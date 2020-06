Comment faire en sorte quAlexa vous joue latmosphère dun café ou du bureau

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Amazon aime toujours ajouter de nouveaux sons et capacités à Alexa et maintenant, il vous permet de recréer latmosphère des endroits que vous avez probablement manqués pendant le verrouillage, tels que les stades, les cafés et même la route ou un avion.

Nous avons trouvé que le bureau sonne particulièrement bien pour ajouter de lambiance à notre bureau à domicile pendant la journée

Certains des sons eux-mêmes étaient déjà présents dans les sons de sommeil et dautres packs de sons sur Alexa, mais ils ont maintenant une nouvelle vie.

Voici la liste des énoncés à utiliser:

"Alexa, joue des sons de café"

"Alexa, joue des sons de ferme

"Alexa, Démarrer les sons du stade"

"Alexa, commence mes applaudissements"

"Alexa, Open Library Sounds"

"Alexa, Open Highway Sounds"

"Alexa, Open Airplane Ride"

"Alexa, Open Office Sounds"

"Alexa, Open Seaside Sounds"

Amazon dit que selon une étude de 2000 personnes, lambiance dun restaurant ou dun café très fréquenté est ce que les Britanniques ont le plus manqué au cours des derniers mois. La plage arrive en deuxième position, les bars et pubs en troisième. Il ny a malheureusement pas de son de pub, alors vous devrez vous contenter du café.