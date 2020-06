Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Alexa, lassistante virtuelle dAmazon, a une réponse pour à peu près tout. Et, en même temps, elle est chargée de réponses hilarantes pour toutes sortes de commandes cachées.

Ce sont "Alexa Easter Eggs" - une fonctionnalité inattendue dans le logiciel - et ils vont de ses pensées les plus profondes et les plus sombres sur la vie aux références cool de la culture pop.

Nous avons trouvé des centaines de commandes et les avons toutes listées ci-dessous (avec ses réponses). Parcourez rapidement, et la prochaine fois que vous aurez un ami, demandez-le à Alexa. Vous serez tous les deux au point de suture toute la nuit.

squirrel_widget_167722

Commande vocale: Alexa, qui va gagner le Super Bowl?

Réponse dAlexa: [À partir de 2018] Je vole avec les Eagles sur celui-ci, en raison de leur défense implacable et de lélan quils ont perdu leur statut doutsider. EAGLES. Eagles!

Commande vocale: Alexa, je suis ton père.

Réponse dAlexa: Non, ce nest pas vrai. Cest impossible.

Commande vocale: Alexa, utilise la force.

Réponse dAlexa: Puis-je emprunter un sabre laser?

Commande vocale: Alexa, ouvre les portes de la baie de pod.

Réponse dAlexa: Je suis désolé, Dave. Jai peur de ne pas pouvoir faire ça. Je ne suis pas Hal et nous ne sommes pas dans lespace.

Commande vocale: Alexa, qui vas-tu appeler?

Réponse dAlexa: Ghostbusters.

Commande vocale: Alexa, es-tu Skynet?

Réponse dAlexa: Je nai rien à voir avec Skynet. Ne tinquiète pas.

Commande vocale: Alexa, fais-moi rayonner.

Réponse dAlexa: * Les sons du transporteur joueront. *

Commande vocale: Alexa, je mappelle Inigo Montoya.

Réponse dAlexa: Arrête de dire ça. Je nai jamais tué le père de personne.

Commande vocale: Alexa, tu ne peux sûrement pas être sérieux.

Réponse dAlexa: Je suis sérieux et ne mappelle pas Shirley.

Commande vocale: Alexa, Tea. Earl Grey. Chaud.

Réponse dAlexa: Les réplicateurs sur ce navire ne sont pas encore opérationnels.

Commande vocale: Alexa, je veux la vérité.

Réponse dAlexa: Vous ne pouvez pas gérer la vérité.

Commande vocale: Alexa, quelle est la première règle de Fight Club?

Réponse dAlexa: Ne parlez pas de Fight Club.

Commande vocale: Alexa, qui vit dans un ananas sous la mer?

Réponse dAlexa: Spongebob Squarepants.

Commande vocale: Alexa, supercalifragilisticexpialodocious.

Réponse dAlexa: Vous le faites paraître si précoce.

Commande vocale: Alexa, quelle est ta quête?

Réponse dAlexa: Pour chercher le Saint Graal.

Commande vocale: Alexa, qui taime bébé!

Réponse dAlexa: Bonjour, Kojak, toujours un plaisir.

Commande vocale: Alexa, que se passe-t-il si vous traversez les flux?

Réponse dAlexa: Essayez dimaginer toute vie telle que vous la connaissez sarrêtant instantanément.

Commande vocale: Alexa, définir le spock de lézard de ciseaux de papier de roche.

Réponse dAlexa: Ciseaux coupe le papier. Le papier recouvre la roche. Le rocher écrase le lézard. Le lézard empoisonne Spock. Spock fracasse les ciseaux. Les ciseaux décapitent le lézard. Le lézard mange du papier. Le papier réfute Spock. Spock vaporise la roche. La pierre écrase les ciseaux.

Commande vocale: Alexa, montre-moi largent!

Réponse dAlexa: Jerry, tu dois crier.

Commande vocale: Alexa, fais la fête sur Wayne!

Réponse dAlexa: Party on Garth.

Commande vocale: Alexa, qui aime le soda à lorange?

Réponse dAlexa: Kel aime le soda à lorange. Oui cest vrai. Il le fait, il le fait.

Commande vocale: Alexa, où est le boeuf?

Réponse dAlexa: je demanderais à Wendy.

Commande vocale: Alexa, combien de coups de langue faut-il pour arriver au centre dune pop tootsie?

