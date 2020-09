Événement Alexa et Echo dAmazon en septembre: à quoi sattendre

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon organise un événement de lancement «Appareils et services» ce jeudi 24 septembre.

Bien que nous soyons allés à Seattle pour lévénement ces trois dernières années, cette fois-ci, les choses seront un peu différentes et - naturellement - cela prendra la forme dune présentation en ligne qui commence à 10h PDT, 13h EDT, 18h BST, 19h CEST et 22h30 IST.

Cependant, il ne sera pas accessible au public, vous devrez donc garder un œil sur Pocket-lint pour les dernières nouvelles de la présentation.

Comme auparavant, Amazon a déclaré que cet événement était lié aux «appareils et services», ce qui signifie que nous nobtiendrons pas seulement du nouveau matériel. Lannée dernière, il a été annoncé que vous pouviez supprimer vos enregistrements Alexa à tout moment. De plus, il a prévisualisé une gamme de voix de célébrités pour Alexa.

En termes de matériel lannée dernière, Amazon a réorganisé lEcho standard, a prévisualisé Echo Studio et a lancé Echo Dot with Clock plus le plug-in Echo Flex .

squirrel_widget_167730

Amazon a également révélé une bague intelligente (Echo Loop), des lunettes intelligentes (Echo Frames) et un four intelligent pour aller avec son micro-ondes déjà lancé et cette fois-ci, nous aurons sans aucun doute dautres idées jetées au mur dans lespoir que certains dentre eux resteront (nous pensions à l horloge murale Echo , mais en fait, le nôtre est un as). Quen est-il de l Echo Glow ? Non, nous nen avons pas non plus vu.

squirrel_widget_158224

De plus, il y avait Echo Buds, le premier effort dAmazon pour de véritables écouteurs sans fil. Enfin, il y avait de nouveaux routeurs Eero et des caméras Ring des sous-marques dAmazon.

Cette année, nous ne nous attendons pas à ce que tant dappareils soient lancés, mais nous lavons déjà dit ... Cependant, en raison de la situation mondiale actuelle, Amazon pourrait ne pas être aussi expérimental en termes de gamme cette fois, mais nous verrons.

Le haut-parleur Echo de base a eu une nouvelle vie lannée dernière, tandis que le plus cher Echo Studio a été lancé en douceur avant ses débuts éventuels en novembre.

Mais l Echo Plus semble maintenant être en fin de vie (pas étonnant que l Echo de 3e génération ait les mêmes capacités audio) et il y a donc sûrement de la place pour un Echo Plus remanié entre lEcho de base et le Studio, autour de 130 $ / £ 130 mark.

squirrel_widget_167738

En outre, pourrait-il y avoir un remplacement pour l Amazon Tap, disparu depuis longtemps, lEcho portable qui nest jamais arrivé en Europe? Nous avons vu dautres appareils Echo portables dautres fournisseurs tels que UE et Pure en plus de Sonos Move, mais Amazon pourrait-il annoncer le sien?

Il est juste de dire que la première version des Alexa Buds nétait pas aussi bonne quelle aurait pu lêtre. Ils se vantaient dune résistance à leau et dune réduction du bruit améliorée par Bose, mais étaient plasticky tandis que le son devait être amélioré.

squirrel_widget_167802

Attendez-vous à ce quune version de deuxième génération - ou une version Pro, peut-être - affronte les AirPods Pro dApple et de nombreux autres concurrents.

Depuis que l Echo Show de 10 pouces a fait ses débuts il y a deux ans, deux appareils bien mieux conçus ont fait leurs débuts sous la forme de l Echo Show 5 et de l Echo Show 8 , ce dernier lors de cet événement lannée dernière.

squirrel_widget_148875

Attendez-vous donc à ce quun plus grand Echo Show fasse ses débuts qui non seulement sonne bien, mais qui a lair bien aussi. Il devrait également y avoir un écran de résolution plus élevée, bien que la seule chose qui rendrait Echo Show exponentiellement plus utile soit YouTube natif et la prise en charge de plus de services dappel vidéo que Skype ...

Lannée dernière, les annonces Fire TV ont eu lieu au salon IFA de Berlin. Mais comme ce spectacle a été réduit cette année pour des raisons évidentes, il revient à cet événement. Attendez-vous à de nouvelles annonces de téléviseurs dotés dAlexa intégré à lécran lui-même. Cela signifiera plus de téléviseurs avec le système d exploitation Fire TV ainsi quun nouveau bâton de streaming Fire TV dentrée de gamme .

squirrel_widget_166802

Nous pourrions également obtenir un Fire TV Cube amélioré. Lappareil de deuxième génération a été introduit lannée dernière et avait beaucoup de promesses pour contrôler les décodeurs, les téléviseurs et les barres de son avec Alexa, mais il était difficile à configurer comme nous lavons constaté dans notre examen (les critiques des utilisateurs ne font pas joli lecture, soit).

Google a utilisé les deux derniers événements Google I / O (avant celui qui nexiste pas en 2020) pour vraiment montrer la direction et la puissance de Google Assistant - les appels à laide de Duplex en sont un super exemple.

Pourrions-nous également voir où Alexa peut nous emmener à lavenir . Alors que les compétences et les routines Alexa garantissent que lassistant est capable de bien plus, Alexa a un petit inconvénient par rapport à Siri ou à Google Assistant en ce sens que ce nest pas sur des millions de téléphones par défaut.

Amazon propose maintenant divers accessoires pour la maison intelligente, y compris une prise intelligente, tandis quaux États-Unis, il y a Alexa Guard - un service où votre Echo écoute les problèmes. Pourrions-nous obtenir une meilleure gestion de tout cela, ainsi que dautres éléments de comblement à faible coût comme les alarmes de fenêtre ou de porte?

Nous nous demandons également si Amazon tentera dentrer enfin sur le marché des thermostats intelligents pour se battre contre Google Nest (et Hive).

Et bien sûr, Amazon possède également Ring et Blink qui font des sonnettes et des caméras. Mais nous nobtiendrons pas de nouveaux produits de leur part, puisque Ring et Blink ont récemment annoncé de nouveaux produits.

squirrel_widget_238298

Cependant, les efforts dAmazon pour la maison intelligente semblent tous un peu fragmentaires à lheure actuelle, mis à part lexcellent écosystème Ring.

Il pourrait également y avoir plus dinformations sur un déploiement plus large des chariots de livraison autonomes Amazon Scout ou plus dinformations sur le déploiement dAmazon Fresh .

Écrit par Dan Grabham.