Cela peut sembler ennuyeux, mais il en rapporte 10 fois plus, car ce réseau invisible étend la puissance de votre signal Wi-Fi pour couvrir une plus grande distance, augmentant les points faibles et garantissant que toutes vos technologies ont la meilleure vitesse de signal lorsquelles sont plus éloignées. du routeur principal.

Si vous avez eu des retombées sur Netflix alors quil se tamponne pour la 30e fois pendant un film, ce type de configuration vous aidera à mettre fin à cela.

Avoir trois unités dans le pack signifie que vous pouvez relier les trois ensemble, soit à différents endroits de votre maison, ou même les connecter en série sans fil pour transmettre le signal à travers, par exemple, votre jardin - peut-être dans un bureau que vous avez construit à la fin?

En outre, le routeur / répéteur Wi-Fi Eero autonome dAmazon est également disponible avec une réduction de 40% - maintenant 59,40 £ au lieu de 99 £ .

Cette unité autonome unique sajoute à votre routeur existant pour amplifier le signal. Cest une solution soignée et plus simple.