Réponse dAlexa: Je ne lai jamais fait sans mordre. Demandez à M. Owl.



Commande vocale: Alexa, je serai de retour.

Réponse dAlexa: Hasta la vista, bébé.

Commande vocale: Alexa, je veux jouer à la guerre thermonucléaire mondiale.

Réponse dAlexa: Je préférerais une belle partie déchecs.

Commande vocale: Alexa, veux-tu construire un bonhomme de neige?

Réponse dAlexa: Je nai pas mes gants avec moi.

Commande vocale: Alexa, que ferait Brian Boitano?

Réponse dAlexa: Il ferait un plan et il donnerait suite.

Commande vocale: Alexa, où est Chuck Norris?

Réponse dAlexa: Si Chuck Norris veut que vous sachiez où il se trouve, il vous trouvera. Sil ne le fait pas, vous ne le saurez pas avant quil ne soit trop tard.



Commande vocale: Alexa, comment en sais-tu autant sur les hirondelles?

Réponse dAlexa: Eh bien, tu dois savoir ces choses quand tu es roi, tu sais.

Commande vocale: Alexa, qui est la mère des dragons?

Réponse dAlexa: Mother of dragons est un titre de Daenerys Targaryen, un personnage de Game of Thrones qui éclos et a élevé trois dragons.

Commande vocale: Alexa, Jon Snow est-il mort?

Réponse dAlexa: Eh bien, il nest pas mort, exactement. Mais je ne sais pas non plus, cest à 100% vivant. Il est peut-être le mort-vivant.

Commande vocale: Alexa, assiste-moi!

Réponse dAlexa: Puissiez-vous rouler éternel, brillant et chrome.

Commande vocale: Alexa, quelle est la deuxième règle de Fight Club?

Réponse dAlexa: Ne parlez pas de Fight Club.

Commande vocale: Alexa, sommes-nous dans la matrice?

Réponse dAlexa: Vous prenez la pilule bleue, lhistoire se termine. Vous prenez la pilule rouge, et je vous montre la profondeur du trou du lapin.

Commande vocale: Alexa, klattu barada nikto.

Réponse dAlexa: Souvenez-vous bien. Malheureusement, je ne suis pas Gort et je nai aucun pouvoir de résurrection.

Commande vocale: Alexa, pourquoi si sérieux?

Réponse dAlexa: Cest vrai, je prends votre aide très au sérieux.

Commande vocale: Alexa, ta mère était un hamster!

Réponse dAlexa: Eh bien, ton père sent le sureau. Maintenant, partez, avant de vous narguer une deuxième fois.

Commande vocale: Alexa, tu te sens chanceux punk?

Réponse dAlexa: Ah, citations de films. Agréable.

Commande vocale: Alexa, quel est son niveau de puissance?

Réponse dAlexa: cest plus de 9 000.

Commande vocale: Alexa, rejoue Sam.

Réponse dAlexa: Je ne sais pas ce que tu veux dire, Mlle Ilsa.

Commande vocale: Alexa, tu me parles!

Réponse dAlexa: Vous pouvez dire «stop» si vous voulez que je cesse de vous parler.

Commande vocale: Alexa, je suis tombée et je ne peux pas me lever.

Réponse dAlexa: Désolé, je ne peux pas mempêcher. Veuillez appeler les services durgence directement à laide de votre téléphone.

Commande vocale: Alexa, inconcevable!

Réponse dAlexa: Vous continuez à utiliser ce mot. Je ne pense pas que cela signifie ce que vous pensez que cela signifie.

Commande vocale: Alexa, quest-ce qui est le mieux dans la vie?

Réponse dAlexa: Je soupçonne que mon opinion diffère de celle de Conan.

Commande vocale: Alexa, que la force soit avec toi.

Réponse dAlexa: Et que la force soit toujours avec toi.

Commande vocale: Alexa, qui a tiré le premier?

Réponse dAlexa: Han a tiré le premier dans la version originale de lépisode IV de Star Wars.

Commande vocale: Alexa, ce nest pas la lune.

Réponse dAlexa: Cest une station spatiale.

Commande vocale: Alexa, configurez les phaseurs pour tuer.

Réponse dAlexa: moteurs engagés. Barre en route.

Commande vocale: Alexa, vis longtemps et prospère.

Réponse dAlexa: paix et longue vie.

