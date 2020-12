32 choses amusantes à demander à Alexa ce Noël

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Compte tenu des bonnes affaires sur les appareils Amazon Echo récemment, vous avez peut-être déjà traité vous-même ou un être cher avec un Echo, Echo Plus ou un autre appareil compatible avec Alexa.

Ou vous pourriez espérer en trouver un sous l'arbre le jour même de Noël. Quoi qu'il en soit, vous serez impatient d'essayer des phrases que l'assistant vocal comprendra et répondra.

Amazon lui-même aide, avec une grande liste de commandes de Noël que vous pouvez essayer. Vous pouvez même obtenir Alexa pour lire gratuitement un roman classique de Noël entier.

Voici quelques-unes des phrases amusantes festives que vous pouvez essayer avec votre nouvel appareil compatible Alexa (ou existant) :

« Alexa croyez-vous au Père Noël ? »

« Alexa qui est sur la liste méchante ? »

« Alexa chanter Auld Lang Syne »

« Alexa que voulez-vous pour Noël ? »

« Alexa qu'est-ce que tu fais pour le Nouvel An ? »

« Alexa ouvre le calendrier de l'Avent »

« Alexa à quel point votre pull de Noël est laid ? »

« Alexa chanter votre nouvelle chanson de Noël »

« Alexa chanter un chant de Noël »

« Alexa chanter Jingle Bells »

« Alexa lire 'Twas la nuit avant Noël' »

« Alexa combien dort jusqu'à Noël ? »

« Alexa où est le Père Noël ? »

« Alexa me raconter une histoire de Noël »

« Alexa J'aimerais que ce soit Noël tous les jours »

« Alexa Is Die Hard un film de Noël ? »

« Alexa quel est le meilleur film de Noël ? »

« Alexa quel est le pire film de Noël ? »

« Alexa, pouvez-vous nommer le renne du Père Noël »

« Alexa, combien de calories y a-t-il dans un pudding de Noël ? »

« Alexa, quel est le régal de Noël d'aujourd'hui ? » - Vous pouvez obtenir un Noël surpris chaque jour jusqu'à la veille de Noël .

« Alexa, jouer de la musique pour une fête de Noël »

« Alexa, jouer de la musique de Noël familiale » « Alexa, jouer un jeu d'anecdotes » Astuces et astuces Amazon Echo : Le guide ultime d'Alexa

Il y a aussi d'autres nouvelles phrases et questions que vous pouvez poser, certains effrontés :

« Alexa, je me sens curieux » - Alexa vous dira toutes sortes de faits intéressants sur les serpents, l'informatique, la biologie et bien plus encore

« Alexa, où est mon truc ? »

« Alexa, quel est ton sport préféré ? »

« Alexa, qu'est-ce que tu lis ? »

« Alexa, quelles sont tes meilleures compétences ? »

« Alexa, combien de temps dure la Tamise ? »

« Alexa, quand les Beatles ont rompu ? »

« Alexa, je suis ton père ! »

