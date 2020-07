Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Amazon UK offre de grandes remises sur ses appareils Echo lors de sa vente dété et la dernière en date est cette offre sur lEcho Plus 2. Cest le moment idéal pour ajouter à votre collection ou investir dans un haut-parleur intelligent.

Parmi les ventes dAmazon, vous trouverez une remise importante sur le dernier Amazon Echo 2. Ce haut-parleur sonne bien et a fière allure. Cest une bonne affaire dans le meilleur des cas, mais avec une remise de 70 £, le ramenant à 69,99 £. Voir cette offre sur Amazon UK .

LAmazon Echo Plus 2 a été repensé en 2019, améliorant la qualité audio pour un son plus riche, tout en lenveloppant dans du tissu pour un look plus moderne. En conséquence, lEcho Plus est un excellent haut-parleur, alimenté par Alexa qui fournira de la musique, répondra à vos demandes et contrôlera une large gamme dappareils domestiques intelligents.

Il comprend un contrôleur Zigbee, il peut donc être associé à certains appareils domestiques intelligents sans avoir besoin dun concentrateur séparé. Il dispose également dun capteur de température, vous pouvez donc également demander quelle est la température.

Il y a aussi beaucoup sur lEcho Dot, en faisant tomber 25 £ sur le prix demandé afin que vous puissiez en obtenir un pour 24,99 £.

LEcho Dot est compact mais puissant, offrant lexpérience Alexa dans un haut-parleur compact que vous pouvez placer nimporte où dans votre maison. Il est idéal pour étendre la couverture dAlexa.

Enfin, lEcho est réduit, bien que ce ne soit pas le meilleur prix que nous ayons vu sur lEcho cette année. Pourtant, cest une remise saine de 30 £ sur lenceinte intelligente Amazon, ce qui signifie que vous pouvez en acheter un pour 59,99 £.

On ne sait pas combien de temps ces offres dureront - donc si vous recherchez un nouvel Echo, il vaut mieux acheter sans délai.