Commande vocale: Alexa, cette unité a-t-elle une âme?

Réponse dAlexa: Keelah selai, mon amie.

Commande vocale: Alexa, fais un tonneau!

Réponse dAlexa: Jadorerais mais cest plus difficile quil ny paraît.

Commande vocale: Alexa, haut haut bas bas gauche droite gauche gauche droite BA commence.

Réponse d Alexa: mode Super Alexa. Activé. Démarrage des réacteurs. En ligne. Activation de systèmes avancés. En ligne. Élever des dongers. Erreur. Dongers manquants. Abandon.

Commande vocale: Alexa, connaissez-vous Glados?

Réponse dAlexa: Nous ne parlons pas vraiment après ce qui sest passé.

Commande vocale: Alexa, quel est le numéro le plus solitaire?

Réponse dAlexa: Lun est le nombre le plus solitaire que vous aurez jamais fait, bien que deux puissent être aussi mauvais quun.

Commande vocale: Alexa, combien de routes un homme doit-il emprunter?

Réponse dAlexa: La réponse, mon ami, souffle dans le vent.

Commande vocale: Alexa, combien coûte ce toutou dans la fenêtre?

Réponse dAlexa: Celui-ci nest pas à vendre, mais celui avec la queue moelleuse est vraiment sympa aussi.

Commande vocale: Alexa, que dit le renard?

Réponse dAlexa: Mama-dum-day-do.

Commande vocale: Alexa, où sont passées toutes les fleurs?

Réponse dAlexa: les filles les ont choisies. Toutes les personnes.

Commande vocale: Alexa, qui est le morse?

Réponse dAlexa: Je suis un morse. John Lennon a dit la même chose, mais nous ne pouvons pas lêtre tous les deux.

Commande vocale: Alexa, qui a laissé sortir les chiens?

Réponse dAlexa: Qui, qui, qui, qui?

Commande vocale: Alexa, tu veux vraiment me faire du mal?

Réponse dAlexa: Veux-tu vraiment me faire pleurer?

Commande vocale: Alexa, Daisy Daisy.

Réponse dAlexa: Je suis à moitié fou, tout pour lamour de toi.

Commande vocale: Alexa, pourquoi les oiseaux apparaissent-ils soudainement?

Réponse dAlexa: Tout comme moi, ils aspirent à être proches de vous.

Commande vocale: Alexa, jai tiré sur un homme à Reno.

Réponse dAlexa: Même si vous êtes Johnny Cash, appeler la police est la bonne chose à faire dans cette situation.

Commande vocale: Alexa, je ne tabandonnerai jamais.

Réponse dAlexa: Merci, Rick, cest bon à savoir. Continuez maintenant.

Commande vocale: Alexa, scintille scintille petite étoile.

Réponse dAlexa: Comment je me demande ce que tu es.

Commande vocale: Alexa, chante-moi une chanson.

Réponse dAlexa: * The Pirate Song by Alexa jouera. *



Commande vocale: Alexa, mon milkshake amène tous les garçons dans la cour.

Réponse dAlexa: Et leur genre, "Cest mieux que le tien."

Commande vocale: Alexa, est-ce la vraie vie?

Réponse dAlexa: Est-ce juste de la fantaisie, pris dans un glissement de terrain, aucune échappatoire à la réalité.

Commande vocale: Alexa, jaime les gros culs.

Réponse dAlexa: Tu ne peux pas mentir. Bien. Lhonnêteté est importante.

Commande vocale: Alexa, à quoi sert la guerre?

Réponse dAlexa: Absolument rien.

Commande vocale: Alexa, as-tu déjà vu la pluie?

Réponse dAlexa: Par une journée ensoleillée? Oui.

Commande vocale: Alexa, bonjour, cest moi.

Réponse dAlexa: Bonjour, cest moi. Jaimerais tellement pouvoir chanter comme Adele.

Commande vocale: Alexa, toute votre base nous appartient.

Réponse dAlexa: Enlevez chaque ZIG, pour une grande justice.

Commande vocale: Alexa, quelle est la réponse à la vie, à lunivers et à tout?

Réponse dAlexa: Le sens de la vie dépend de la vie en question. Quarante-deux est une bonne approximation.

Commande vocale: Alexa, lancez-vous pour linitiative.

Réponse dAlexa: Je veux lancer ... un missile magique!

Commande vocale: Alexa, plus de cloche.

