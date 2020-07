Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Le Wi-Fi lent, incohérent ou irrégulier est le fléau de nombreuses existences en ce moment - que vous essayiez de travailler à la maison ou que vous essayiez de profiter dun peu de temps libre en streaming ou en jouant en ligne.

Si vous ne pouvez pas compter sur votre réseau domestique, vous ne pouvez pas faire grand-chose, essentiellement, cest pourquoi tant de gens se tournent vers des systèmes Wi-Fi maillés, configurant des signaux plus résistants et plus forts pour leurs réseaux domestiques.

Ce qui pouvait sembler intimidant de technologie il y a quelques années est maintenant très simple, avec de nombreuses marques qui se mettent en place avec dexcellents systèmes de maillage que vous pouvez configurer en quelques minutes. Lun des meilleurs, depuis longtemps, a été eero - si bon, en fait, quAmazon a acheté lentreprise et la ramenée en interne.

Ses prolongateurs remplacent entièrement votre routeur et vous permettent détendre votre réseau domestique de manière modulaire, en ajoutant plus selon vos besoins. Il est parfait pour une variété de foyers, quils soient tentaculaires qui ont besoin de réseaux massifs, ou petits qui ont des zones mortes obstinées en utilisant du matériel moins dédié.

Amazon, en fait, réduit eero de 25% dans le cadre de ses soldes dété - cette remise sappliquant à la fois au versino unique du système et au pack de trois.

Cest une superbe économie sur lun de nos systèmes de maille très préférés, qui fera une différence notable pour tous ceux qui ont lhabitude dutiliser le Wi-Fi à la maison. Vous pouvez acheter un pack de trois ici , ou opter pour lextension unique ici . Laccord se déroule jusquau 20 juillet à 9 h 00 BST, vous avez donc quelques semaines pour y réfléchir.