Comment créer et partager des routines Alexa avec dautres

(Pocket-lint) - Ceux dentre vous qui ont configuré des routines Alexa pour automatiser vos appareils compatibles Alexa et vos accessoires pour la maison intelligente peuvent désormais laisser les autres essayer votre expérience personnalisée.

Les routines offrent de nombreuses options, et la grande chose est que vous pouvez expérimenter pour obtenir les actions que vous voulez. Tout est répertorié dans la section Routines de lapplication Alexa, et il est facile de les créer ou de supprimer une routine si vous décidez quelle ne fait pas la bonne chose. Et à partir du 17 septembre, vous pouvez partager une routine avec un ami. Amazon facilite essentiellement lutilisation de la fonctionnalité, avec des liens URL partageables pour les clients aux États-Unis.

Amazon a déclaré que vous pouvez partager une routine que vous avez créée en accédant à lapplication Alexa, en sélectionnant la routine que vous souhaitez partager, puis en choisissant si vous souhaitez que la routine soit envoyée par texte, e-mail ou médias sociaux. Si vous avez reçu une routine et que vous souhaitez lutiliser avec vos appareils compatibles Alexa, cliquez simplement sur lURL de la routine, et elle ouvrira lapplication Alexa, où vous pourrez suivre les instructions à lécran. Vous pouvez également personnaliser davantage la routine en fonction de vos besoins.

Pour créer une routine, procédez comme suit:

Ouvrez l application Alexa. Allez dans le menu et sélectionnez Routines . Sélectionnez licône + dans le coin supérieur droit. Sélectionnez Quand cela se produit , puis choisissez comment déclencher la routine. Pour les routines de capteur, sélectionnez votre capteur de mouvement ou de contact installé. Ajoutez une action , puis choisissez laction à effectuer. Pour recevoir une notification dun capteur de mouvement ou de contact, sélectionnez Envoyer une notification . Sous De , sélectionnez le périphérique qui contrôle la routine. Appuyez sur Créer .

Remarque: pour modifier ou supprimer une routine, accédez à la section Routines de lapplication Alexa. Choisissez une routine répertoriée dans la section Activé pour effectuer vos modifications.

Pour partager une routine, procédez comme suit:

Accédez à Routines dans l application Alexa. Sélectionnez la routine que vous souhaitez partager. Cliquez sur partager. Envoyez la routine par SMS, e-mail ou médias sociaux.

Pour utiliser une routine partagée, procédez comme suit:

Cliquez sur le lien URL partagée sur votre appareil mobile. Suivez les instructions à lécran dans votre application Alexa. Recherchez les options en texte jaune, qui affiche plus de champs pour terminer la configuration.

Amazon a partagé quelques routines que vous pouvez commencer à utiliser maintenant:

Écrit par Maggie Tillman.