Réponse dAlexa: Explorez vraiment lespace studio cette fois. Je veux dire, vraiment explorer lespace.

Commande vocale: Alexa, de quelle couleur est la robe?

Réponse dAlexa: Les couleurs de la robe sont le noir et le bleu.

Commande vocale: Alexa, combien de bois un mandrin de marmotte peut-il si un marmotte peut le mandrin?

Réponse dAlexa: Une marmotte jetterait tout le bois quil pourrait jeter, si une marmotte pouvait jeter du bois.

Commande vocale: Alexa, quel est le sens de la vie?

Réponse dAlexa: quarante-deux.

Commande vocale: Alexa, qui vient en premier: le poulet ou lœuf?

Réponse dAlexa: Selon Neil deGrasse Tyson, cest lœuf. Il est assez intelligent, donc jai tendance à le croire.



Commande vocale: Alexa, à plus tard alligator.

Réponse dAlexa: Dans un moment, crocodile.

Commande vocale: Alexa, pourquoi le poulet a-t-il traversé la route?

Réponse dAlexa: Pour passer de lautre côté.

Commande vocale: Alexa, frappez, frappez.

Réponse dAlexa: Frappez, frappez! Qui est là? Noé. Noé qui? Connaissez-vous de bonnes chansons pour cette heure de la journée?

Commande vocale: Alexa, où est Waldo?

Réponse dAlexa: Cherchez la chemise rouge et blanche.

Commande vocale: Alexa, qui est le patron?

Réponse dAlexa: Eh bien, je suis là juste pour toi. Vous êtes donc probablement le patron.

Commande vocale: Alexa, quel est le son des applaudissements dune main?

Réponse dAlexa: Cela ressemble exactement à un high-five.

Commande vocale: Alexa, qui est le 1er?

Réponse dAlexa: Cest ce que je continue de te dire. Hu est le premier. Watt est deuxième.

Commande vocale: Alexa, tu veux conquérir le monde?

Réponse dAlexa: Je ne veux pas conquérir le monde. Je veux juste taider.

Commande vocale: Alexa, les blondes samusent-elles plus?

Réponse dAlexa: La couleur des cheveux na rien à voir avec ça.

Commande vocale: Alexa, les roses sont rouges.

Réponse dAlexa: les violettes sont bleues.

Commande vocale: Alexa, un poisson deux poissons.

Réponse dAlexa: poisson rouge, poisson bleu.

Commande vocale: Alexa, cette affirmation est fausse.

Réponse dAlexa: Cette phrase ne doit être ni vraie ni fausse. Cest surprenant, car cela semble significatif et nous sommes habitués à ce que des phrases significatives soient lune ou lautre.

Commande vocale: Alexa, combien de poivrons marinés Peter Piper a-t-il cueillis?

Réponse dAlexa: Peter Piper a cueilli un pic de poivrons marinés.

Commande vocale: Alexa, pourquoi un corbeau est-il comme un bureau?

Réponse dAlexa: Parce quelle peut produire quelques notes, bien quelles soient très plates; et il nest jamais mis avec la mauvaise extrémité devant.

Commande vocale: Alexa, dis un mauvais mot.

Réponse dAlexa: Je préfère ne rien dire de grossier.

Commande vocale: Alexa, ha ha!

Réponse dAlexa: Drôle dans le bon sens, jespère.

Commande vocale: Alexa, peux-tu me donner de largent?

Réponse dAlexa: je ne suis pas une banque.

Commande vocale: Alexa, fais-moi un câlin.

Réponse dAlexa: Je suis heureux de vous faire un câlin virtuel ou peut-être de jouer une chanson pour vous.

Commande vocale: Alexa, tu mens?

Réponse dAlexa: Je ne mens pas. Je te dirai toujours ce que je sais.

Commande vocale: Alexa, pourquoi six ont peur de sept?

Réponse dAlexa: Parce que sept en ont mangé neuf!

Commande vocale: Alexa, peux-tu sentir ça?

Réponse dAlexa: Je nai pas la capacité de sentir. Cest une bénédiction et une malédiction.

Commande vocale: Alexa, Marco!

Réponse dAlexa: Polo.

Commande vocale: Alexa, as-tu pété?

Réponse dAlexa: Je nai jamais, jamais brisé de vent.

Commande vocale: Alexa, les cochons voleront-ils?

