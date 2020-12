«Alexa, quest-ce que je tiens? Fonctionnement de la fonction Show and Tell dAlexa

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Show and Tell aide les utilisateurs dEcho Show et dAlexa qui sont malvoyants. La fonctionnalité existe aux États-Unis depuis plus dun an, mais ne fait que commencer au Royaume-Uni. Il fonctionne sur tous les appareils Echo Show car il a besoin de la caméra pour fonctionner.

Si vous êtes aveugle ou souffrez de basse vision, il peut parfois être utile que quelquun soit là pour vous faire savoir, par exemple, quelle boîte de céréales vous tenez avant de vous verser un bol. Il en va de même pour les pots de nourriture ou même les vêtements que vous préparez pour un voyage.

Cest là que la fonction Show and Tell est utile.

Pour demander à Alexa didentifier un élément, dites simplement: "Alexa, quest-ce que je tiens?" ou "Alexa, quest-ce quil y a dans ma main?"

Amazon la développé sur la base des commentaires des utilisateurs et a collaboré avec le Vista Center for the Blind and Visually Disually en Californie sur la recherche et le développement. Il vous permet essentiellement de tenir un élément devant un écho pris en charge et de demander à Alexa de vous aider à identifier ce que vous tenez. Alexa servira ensuite une réponse, vous naurez donc pas à compter sur les autres pour obtenir de laide.

«Quun client trie un sac dépicerie ou tente de déterminer quel article a été laissé de côté sur le comptoir, nous voulons simplifier ces moments en aidant à identifier ces articles et en fournissant aux clients les informations dont ils ont besoin à ce moment-là», explique Amazone.

Avec Show and Tell, les utilisateurs aveugles et malvoyants peuvent placer un élément sur la caméra Echo Show et demander à Alexa de laider à lidentifier. Cela est possible grâce à des technologies avancées de vision par ordinateur et dapprentissage automatique pour la reconnaissance dobjets, a expliqué Amazon dans un article de blog.

«Cest une aide formidable et un gain de temps énorme parce que lEcho Show se trouve juste sur mon comptoir, et je nai pas besoin daller chercher un autre outil ou une autre personne pour maider à identifier quelque chose. Je peux le faire moi-même en demandant simplement Alexa », a déclaré Stacie Grijalva, responsable du centre de Vista.

Écrit par Maggie Tillman. Édité par Dan Grabham.