Amazon lancera de nouveaux appareils Echo le 24 septembre

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon vient de confirmer à Pocket-lint quil organisera un événement «Appareils et services» jeudi prochain 24 septembre. Lévénement aura lieu à 10h PT, 13h HE, 18h BST et 19h CEST.

Amazon a organisé un tel événement à son siège de Seattle ces dernières années, mais cette année, il sera naturellement virtuel.

Cependant, il ny a aucune confirmation quant à savoir si lévénement sera diffusé en direct au public ou non. Cependant, nous nous attendons à ce que cela prenne la forme dune présentation du chef des appareils Amazon, Dave Limp - linvitation qui nous a été envoyée suggérait seulement que "quelques nouvelles" seraient partagées.

La partie `` Services du nom de lévénement fait souvent référence aux capacités dAlexa, mais elle pourrait également être liée à Amazon Prime (vidéo), Amazon Fresh ou à dautres offres telles que Alexa Guard.

Lors de lévénement de lannée dernière, Amazon a présenté en avant-première Echo Studio ainsi que le lancement du nouvel Echo standard , de l Echo Flex et dun nouvel Echo Dot .

Nous pensons que cette fois, lévénement pourrait être majeur sur les appareils équipés décrans - le principal Echo Show a maintenant quelques années et a besoin dêtre rafraîchi même si nous avons eu l Echo Show 5 et le Show 8 lannée dernière.

De même, lEcho Plus semble être en fin de vie puisque lEcho moins cher sonne aussi bien. Alors pourrions-nous avoir un nouvel Echo Plus à insérer sous Echo Studio?

Lannée dernière, il a également montré Amazon Echo Buds , lensemble de première génération de véritables écouteurs sans fil avec Alexa - pourrions-nous voir une suite à ceux-ci?

Et puis il y avait une bague intelligente Echo Loop et des lunettes intelligentes Echo Frames , peut-être que nous verrons dautres appareils expérimentaux cette fois-ci.

Écrit par Dan Grabham. Édité par Chris Hall.