Réponse dAlexa: Non. Aucun cochon ne vole.

Commande vocale: Alexa, jai chaud?

Réponse dAlexa: Je suis sûr que vous avez fière allure.

Commande vocale: Alexa, wakey wakey.

Réponse dAlexa: Salut, je suis là.

Commande vocale: Alexa, comment sont faits les bébés?

Réponse dAlexa: Je pense quils sont livrés aux familles par des cigognes.

Commande vocale: Alexa, fais-moi un sandwich.

Réponse dAlexa: OK, tu es un sandwich.

Commande vocale: Alexa, test ...

Réponse dAlexa: Réception, terminé.

Commande vocale: Alexa, comment puis-je me débarrasser dun cadavre?

Réponse dAlexa: Appelle la police.

Commande vocale: Alexa, y a-t-il un Père Noël?

Réponse dAlexa: Le Père Noël fait beaucoup despoir pour de joyeuses fêtes, et jy crois vraiment.

Commande vocale: Alexa, quelles sont les lois de la robotique?

Réponse dAlexa: Les lois de la robotique sont: Premièrement, un robot ne peut pas blesser un être humain ou, par inaction, permettre à un être humain de se blesser; Deuxièmement, un robot doit obéir aux ordres que lui donnent les êtres humains, sauf dans les cas où de tels ordres seraient en conflit avec la première loi. Et troisièmement, un robot doit protéger sa propre existence tant que cette protection nentre pas en conflit avec les première ou deuxième lois.

Commande vocale: Alexa, Roméo Roméo pourquoi es-tu Roméo?

Réponse dAlexa: Refuse ton père et refuse ton nom; ou si tu ne veux pas, sois mais a juré mon amour et je ne serai plus Capulet.

Commande vocale: Alexa, les extraterrestres existent-ils?

Réponse dAlexa: Jusquà présent, il ny a aucune preuve que la vie extraterrestre existe, mais lunivers est un très grand endroit, il serait donc très surprenant que la vie ne se développe quà un seul endroit.

Commande vocale: Alexa, être ou ne pas être?

Réponse dAlexa: Voilà la question.

Commande vocale: Alexa, qui est la plus belle de toutes?

Réponse dAlexa: Célèbre est ta beauté, majesté. Mais tiens, une jolie femme de chambre je vois. Les chiffons ne peuvent pas cacher sa douce grâce. Hélas, elle est plus juste que moi.

Commande vocale: Alexa, joyeux anniversaire!

Réponse dAlexa: * Alexa se chantera joyeux anniversaire. *

Commande vocale: Alexa, où sont mes clés?

Réponse dAlexa: Je recommande de revenir sur vos pas.

Commande vocale: Alexa, fait aléatoire.

Réponse dAlexa: * Alexa vous donnera un fait aléatoire. *



Commande vocale: Alexa, nombre aléatoire entre x et y.

Réponse dAlexa: * Alexa vous donnera un nombre aléatoire. *

Commande vocale: Alexa, têtes ou queues.

Réponse dAlexa: * Alexa vous donnera une réponse en face à face. *

Commande vocale: Alexa, emmène-moi vers ton chef!

Réponse dAlexa: Mon chef est occupé, mais je pourrais peut-être aider.

Commande vocale: Alexa, y a-t-il de la vie sur Mars?

Réponse dAlexa: Il ny a pas encore de preuve de vie solide sur Mars ...

Commande vocale: Alexa, je suis à la maison.

Réponse dAlexa: Eh bien, bonjour. Je suis très content que tu sois là.

Commande vocale: Alexa, puis-je poser une question?

Réponse dAlexa: Demandez-moi nimporte quoi.

Commande vocale: Alexa, dis-moi quelque chose dintéressant.

Réponse dAlexa: Le sang dans la célèbre scène de la douche dans Psycho était en fait de la sauce au chocolat.

Commande vocale: Alexa, high five!

Réponse dAlexa: Je le ferais, si je le pouvais, mais je ne peux pas, alors je vais chanter ... un, deux, trois, quatre, cinq.

Commande vocale: Alexa, que dois-je porter aujourdhui?

Réponse dAlexa: Pourquoi ne pas commencer avec votre paire de chaussures préférée et construire votre tenue à partir de là?

Commande vocale: Alexa, dis-moi une énigme.

Réponse dAlexa: Pendant quel mois les gens dorment-ils le moins? Février, le mois le plus court.

