(Pocket-lint) - Saviez-vous que vous pouvez utiliser Alexa pour appeler et envoyer un message aux autres?

La fonction dappel et de messagerie Alexa dAmazon est techniquement appelée appel Alexa vers Alexa. Il vous permet de passer et de recevoir des appels, ainsi que denvoyer des messages entre les appareils Echo , lapplication Amazon Alexa pour iOS et Android et les tablettes Fire . Cest un moyen efficace de contacter la famille et les amis. La meilleure partie? La fonctionnalité est totalement gratuite, car elle fonctionne via Wi-Fi sur la plupart des appareils Echo et dans les applications Alexa également.

Voici tout ce que vous devez savoir à ce sujet et comment cela fonctionne.

Techniquement appelée appel et messagerie Alexa-to-Alexa, la fonctionnalité gratuite a été introduite pour la première fois sur Amazon Echo Show . Mais Amazon voulait étendre cette fonctionnalité à dautres appareils Echo, cest pourquoi il a développé ce que nous appelons maintenant "Alexa appelant" ou "Alexa appelant et messagerie". Il fonctionne avec les appareils Echo compatibles et lapplication Alexa pour iOS ou Android. Cela fonctionne également avec les tablettes Fire .

Non seulement vous pouvez passer un appel à laide de la fonction, mais vous pouvez également laisser un message vocal ou envoyer un message texte. Le meilleur de cette fonctionnalité est quelle est gratuite car elle fonctionne via Wi-Fi (ou les données mobiles sur votre téléphone), vous navez donc pas besoin dinvestir dans un plan de conversation.

Vous avez besoin dun compte Amazon, dun numéro de téléphone mobile et de l application Alexa sur un appareil exécutant Android 5.0 (ou supérieur), iOS 9.0 (ou supérieur) ou sur une tablette Android Fire. Tout doit être configuré à laide de lapplication Alexa, car elle doit vérifier votre numéro et synchroniser vos contacts. La fonctionnalité fonctionne également avec tous les appareils Echo actuels, donc si vous avez un point ou un écho, vous pouvez appeler ou envoyer un message à dautres utilisateurs dEcho et vice versa.

Amazon Echo

Amazon Echo Dot

Amazon Echo Show

Amazon Echo Spot

Amazon Echo Plus

Autres appareils Amazon Echo

Application Amazon Alexa (sur Android, iOS ou tablette Fire)

Remarque: Echo Auto, Echo Buds et Echo Frames utilisent les appels cellulaires par défaut, plutôt que la fonction dappel et de messagerie Alexa dAmazon.

Vous pouvez effectuer les types dappels suivants:

Appels Alexa vers Alexa: passez et recevez des appels entre des appareils Echo compatibles (ou lapplication Amazon Alexa, plus dinformations ci-dessous). Vous pouvez joindre toute personne à partir de la liste de contacts de votre téléphone mobile qui possède un appareil Echo compatible et qui sest également inscrite à Alexa Calling.

passez et recevez des appels entre des appareils Echo compatibles (ou lapplication Amazon Alexa, plus dinformations ci-dessous). Vous pouvez joindre toute personne à partir de la liste de contacts de votre téléphone mobile qui possède un appareil Echo compatible et qui sest également inscrite à Alexa Calling. Appels mobiles ou fixes: vous pouvez appeler la plupart des numéros mobiles ou fixes au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada et au Mexique à partir dun appareil Echo compatible, utiliser Alexa pour atteindre les numéros pris en charge enregistrés dans la liste de contacts de votre téléphone mobile ou, dites le numéro de votre choix. appeler.

vous pouvez appeler la plupart des numéros mobiles ou fixes au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada et au Mexique à partir dun appareil Echo compatible, utiliser Alexa pour atteindre les numéros pris en charge enregistrés dans la liste de contacts de votre téléphone mobile ou, dites le numéro de votre choix. appeler. Appels via lapplication Alexa : avec lapplication Amazon Alexa sur votre smartphone Android ou iOS (non disponible sur une tablette), vous pouvez passer des appels vers des numéros mobiles ou fixes aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Cela vous permet de passer et de recevoir des appels entre toute personne de la liste de contacts de votre téléphone qui dispose de lapplication Alexa ou dun appareil Echo compatible, et qui sest également inscrite à Alexa Calling and Messaging.

avec lapplication Amazon Alexa sur votre smartphone Android ou iOS (non disponible sur une tablette), vous pouvez passer des appels vers des numéros mobiles ou fixes aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Cela vous permet de passer et de recevoir des appels entre toute personne de la liste de contacts de votre téléphone qui dispose de lapplication Alexa ou dun appareil Echo compatible, et qui sest également inscrite à Alexa Calling and Messaging. Appels internationaux: vous pouvez passer et recevoir des appels internationaux entre des appareils Echo compatibles et lapplication Amazon Alexa. Assurez-vous simplement que le contact que vous souhaitez atteindre se trouve dans un emplacement qui prend également en charge Alexa Calling, sest inscrit à Alexa Calling and Messaging et est répertorié dans votre liste de contacts dans lapplication Amazon Alexa.

vous pouvez passer et recevoir des appels internationaux entre des appareils Echo compatibles et lapplication Amazon Alexa. Assurez-vous simplement que le contact que vous souhaitez atteindre se trouve dans un emplacement qui prend également en charge Alexa Calling, sest inscrit à Alexa Calling and Messaging et est répertorié dans votre liste de contacts dans lapplication Amazon Alexa. Appel de groupe: vous pouvez configurer des groupes pour appeler dans lapplication Alexa avec jusquà sept personnes, afin que vous puissiez ensuite appeler ces groupes directement.

