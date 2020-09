Les nouveaux appareils Echo dAmazon sont en forme de boule et maintenant beaucoup plus intelligents

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon a annoncé une nouvelle version dAmazon Echo et a pris les appareils dans une direction totalement nouvelle, passant de la forme cylindrique à une sphère.

Ce nest pas la première fois quil y a un Echo sphérique - l Echo Spot était comme une balle avec un écran - mais cest maintenant la forme des appareils Echo de nouvelle génération.

Cest aussi un appareil plus intelligent, alimenté par le silicium AZ1 Neural Edge, il est maintenant beaucoup plus économe en énergie, consommant jusquà 20% de moins, tout en étant plus rapide pour traiter les commandes - avec Alexa disant quil est deux fois plus rapide en traitement de la parole.

Le nouvel Echo adopte les compétences de lancien Echo Plus, ce sera donc un hub Zigbee pour un meilleur contrôle de la maison intelligente, ainsi quun pont de trottoir.

On dit que la performance musicale est meilleure, offrant un son adaptatif qui sadaptera à la pièce dans laquelle vous lavez placé. Mais ce nest pas tout, car le nouvel Echo a également un tweeter supplémentaire à lintérieur, il devrait donc être plus apte à fournir cet audio, avec Amazon disant quil dispose dun traitement Dolby.

En plus des changements physiques, Alexa devient beaucoup plus intelligente, offrant un langage plus naturel pour une approche conversationnelle plus directionnelle, avec la possibilité de configurer des profils plus personnels.

Le nouvel Amazon Echo coûtera 99,99 $, et lEcho Dot reçoit également un rafraîchissement dans le nouveau design - à la fois le Echo Dot et lEcho Dot avec horloge, coûtant respectivement 49,99 $ et 59,99 $. Les précommandes ouvriront à partir du 24 septembre et seront expédiées plus tard dans lannée.

Écrit par Chris Hall.