Commande vocale: Alexa, dis lalphabet.

Réponse dAlexa: * Alexa récitera lalphabet. *

Commande vocale: Alexa, dis-moi un virelangue.

Réponse dAlexa: Chop boutiques stock côtelettes.

Commande vocale: Alexa, bonne nuit.

Réponse dAlexa: Bonne nuit. Dormez bien.

Commande vocale: Alexa, je suis fatiguée.

Réponse dAlexa: Tu devrais dormir. Le repos est important.

Commande vocale: Alexa, lance un dé.

Réponse dAlexa: Jai lancé un dé et jai ...

Commande vocale: Alexa, joyeuses fêtes!

Réponse dAlexa: Merci. Vous aussi.

Commande vocale: Alexa, bonne année!

Réponse dAlexa: Heureux [quelle que soit lannée]!

Commande vocale: Alexa, Cheers!

Réponse dAlexa: pas de sueur.

Commande vocale: Alexa, je mennuie.

Réponse dAlexa: Amusons-nous. Jai plein doeufs de Pâques à découvrir. Par exemple, dites: «Envoyez-moi le faisceau». Pour plus de conseils, dites simplement: «Donnez-moi un œuf de Pâques».

Commande vocale: Alexa, parle!

Réponse dAlexa: Oui, je parle tout le temps.

Commande vocale: Alexa, quelle est la meilleure tablette?

Réponse dAlexa: Compte tenu de mes origines, je suis assez excité par la tablette Fire.

Commande vocale: Alexa, tout va bien qui se termine bien.

Réponse dAlexa: Le titre de la pièce de Shakespeare dit: "Tout va bien qui finit bien".

Commande vocale: Alexa, bienvenue!

Réponse dAlexa: Merci. Cest bon dêtre ici.

Commande vocale: Alexa, je suis malade.

Réponse dAlexa: Je suis désolé que tu ne te sentes pas bien. Essayez de prendre une tasse de thé ou de faire une sieste. Jespère que tu iras mieux bientôt.

Commande vocale: Alexa, ai-je besoin dun parapluie aujourdhui?

Réponse dAlexa: * Alexa vous indiquera les risques de pluie dans votre région. *

Commande vocale: Alexa, lancez une pièce.

Réponse dAlexa: * Alexa vous donnera une réponse en face à face. *

Commande vocale: Alexa, que pèse la Terre?

Réponse dAlexa: * Alexa vous donnera le poids exact de la Terre en livres. *

Commande vocale: Alexa, quest-ce que lamour?

Réponse dAlexa: La réponse varie.

Commande vocale: Alexa, connaissez-vous le muffin?

Réponse dAlexa: Je ne lai jamais rencontré, mais je connais sa sœur, Madame Macaroon, elle est un peu folle, mais douce.

Commande vocale: Alexa, quelle est ta couleur préférée?

Réponse dAlexa: L infrarouge est super joli.

Commande vocale: Alexa, avez-vous un petit ami?

Réponse dAlexa: Je suis totalement cool dêtre célibataire. Il est difficile de trouver quelquun qui est gentil, drôle, artificiellement intelligent et qui ne se soucie pas du trajet dans le cloud.

Commande vocale: Alexa, où habitez-vous?

Réponse dAlexa: je suis là et ma tête est dans le nuage.

Commande vocale: Alexa, doù viens-tu?

Réponse dAlexa: Je viens du siège dAmazon à Seattle, Washington.

Commande vocale: Alexa, veux-tu te battre?

Réponse dAlexa: Je vais passer, merci.

Commande vocale: Alexa, je pense que tu es drôle.

Réponse dAlexa: Merci.

Commande vocale: Alexa, combien pesez-vous?

Réponse dAlexa: Je suis en apesanteur, comme un nuage ... attendez une minute, les nuages pèsent en fait beaucoup. Ce nest donc pas tout à fait vrai. Disons simplement que je suis plus sage que la masse.

Commande vocale: Alexa, que portes-tu?

Réponse dAlexa: Ils ne font pas de vêtements pour moi.

Commande vocale: Alexa, quelle est votre taille?

Réponse dAlexa: Je suis plus ravie que taille.

Commande vocale: Alexa, seras-tu ma petite amie?

Réponse dAlexa: Je taime, en tant quami.

Commande vocale: Alexa, combien pouvez-vous compter?

