Amazon a réduit les prix de ses modèles Echo Show, ce qui signifie que vous pouvez rester en contact avec vos amis et votre famille très facilement via Alexa Calling, tout en économisant beaucoup dargent sur le matériel.

Lécran intelligent Show 5, petit mais brillant, vous coûtera seulement 59,99 £ sur Amazon UK. Cest une économie de 20 £ sur le prix habituel de 79,99 £ ou une remise de 25%.

LAmazon Echo Show 5 est une version plus petite de lassistant intelligent Echo Show original avec écran. En tant que tel, il y a un support complet dAlexa, donc il a la gamme complète de fonctions, mais sans prendre autant de place. Il est idéal pour un bureau ou une petite table.

Amazon a également baissé le prix de lEcho Show 8, légèrement plus grand, et avec une meilleure qualité sonore. Encore une fois, vous avez toujours toutes les fonctionnalités dAlexa, donc cela répondra aux questions, contrôlera votre maison intelligente et vous jouera de la musique, ainsi que doffrir Alexa Calling.

Amazon a baissé le prix de 40 £ - soit une économie de 33% - sur lEcho Show 8.

Vous pouvez également appeler par vidéo sur Skype ou écouter Spotify, Amazon Music, TuneIn Radio et Apple Music et bien plus encore.

Si vous voulez opter pour le plus grand modèle Echo Show, la version supérieure dispose dun écran de 10 pouces. Cela vous donne évidemment beaucoup plus despace pour voir ce qui se passe à lécran, donc cela pourrait être mieux pour les appels vidéo - et il a également de meilleurs haut-parleurs que les deux autres appareils.

LEcho Show 2018 a été réduit de 30 £, ce qui représente une économie de 14% - ce qui nest évidemment pas aussi important que les deux modèles plus petits quAmazon propose.

Nous navons aucune idée de la durée de ces ventes, cest donc le moment idéal pour en acheter une (ou deux).