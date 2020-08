Obtenez 25% de réduction sur la caméra de sécurité intelligente intérieure / extérieure Blink XT2

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon a réduit lexcellente et presque nouvelle caméra de sécurité Blink XT2 aux États-Unis et au Royaume-Uni, avec 25 $ / 25 £ de réduction, ce qui représente un excellent rapport qualité-prix.

La nouvelle caméra ajoute des capacités extérieures comme une amélioration par rapport à la caméra de première génération. Le Blink XT2 est résistant aux intempéries avec un indice de protection IP65) tandis quil existe un enregistrement Full HD en standard. Vous bénéficiez également dun son bidirectionnel et dune vision nocturne infrarouge.

Les caméras sont conçues pour être faciles à installer, sans outils ni câblage requis. De plus, contrairement à léquipement de Ring, également détenu par Amazon, il ny a pas de batterie rechargeable. Au lieu de cela, le XT2 fonctionne avec deux piles AA quotidiennes - cependant, la durée de vie de la pile est de deux ans, ce qui vous permet de ne faire que 60 secondes denregistrement par jour.

Cest grâce à un processeur économe en énergie. En effet, Blink estime que vous pouvez obtenir 80 000 secondes de vidéo avec un seul jeu de piles AA.

Le XT2 a également amélioré la détection de mouvement et, comme avec les appareils Ring, vous pouvez personnaliser les zones dactivité afin de ne pas recevoir autant de fausses alertes et de notifications.

Naturellement, la caméra fonctionne avec Alexa et vous pouvez voir la vidéo en direct du XT2 via votre Echo Spot, Echo Show et Fire TV. Dites simplement «Alexa, montre-moi le [nom de la caméra]» pour voir la vidéo.

Écrit par Dan Grabham.