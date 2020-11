Amazon vient de dévoiler une version Product Red de son tout nouveau Echo 4e génération

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon a annoncé une version Project Red de son presque nouveau haut-parleur intelligent Amazon Echo de 4e génération. Cest certainement frappant en apparence. Amazon fera don de 10 £ / 10 £ de chaque vente (echo) RED au Fonds mondial pour soutenir la réponse au COVID-19 et les programmes de lutte contre le VIH / sida en Afrique subsaharienne.

Lappareil est exactement le même que les autres versions - il est également disponible en anthracite, bleu crépuscule et blanc glacier. Il prend en charge Zigbee et Bluetooth tout en pouvant faire tout ce quAlexa peut faire, avec la prise en charge de Spotify Connect ainsi que dAmazon Music, Apple Music et Deezer en plus des sons BBC et des milliers de compétences Alexa disponibles.

Dans notre examen du nouvel Echo, nous avons loué laudio, la vitesse dAlexa (grâce au nouveau matériel à lintérieur) et nous pensons que cest une grande valeur - nous avons seulement exprimé une réserve sur le fait que lanneau lumineux est parfois légèrement difficile à voir grâce à son positionnement à le bas de lenceinte.

Vous pouvez également obtenir le nouvel Echo de 4e génération dans le cadre dun accord groupé avec une ampoule Philips Hue, alors voici les derniers prix pour cela:

