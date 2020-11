Obtenez 21 £ de réduction sur le nouvel Echo Dot chez Amazon UK, maintenant 29 £

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon a beaucoup sur le dernier Echo Dot de 4e génération, avec une économie de 35%. Il est maintenant au prix de 28,99 £, au lieu de 49,99 £ .

LEcho Dot est le haut-parleur intelligent le plus populaire dAmazon avec Alexa et il a maintenant été réinventé en forme de boule avec un meilleur son et lanneau lumineux en bas. Cest certainement plus esthétique que son prédécesseur.

Toutes les capacités dAlexa sont à bord telles que la prise en charge des compétences ainsi que le contrôle de la maison intelligente et la compatibilité avec tous les principaux services de musique tels que Spotify, Amazon Music, Apple Music et Deezer en plus de la radio de TuneIn et BBC Sounds et podcasts et livres audio de divers fournisseurs. Dans notre revue, nous disons que le Dot ressemble plus que jamais à une mini version de lEcho pleine taille et - grâce à de nouveaux composants internes - sonne et fonctionne mieux que jamais.

Cest un bien meilleur haut-parleur autonome pour la musique de nos jours, alors quil est plus facile à configurer que jamais avec laide de lapplication Alexa.

Si vous voulez le Dot with Clock qui est également disponible sur une bonne affaire pour le moment. Cest une excellente option de chevet.

Écrit par Dan Grabham.