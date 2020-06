Obtenez un Amazon Echo Dot pour 10 £ avec un forfait Music Unlimited

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Si vous recherchez un nouvel Echo Dot, il ny a pas de meilleur moment pour en obtenir un quaujourdhui; la dernière version de troisième génération du haut-parleur intelligent est disponible pour seulement 10 £ lorsque vous vous inscrivez à cette offre Amazon Music Unlimited.

Loffre à durée limitée vous offre deux mois de musique et un Echo Dot pour 29,97 £ (25,97 £ pour les membres Prime). Il nest disponible que pour les nouveaux abonnés à Amazon Music Unlimited et qui achètent un appareil Echo éligible sur Amazon.co.uk.

LEcho Dot est lun des moyens les plus compacts et les moins chers dapporter un appareil Alexa complet dans une pièce de votre maison. Et vous aurez accès à plus de 60 millions de chansons sans publicité pour y jouer - pas trop minable!

Il convient de noter que lachat de cette offre signifie que vous paierez pour Amazon Music Unlimited sur une base mensuelle, mais vous êtes libre dannuler cela à tout moment. Cette offre sur lune des petites enceintes intelligentes pour la maison les plus intéressantes du marché comprend le choix dune variété de couleurs, notamment le charbon de bois, le gris chiné ou le grès.

Hélas, loffre ne sapplique pas non plus à l Amazon Echo Dot with Clock .

