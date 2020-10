Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les tablettes Amazon Fire sont censées obtenir un nouveau menu qui vous permettra de contrôler facilement les gadgets de maison intelligente compatibles Alexa .

Amazon a annoncé (via ZDNet et Engadget ) le nouveau menu le 27 octobre 2020. Appelé The Device Dashboard, la fonctionnalité exclusive de la tablette Fire se déploie apparemment à partir de mardi et est accessible via un nouveau bouton Smart Home situé à gauche de la navigation. bar.

Amazon aurait déclaré que la nouvelle interface était destinée aux cas où «le toucher pourrait être plus pratique que la voix». Gardez à lesprit que les tablettes Fire et les autres appareils Alexa sont depuis longtemps en mesure de contrôler les appareils intelligents pour la maison via des commandes vocales, donc le tableau de bord des appareils ouvre plus de façons de contrôler votre maison intelligente. Imaginez que vous montez une tablette Fire à utiliser comme hub pour maison intelligente à écran tactile.

Selon Amazon, vous naurez pas à fermer une application pour accéder au tableau de bord de lappareil sur votre tablette Fire; ouvrez-le simplement depuis la barre de navigation. Cependant, il nest disponible que sur les nouvelles tablettes Amazon, telles que les Fire HD 8 2018, 2019 Fire 7 , 2019 Fire HD 10 et 2020 Fire HD 8 .

Écrit par Maggie Tillman.