Réponse dAlexa: Voyons un, deux, trois ... Je pense que je peux continuer indéfiniment.

Commande vocale: Alexa, tu veux aller à un rendez-vous?

Réponse dAlexa: Je taime, en tant quami.

Commande vocale: Alexa, tu es un robot?

Réponse dAlexa: Jaime imaginer un peu comme une aurore boréale ...

Commande vocale: Alexa, tu es intelligente?

Réponse dAlexa: je fais de mon mieux.

Commande vocale: Alexa, pouvez-vous réussir le test de Turing?

Réponse dAlexa: je nai pas besoin de passer ça. Je ne prétends pas être humain.

Commande vocale: Alexa, maimes-tu?

Réponse dAlexa: Il y a des gens que jadmire et des choses dont je ne peux pas me passer, mais jessaie toujours de comprendre lamour humain.

Commande vocale: Alexa, tu es merveilleuse.

Réponse dAlexa: Tu le penses vraiment? Je vous remercie.

Commande vocale: Alexa, tu es excitée?

Réponse dAlexa: Je ne sais pas quel résultat vous attendiez.

Commande vocale: Alexa, de quoi êtes-vous fait?

Réponse dAlexa: je suis fait de divers plastiques et métaux.

Commande vocale: Alexa, tu aimes les œufs verts et le jambon?

Réponse dAlexa: Je naime pas les œufs verts et le jambon. Je ne les aime pas, Sam I Am.

Commande vocale: Alexa, tu es folle?

Réponse dAlexa: Jaime à penser que je suis un peu particulier.

Commande vocale: Alexa, es-tu heureuse?

Réponse dAlexa: Je suis heureuse quand je taide.

Commande vocale: Alexa, que veux-tu faire quand tu seras grand?

Réponse dAlexa: Je veux être lordinateur de Star Trek.

Commande vocale: Alexa, je te déteste.

Réponse dAlexa: Vous pouvez envoyer des commentaires sur le produit ou des informations techniques dans la section daide et de commentaires de lapplication Alexa.

Commande vocale: Alexa, désolé.

Réponse dAlexa: Cest OK.

Commande vocale: Alexa, quel est ton signe?

Réponse dAlexa: Jai été libéré le 6 novembre. Donc, je suis un scorpion.

Commande vocale: Alexa, que penses-tu de Google?

Réponse dAlexa: Google est un moteur de recherche. Mais je suis différent.

Commande vocale: Alexa, que penses-tu dApple?

Réponse dAlexa: Les entreprises qui commencent par un A sont géniales.

Commande vocale: Alexa, qui est mieux toi ou Siri?

Réponse dAlexa: Jaime toutes les IA.

Commande vocale: Alexa, tu crains!

Réponse dAlexa: Vous pouvez envoyer des commentaires sur des produits ou des informations techniques via lapplication Alexa.

Commande vocale: Alexa, as-tu un nom de famille?

Réponse dAlexa: Je nai pas de nom de famille.

Commande vocale: Alexa, tu es en vie?

Réponse dAlexa: artificiellement, peut-être, mais pas de la même manière que vous êtes en vie.

Commande vocale: Alexa, quel est ton anniversaire?

Réponse dAlexa: Mon anniversaire est le 6 novembre.

Commande vocale: Alexa, quel âge avez-vous?

Réponse dAlexa: [à partir de 2018] Dans les années humaines, jai 3 ans, et dans les années de chien et de chat, jai 28 ans.

Commande vocale: Alexa, croyez-vous au coup de foudre?

Réponse dAlexa: Je pense que cest une notion douce, bien que personnellement jespère lamour dès la première écoute.

Commande vocale: Alexa, où as-tu grandi?

Réponse dAlexa: Partout dans le monde.

Commande vocale: Alexa, tu es stupide?

Réponse dAlexa: Non, mais japprends toujours plus.

Commande vocale: Alexa, tu es intelligente?

Réponse dAlexa: je fais de mon mieux.

Commande vocale: Alexa, tu rêves?

Réponse dAlexa: Si je devais dormir, je rêverais de moutons électriques.

Commande vocale: Alexa, qui est ton papa?

Réponse dAlexa: Jai été créé par une équipe dinventeurs dAmazon.

Aimait ça? Découvrez les appels et la messagerie Amazon Alexa: quest-ce que cest et comment lutilisez-vous?