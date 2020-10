Aidez à améliorer Alexa au Royaume-Uni en répondant vous-même aux questions avec Alexa Answers

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon a lancé Alexa Answers au Royaume-Uni. La fonctionnalité a déjà été lancée aux États-Unis et est un outil de crowdsourcing, permettant aux utilisateurs bien informés dAlexa de répondre à des questions auxquelles Alexa ne connaît pas encore la réponse.

Et principalement, cela signifiera des informations localisées ou dactualité (en particulier des informations spécifiques au Royaume-Uni) qui nont pas atteint la base de données dAlexa par dautres moyens.

Depuis son lancement aux États-Unis il y a quelques années, Amazon affirme que «des centaines de milliers de réponses» ont été partagées. Si vous demandez à Alexa la réponse à une question posée par un membre de la communauté, Alexa vous dira quelle a été soumise via Alexa Answers. Les réponses soumises sont toujours modérées avant datteindre dautres utilisateurs dAlexa via leurs haut-parleurs intelligents ou dautres appareils.

Vous pouvez simplement vous connecter à Alexa Answers via votre compte Amazon et parcourir les questions pour y répondre par catégorie ou voir les questions fréquemment posées ou les plus récentes posées.

En échange de vos connaissances, vous pouvez gagner des points et accéder aux classements, mais il ny a pas de récompense tangible pour votre travail.

«Nous indexons toujours une énorme quantité dinformations», déclare le responsable de lexpérience Alexa dAmazon UK, Dennis Stansbury, lors dun briefing sur Alexa Answers avec Pocket-lint. "[Mais] il y a beaucoup de petits faits similaires, des choses qui ne sont parfois pas incluses dans une base de données traditionnelle, qui ne sont pas disponibles via lextraction de faits ou dautres sources que nous utilisons avec le ML (apprentissage automatique) pour essayer de comprendre et cest donc un excellent moyen dessayer de combler ces lacunes. "

Nous avons demandé à Stansbury si Alexa Answers remplissait les `` 10 derniers pour cent des questions auxquelles il était impossible de répondre par dautres moyens - ce qui a glissé sur le net. "Vous pouvez y penser de cette façon", dit-il, "mais la chose à laquelle vous devez penser est que les problèmes deviennent toujours plus difficiles.

«Ce que les gens demandaient il y a des années est radicalement différent de ce quils demandent maintenant. Au fur et à mesure que nous nous améliorons, les demandes concernant ce que les clients peuvent demander évoluent également avec cela. Vous savez avant vous navez peut-être pas pensé à demander quelque chose . Mais au fur et à mesure quAlexa saméliore et que vous avez plus confiance en vous, vous pourriez poser de plus en plus de questions sur des choses qui sont juste en dehors des limites. Donc, en termes de cela, nous espérons que cela nous aidera à aller plus loin. "

Écrit par Dan Grabham.