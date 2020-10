Amazon UK dévoile les premières offres Prime Day: des remises exceptionnelles sur les appareils Echo et Kindle

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon Prime Day est le moment où Amazon ouvre ses portes aux chasseurs de bonnes affaires avec une énorme vente en ligne et cela commence à minuit ce soir au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Cependant, Amazon vient de publier quelques premières offres Prime Day sur les appareils Echo et le Kindle Paperwhite. Il existe de superbes offres sur le propre Echo Studio dAmazon et sur lEcho Dot en particulier. Découvrez les dernières offres et offres sur le hub doffres d Amazon UK Prime Day .

Si vous souhaitez participer à laction, vous devez vous inscrire à Amazon Prime. Amazon Prime est en fait le service dadhésion dAmazon. Il vous offre toute une gamme davantages: accès anticipé aux offres, Prime Video, livraison gratuite et bien plus encore.

Il y a un essai gratuit de 30 jours, il vaut donc la peine de vous préparer pour les offres dachat Prime Day:

Ce ne sont que le début des offres dAmazon Prime Day. Nous garderons une trace de toutes les bonnes affaires au fur et à mesure quelles se produisent - alors gardez un œil sur nos meilleures offres Prime Day pour le Royaume-Uni , si vous êtes aux États-Unis, nous avons également une page doffres Prime Day aux États - Unis .

Écrit par Dan Grabham.