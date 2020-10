Obtenez 10 $ / 10 £ de réduction sur la caméra de sécurité intérieure compacte Blink Mini - maintenant 25 $ / 25 £

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La Blink Mini dAmazon est une caméra de sécurité intérieure super compacte avec modes jour et nuit, dotée dune détection de mouvement et dun son bidirectionnel. Et Amazon propose une offre brillante à ce sujet pour Prime Day 2020 - à condition que vous soyez un membre Prime.

Laccord signifie que vous obtenez 10 $ / 10 £ de réduction, donc le Blink Mini coûte maintenant 25 $ / 25 £ pour une période limitée seulement.

Obtenez loffre Blink Mini sur Amazon US ou Amazon UK

Blink Mini enregistre une résolution Full HD 1080p et dispose dun son bidirectionnel, ce qui vous permet de communiquer avec nimporte qui dans la même pièce que la caméra avec lapplication Blink. Et, bien sûr, vous pouvez également visualiser les images de cette façon.

Cest une caméra filaire, il nest donc pas nécessaire de changer les piles. Il peut également se coupler à des appareils Alexa tels que lEcho Show pour afficher un flux en direct depuis la vue de la caméra.

Après la fin de 2020, Blink facturera le stockage des clips dans le cloud au coût de 3 $ par mois. Auparavant, Blink ne facturait pas le stockage des clips. Le Blink XT2 semble même encore offrir un stockage gratuit dans le cloud pour la vidéo pendant un an.

Alternativement, Amazon propose le module Blink Sync 2 à 35 $ , ce qui vous permet denregistrer et de sauvegarder localement des clips. Branchez une clé USB dessus et vous pouvez stocker des vidéos de 10 caméras Blink Mini différentes.

Vous pouvez ensuite regarder toutes vos séquences Blink Mini à partir du lecteur USB lui-même (lorsquil est branché sur un PC) ou à partir du moniteur Blink Home.

Écrit par Dan Grabham.