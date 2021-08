Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - En dehors du Prime Day et du Black Friday, il y a encore de bonnes affaires à faire sur les appareils Amazon. Lun deux est sur le dernier Echo Dot de 4e génération - maintenant avec une remise de 40%.

LEcho Dot est lenceinte intelligente la plus populaire dAmazon avec Alexa, dautant plus quelle a été réinventée en forme de boule avec un meilleur son et lanneau lumineux en bas. Il est certainement plus esthétique que son prédécesseur.

Toutes les capacités dAlexa sont à bord, telles que la prise en charge des compétences ainsi que le contrôle de la maison intelligente et la compatibilité avec tous les principaux services de musique. Spotify, Amazon Music, Apple Music et Deezer sont chacun pris en charge, en plus de la radio de TuneIn et des podcasts et livres audio de divers fournisseurs. Dans notre revue, nous disons que le Dot ressemble plus que jamais à une mini version de lEcho pleine grandeur et - grâce à de nouveaux composants internes - sonne et fonctionne mieux que jamais.

Cest un bien meilleur haut-parleur autonome pour la musique de nos jours, alors quil est plus facile à configurer que jamais avec laide de lapplication Alexa.