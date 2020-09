Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon a mis à jour Sidewalk, son protocole qui aide les appareils à faible consommation, tels que les caméras extérieures ou les trackers, à rester connectés.

Amazon a initialement annoncé Sidewalk lors de son événement annuel dautomne en 2019 , mais le géant de la technologie a récemment révélé que Sidewalk avait été mis à jour pour prendre en charge les nouveaux appareils Ring ainsi que les nouveaux appareils Echo arrivant plus tard en 2020. Voici tout ce que vous devez savoir sur Amazon Sidewalk.

Amazon Sidewalk est un protocole sans fil longue distance à faible bande passante développé pour les appareils de faible puissance, dans le but de leur permettre de mieux communiquer sur de longues distances. Le Bluetooth et le Wi-Fi noffrent souvent pas une portée suffisante, tandis que la 5G est complexe et nécessite beaucoup dénergie. Cest là quAmazon Sidewalk est utile.

Voici comment Amazon décrit Sidewalk:

«Nous avons proposé quelque chose que nous appelons Amazon Sidewalk. Il sagit dun nouveau réseau à faible bande passante qui utilise le spectre de 900 mégahertz en direct gratuit déjà existant. Nous pensons que ce sera idéal pour garder une trace des choses, garder les choses à jour - mais avant tout, cela augmentera la distance à laquelle vous pouvez contrôler ces types dappareils simples, peu coûteux et faciles à utiliser. "

Amazon Sidewalk fonctionne en arrière-plan. Il vous permet de vous connecter et même de suivre des appareils simples jusquà un kilomètre. Cela nous rappelle le réseautage maillé et le crowdsourcing. Il existe deux types dappareils Sidewalk: Sidewalk Bridges et Sidewalk-enabled devices. Les ponts de trottoir fournissent des connexions aux appareils compatibles avec Sidewalk.

Selon Amazon, certains appareils, comme certaines versions des Ring Floodlight Cams et des Ring Spotlight Cams, fonctionnent comme des ponts, fournissant des connexions aux appareils compatibles Sidewalk. Lidée générale est que Sidewalk Bridge de quelquun peut fournir en toute sécurité une connexion à lappareil compatible Sidewalk de quelquun dautre. Cela crée un maillage dappareils connectés qui pourrait permettre à quelque chose comme une caméra extérieure, qui est en dehors de la portée Wi-Fi, de rester connecté et de communiquer.

Un autre exemple est que vous pouvez utiliser un tracker compatible Sidewalk, comme un Tile, pour retrouver un élément manquant hors de portée Wi-Fi.

Actuellement, seuls les ponts de trottoir, tels que les Ring Floodlight et Ring Spotlight Cams, sont disponibles. Les utilisateurs de ces appareils doivent recevoir un e-mail et une notification dans lapplication Ring avant le 1er octobre 2020 avec plus dinformations sur la façon de participer à Amazon Sidewalk et de leur permettre dajuster leurs paramètres.

Les utilisateurs des nouveaux appareils Echo compatibles avec Sidewalk d Amazon peuvent également sattendre à la même chose lors de leur sortie, car ceux-ci seront également vendus sous le nom de Sidewalk Bridges.

Tile devrait être le premier appareil tiers compatible avec Sidewalk. Les nouveaux trackers de Tile, qui devraient sortir dici la fin de lannée, utiliseront le réseau Sidewalk pour aider les clients à retrouver leurs portefeuilles, sacs à main et sacs à dos perdus. Il existe également la nouvelle gamme dappareils Ring appartenant à Amazon pour votre voiture - la Ring Car Cam and Alarm - qui utilisent Sidewalk.Ainsi, lorsquil est hors de portée Wi-Fi, votre Ring Car Alarm fonctionnera et vous avertira des effractions potentielles et Autres événements.

Amazon Echo Dot (3e génération et plus récent)

Amazon Echo Dot avec horloge (3e génération et plus récent)

Amazon Echo Plus (1ère génération et plus récent)

Amazon Echo Show (1ère génération et plus récent)

Amazon Echo Show 5 (2019)

Amazon Echo Show 8 (2019)

Amazon Echo Show 10 (2020)

Amazon Echo Spot (2017)

Amazon Echo Studio (2018)

Ring Floodlight Cam (2019)

Ring Spotlight Cam Wired (2019)

Tuile

Alarme de voiture Ring

La dernière version dAmazon Sidewalk est dabord déployée auprès des utilisateurs avec les Ring Spotlight Cams et les Ring Floodlight Cams en septembre 2020 avant darriver sur les nouveaux appareils Echo plus tard cette année. Des appareils compatibles avec les trottoirs tels que Tile et Ring Car Alarm seront également disponibles plus tard cette année.

Consultez la page FAQ dAmazon ici pour plus de détails.

Écrit par Maggie Tillman.