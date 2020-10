Les podcasts Apple sont maintenant disponibles via Amazon Alexa sur Echo, Fire TV et plus

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les podcasts Apple sont désormais disponibles sur les appareils Amazon Alexa au Royaume-Uni et en Irlande. Cette décision fait suite à lannonce quAmazon Music ajoute des podcasts à son propre service en suivant lexemple de Spotify. Les podcasts semblent certainement être un champ de bataille croissant entre les services et il sera intéressant de voir comment cela affecte la relation entre les podcasts Apple et Apple Music à lavenir.

Apple Music est arrivé sur les appareils Echo au début de lannée dernière.Il est donc surprenant quil ait fallu autant de temps pour que lapplication Podcasts dApple apparaisse sur les haut-parleurs intelligents Echo - ainsi que sur les haut-parleurs tiers qui utilisent Alexa et le système Fire TV dAmazon.

Le processus est très similaire à la configuration dApple Music - mais au lieu de changer votre service de musique par défaut dans lapplication Alexa, vous devez plutôt changer de fournisseur de podcast.

Dans lapplication Alexa, accédez à Paramètres, sélectionnez Musique et podcasts, puis associez les podcasts Apple avec votre identifiant Apple. Appuyez sur Lier un nouveau service pour démarrer. Vous pouvez utiliser des énoncés Alexa standard avec lui, tels que: `` Alexa, joue au football hebdomadaire sur Apple Podcasts et `` Alexa, avance rapide de 30 secondes .

Vous pouvez en savoir plus sur la compétence Apple Podcasts ici .

Écrit par Dan Grabham.