(Pocket-lint) - Il y a un nouvel accessoire disponible sur Amazon qui est spécialement conçu pour lEcho Flex et le transforme en horloge.

Appelé la pièce jointe Smart Clock, il se branche sur le port USB situé au bas du haut-parleur intelligent, ce qui lui donne un affichage afin que vous puissiez voir lheure ou le temps restant sur une minuterie. Il dispose également dun capteur intégré qui lui permet dajuster automatiquement la luminosité pendant la journée.

Conçu pour fonctionner parfaitement avec Amazon Echo Flex, il est vendu sur Amazon sous la marque Third Reality, qui fabrique également des détecteurs de mouvement, des veilleuses et dautres accessoires intelligents qui fonctionnent avec les appareils Echo dAmazon. Branchez-le simplement, et il affichera lheure en fonction de votre fuseau horaire, ou il affichera toutes les minuteries que vous avez définies via les commandes Alexa standard. Cest un appareil assez simple.

Le seul problème possible est que lEcho Flex prend en charge un seul accessoire à la fois, donc si vous lavez déjà associé à la veilleuse ou au capteur de mouvement de Third Reality, vous ne pourrez pas utiliser lhorloge. Gardez à lesprit quil existe également le point Amazon Echo Dot avec horloge à 59,99 $ que vous pouvez acheter comme alternative. Cest littéralement juste un Echo Dot normal, mais avec une horloge intégrée pour afficher lheure et les minuteries.

Lhorloge intelligente coûte 14,99 $ aux États-Unis , où elle a récemment été lancée. Il est maintenant disponible au Royaume-Uni et coûte 14,99 £. LEcho Flex est de 25 $ / 25 £.

LEcho Flex est peut-être le plus petit Echo dAmazon. Il se branche au mur, intègre Alexa et dispose dun petit haut-parleur et dun micro.

Écrit par Maggie Tillman.