Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon propose une réduction sur un tas de ses propres appareils pour Prime Day 2020, y compris la refonte de Fire TV, qui est maintenant à moitié réduite.

Un ajout de deux ans à la gamme dappareils de divertissement à domicile Fire TV, ce boîtier DVR peut diffuser des émissions à partir dune antenne HD pour les regarder sur votre Echo Show, Amazon Fire TV ou sur un appareil mobile. Il peut même envoyer la télévision en direct enregistrée à votre Echo Show - jusquà quatre émissions à la fois, pour que vous puissiez diffuser sur plusieurs appareils. Et, grâce à Alexa intégrée, vous pouvez faire des choses comme supprimer ou programmer des enregistrements avec votre voix.

Essentiellement, cela donne plus de flexibilité à la configuration de votre téléviseur.

Fire TV Recast dispose de deux tuners et dun DVR de 500 Go, bien quil existe également une option de 1 To à quatre tuners . Les deux modèles sont réduits de 100 $.

Amazon a déclaré que Fire TV Recast pouvait être ajouté au guide des chaînes et que vous pouviez lutiliser pour regarder les actualités locales et des chaînes telles que ABC, The CW et NBC. De plus, une fonctionnalité de lapplication Alexa vous aidera à déterminer où placer votre antenne HD pour un bon signal.

Le Fire TV Recast coûte normalement 229,99 $ et est maintenant réduit à 129 $ (deux tuners) et 179 $ (quatre tuners). Il est sorti pour la première fois en 2018.

Prime Day est la vente annuelle dAmazon, exclusive aux membres Prime qui sabonnent à Amazon Prime . Cette année, les membres Prime aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans plusieurs autres pays du monde peuvent avoir accès à des milliers de réductions sur Amazon du 13 octobre au 14 octobre. Pocket-lint met en lumière toutes les meilleures offres pour les membres Prime américains et britanniques dans les rafles suivantes:

Écrit par Maggie Tillman.