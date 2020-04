Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Amazon a mis à jour sa gamme de caméras de sécurité domestique Blink pour y inclure une caméra intérieure compacte.

Appelé le Blink Mini, il est disponible en précommande via Amazon pour 35$. Si vous en obtenez deux, vous pouvez économiser 5$, ce qui porte le total à 65$. Il y a aussi un service de stockage en nuage pour cela qui coûte 3$par mois (ou 30$par an) après l'essai gratuit.

Blink Mini enregistre une résolution 1080p et dispose d'un son bidirectionnel, ce qui vous permet de communiquer avec qui il voit à l'aide de l'application Blink. D'autres caractéristiques incluent la détection de mouvement et la vision nocturne via la lumière infrarouge. C'est aussi une caméra filaire, donc il n'est pas nécessaire d'éteindre les piles. Il peut également être couplé à des appareils Alexa tels que l'Echo Show pour afficher un flux en direct depuis la vue de l'appareil photo.

En ce qui concerne ce plan de stockage vidéo dans le cloud, Blink offre un essai gratuit de Blink Plus jusqu'à la fin de 2020. Après cela, il en coûte 3$par mois. Auparavant, Blink n'avait pas facturé le stockage des clips dans le cloud. Le Blink XT2 semble encore offrir un stockage cloud gratuit pour la vidéo pendant un an.

Amazon prévoit de lancer complètement Blink Mini dans les prochaines semaines. Amazon lancera également le module Blink Sync 2 de 35$plus tard cette année, afin que vous puissiez enregistrer et enregistrer localement des clips. Il suffit de brancher une clé USB dedans, et vous pouvez stocker des vidéos à partir de jusqu'à 10 caméras Blink Mini différentes.

Vous pouvez ensuite regarder tous vos métrages Blink Mini depuis la clé USB elle-même (lorsqu'ils sont branchés sur un PC) ou depuis le moniteur d'accueil Blink.