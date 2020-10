Alexa est toujours à lécoute: Comment supprimer vos enregistrements vocaux Alexa

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Alexa est toujours à lécoute. Écouter ce mot déclencheur ou tout ce qui lui ressemble à distance, afin quil puisse prendre vie et servir une action ou une réponse.

Mais saviez-vous que toutes ces interactions vocales sont enregistrées et sauvegardées par Alexa ? Saviez-vous que vous pouvez trouver un catalogue complet des choses que vous avez dites à votre Amazon Echo dans votre compte?

Amazon dit quAlexa enregistre les enregistrements pour améliorer lexpérience, améliorer la précision des résultats. Vraisemblablement, il utilise ces enregistrements pour apprendre comment vous parlez et le genre de choses que vous demandez - et avertit que si vous les supprimez, cela pourrait dégrader lexpérience Alexa.

Alexa nenregistre que lorsque vous voyez la lumière bleue - mais cela peut aussi signifier quelle enregistre des choses que vous navez pas lintention de faire.

Heureusement, la suppression de ces enregistrements vocaux est facile si vous ne voulez pas quAlexa sy accroche pour une raison quelconque. Vous pouvez accéder à vos données - et lire des enregistrements - à partir de lapplication Alexa, ainsi que supprimer des enregistrements via la voix. Ce sont toutes les bonnes choses quAlexa a entendues, ainsi que dautres déclencheurs marqués comme "Texte non disponible", cest là que la voix nétait pas destinée à Alexa, mais a quand même été enregistrée.

Voici comment rechercher et supprimer des données vocales:

Ouvrez lapplication Alexa. Appuyez sur Plus dans la barre inférieure, puis appuyez sur Paramètres dans la liste. Appuyez sur Alexa Privacy. Une fois que cela est ouvert, appuyez sur Consulter lhistorique vocal. Cela ouvre alors lhistorique des demandes Alexa - y compris tous les enregistrements que vous pouvez lire. Si vous souhaitez supprimer un enregistrement particulier, vous pouvez le trouver et le supprimer. Vous pouvez également sélectionner par plage de dates, y compris tout lhistorique, puis supprimer ces enregistrements.

Si la méthode ci-dessus ne vous permet pas de tout purger en une seule fois, il existe un autre moyen simple de le faire.

Ouvrez un navigateur et accédez à la section Gérer votre contenu et vos appareils Amazon. Vous pouvez le trouver sur http://www.amazon.com/mycd Sur la bannière, cliquez sur Paramètres de confidentialité, puis sur Alexa Privacy. Cliquez sur Review Voice History. Sur cette page suivante, vous verrez un menu déroulant. Sélectionnez "Tout lhistorique". Vous regardez maintenant toutes vos données vocales Alexa et il y a un gros lien bleu sur lequel vous pouvez cliquer. Vous recevrez un avertissement contextuel. Vous devrez confirmer que vous souhaitez tout supprimer.

Il existe également la possibilité de supprimer automatiquement vos enregistrements vocaux. Cela vous permettra de choisir entre ne rien économiser, économiser pendant 3 mois, économiser pendant 18 mois et économiser pour toujours. Ces options peuvent être accessibles via lapplication Alexa dans la zone de confidentialité Alexa, mais sous la section Gérer vos données Alexa.

Pour faciliter la gestion de vos données vocales enregistrées, vous navez pas besoin dutiliser lapplication Alexa - car il existe de plus en plus doptions pour supprimer ces enregistrements via une commande vocale à Alexa. Dans les paramètres ci-dessus pour gérer vos enregistrements vocaux, vous trouverez également un interrupteur à bascule qui vous permettra de supprimer ces enregistrements via la voix. Les phrases acceptées sont "Alexa, supprime ce que je viens de dire" et "Alexa, supprime tout ce que jai dit aujourdhui", bien quAmazon létende également pour inclure "Alexa, supprime tout ce que jai dit", bien que cette fonction ne le soit pas encore disponible.

La bascule dans lapplication des paramètres est là pour sassurer que dautres personnes ne peuvent pas supprimer tous vos enregistrements vocaux sans que vous le sachiez. Si vous ne lavez pas activé et que vous demandez à Alexa de supprimer vos enregistrements vocaux, vous serez informé de la procédure à suivre.

Écrit par Chris Hall.