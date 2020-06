Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Amazon a mis à jour Alexa afin que vous puissiez utiliser la fonction dappel « Drop In » pour communiquer sur tous vos appareils Amazon Echo à la fois.

Selon Amazon , vous pouvez utiliser nimporte quel appareil Amazon Echo pris en charge, tel quun Echo, Echo Show ou Echo Plus, pour communiquer simultanément avec dautres personnes via tous les appareils Echo de votre maison. Auparavant, les messages Drop In ne pouvaient être envoyés que dun appareil compatible Alexa à un autre. Par exemple, un utilisateur dans la cuisine pourrait "Drop In" sur un deuxième appareil dans le salon.

La fonction Drop In dAmazon a également fonctionné avec vos contacts Alexa, vous pouvez donc envoyer un message "Drop In" de lEcho dans votre chambre au Echo Show de votre grand-mère dans sa maison. Lorsque quelquun reçoit un Drop In, le voyant lumineux de lappareil Echo destinataire clignote en vert et vous vous connectez automatiquement au contact. Maintenant, comme cette fonctionnalité fonctionne sur plusieurs appareils Echo, elle est pratique pour les groupes.

Pour démarrer une conversation Drop In en groupe, demandez à Alexa de «Drop In Partout».

Imaginez que vous demandiez à votre ménage quelque chose comme "Quest-ce que tout le monde veut pour le dîner?", Avec votre message diffusé jusquaux échos dans chaque pièce de votre maison, permettant à nimporte qui dans ces pièces de répondre facilement. Techniquement, Amazon propose également une fonctionnalité de diffusion , qui a des fonctionnalités similaires, en ce sens que vous pouvez enregistrer un message et le diffuser sur vos appareils un instant plus tard.

Amazon a déclaré que les utilisateurs aux États-Unis pouvaient désormais définir des rappels pour quils soient diffusés sur tous leurs appareils Alexa. Dans lapplication Amazon Alexa, choisissez «Tous les appareils» lors de la création dun rappel ou activez la fonction pour tous les rappels en accédant à Paramètres> Rappels et en optant pour «Annoncer sur tous les appareils».

