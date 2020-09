Amazon Echo Afficher 10 panoramiques et zooms autour de la pièce lorsque vous vous déplacez

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon a lancé un nouvel Echo Show de 10 pouces pour remplacer lappareil existant vieux de deux ans .

Lappareil de troisième génération dispose dun moteur qui lui permet de faire un panoramique et de zoomer dans la pièce pendant un appel vidéo - ce qui est un peu comme la fonction du portail Facebook pour garder la caméra sur vous. Il gardera également lécran pointé vers vous - utile si vous cuisinez ou vous déplacez dans une pièce comme une cuisine.

Vous pouvez également lutiliser comme caméra à distance pour vous enregistrer sur votre maison, qui fonctionne avec Alexa Guard .

squirrel_widget_2683477

Amazon offre également une prise en charge de Netflix et des services dappel vidéo tels que Zoom et le propre Chime dAmazon avec lappareil (il avait déjà confirmé Zoom for Show), ajoutant à la prise en charge de Skype dans les anciens appareils Echo. Cependant, il ny a toujours pas de YouTube.

Il ajoute également des fonctionnalités de confidentialité telles que le bouton dobturateur de la caméra physique de l Echo Show 5 et du Show 8 . Lappareil prend également en charge Zigbee et dispose également dun hub Amazon Sidewalk .

Amazon a également annoncé de nouvelles capacités Alexa à côté de lappareil.

Plus tard cette année, Alexa sera en mesure de supprimer tous les enregistrements vocaux précédemment enregistrés associés à votre compte, vous pouvez simplement demander, "Alexa, supprimez tout ce que jai dit."

Vous pourrez également demander «Alexa, comment puis-je consulter mes paramètres de confidentialité?» - Alexa vous enverra un lien direct dans lapplication Alexa vers vos paramètres de confidentialité Alexa.

Vous pouvez désormais également choisir de sauvegarder ou non vos enregistrements vocaux. Si vous choisissez de ne pas enregistrer vos enregistrements vocaux, ils seront automatiquement supprimés une fois quAlexa aura traité votre demande. Tous les enregistrements précédemment enregistrés seront également supprimés.

Écrit par Dan Grabham.