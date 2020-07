Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Amazon a réduit le prix de lEcho Dot with Clock.

Il sagit de lun des ajouts les plus récents à la gamme denceintes Echo dAmazon, vous indiquant lheure pour plus de commodité. Il a également obtenu 42% de réduction sur le prix au Royaume-Uni, ce qui en fait un très bon moment pour acheter lEcho Dot with Clock. Il est descendu à seulement 34,99 £ sur Amazon UK . Ce nest pas le moins cher, mais cest un très bon prix.

Lun des plus grands attraits du tout nouvel Echo Dot est cette simple horloge LED à lextérieur, visible à travers la couche de tissu. Dans tous les autres cas, cest lEcho Dot de 3e génération que vous connaissez et aimez.

Comme lEcho Dot standard, il sagit dun petit haut-parleur compact et intelligent pour la maison, capable de mettre à disposition toutes les compétences dAlexa, afin que vous puissiez lutiliser pour la musique, les informations ou contrôler dautres appareils intelligents pour la maison.

Cest lune de nos enceintes de maison intelligente préférées à ce jour, grâce à son prix, ses fonctionnalités et la polyvalence des intégrations de maison intelligente dAmazon. Il est suffisamment petit pour sadapter nimporte où et suffisamment utile pour que le coût initial en vaille la peine.