Remarque: Alexa ne prend pas en charge les appels vers les numéros de service durgence («911»), les numéros surtaxés (numéros «1-900»), les numéros à trois chiffres ou les codes de numérotation abrégés, les numéros internationaux (en dehors des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada et Mexique) et les numéros de numérotation par lettre («1-800-FLOWERS»).

Pour commencer à appeler Alexa pour la première fois, vous devez vous y inscrire:

Ouvrez lapplication Amazon Alexa (sur votre téléphone iOS ou Android compatible). Ouvrez longlet Communiquer dans le menu du bas. Suivez les instructions à lécran pour saisir et vérifier les informations de votre téléphone.

Ainsi, comme indiqué ci-dessus, téléchargez lapplication Amazon Alexa, puis ouvrez lapplication et sélectionnez licône Communiquer sur lécran daccueil. Vous devez confirmer votre nom, puis activer laccès à vos contacts et vérifier votre numéro de téléphone par SMS. Alexa utilise également le carnet dadresses de votre téléphone pour trouver les personnes que vous connaissez qui ont lapplication Amazon Alexa avec Alexa Calling activée, afin que vous puissiez également les appeler de cette façon.

Pour ajouter ou modifier des contacts pour Alexa Calling, mettez à jour le carnet dadresses local de votre téléphone, puis ouvrez lapplication Amazon Alexa. Les contacts de votre carnet dadresses qui utilisent également Alexa Calling apparaîtront automatiquement dans votre liste "Contacts" dans lapplication, avec les mêmes noms de votre carnet dadresses.

Pour démarrer un appel à partir dun appareil Echo compatible, demandez simplement à Alexa dappeler la personne ou le groupe que vous souhaitez joindre par son nom. Vous pouvez également composer des numéros directement, en prononçant chaque chiffre (y compris lindicatif régional) du numéro que vous souhaitez appeler. Noubliez pas quAlexa utilise des profils vocaux pour déterminer qui passe un appel. Si vous avez un profil vocal et quAlexa est capable de reconnaître votre voix, votre liste de contacts est automatiquement utilisée.

Vous pouvez appeler un contact via lapplication Alexa. Sélectionnez simplement licône Communiquer sur lécran daccueil, puis appuyez sur licône Contact dans le coin supérieur et appuyez sur un contact. Vous pouvez ensuite passer votre appel. Pour appeler avec votre Echo, dites «Alexa, appelez [nom du contact / groupe]». Vous devrez dire leur nom exactement comme il apparaît dans votre application Alexa. Lorsque vous appelez quelquun, il sonnera son application Alexa et son appareil Echo.

Tous vos appels ou messages entrants sont également transmis à votre application Alexa et à vos appareils Echo. Vos appareils Echo émettront une alarme, tandis que votre application Alexa diffusera une notification. Dites simplement «Répondre» ou répondez à partir de votre téléphone pour accepter lappel. Vous pouvez également dire «Ignorer» ou lignorer depuis votre téléphone. Lorsque vous souhaitez mettre fin à un appel, vous pouvez dire «Raccrocher» ou appuyer sur le bouton de fin de votre téléphone.

Lorsquun appel est actif, les voyants de votre appareil Echo sallument en vert.

Voici quelques commandes Alexa que vous pouvez dire:

Passer un appel vers un autre appareil Echo: «Alexa, appelle [Corey]» ou «Alexa, appelle ma [famille]»

«Alexa, appelle [Corey]» ou «Alexa, appelle ma [famille]» Appelez un numéro de téléphone mobile ou fixe enregistré dans vos contacts: «Alexa, appelle le mobile [de John]» ou «Alexa, appelle [Chris] sur son téléphone personnel» ou «Alexa, appelle [Brandon] au travail» ou «Alexa , appelle le bureau de [maman] ".

«Alexa, appelle le mobile [de John]» ou «Alexa, appelle [Chris] sur son téléphone personnel» ou «Alexa, appelle [Brandon] au travail» ou «Alexa , appelle le bureau de [maman] ". Composez un numéro de téléphone mobile ou fixe: "Alexa, appelle [numéro]".

"Alexa, appelle [numéro]". Contrôler le volume de lappel: "Alexa, augmente / diminue le volume."

"Alexa, augmente / diminue le volume." Raccrochez / mettez fin à lappel: «Alexa, raccroche» ou «Alexa, met fin à lappel».

«Alexa, raccroche» ou «Alexa, met fin à lappel». Répondre à lappel: dites simplement «Répondre».

dites simplement «Répondre». Ignorer lappel: dites simplement «Ignorer».

Alexa ne prend actuellement pas en charge les appels entrants à partir de téléphones mobiles ou fixes. Cependant, lorsquun appel arrive dun contact Alexa qui possède un appareil Echo pris en charge, le voyant de tous vos appareils Echo pris en charge clignotera en vert et Alexa annoncera qui appelle. Si vous utilisez lapplication Amazon Alexa ou un appareil avec un écran, la carte de contact de lappelant saffiche, avec les options Répondre et Ignorer à sélectionner.

Les voyants de votre Echo resteront verts chaque fois quun appel est connecté, mais si vous êtes déjà en communication et quun autre appel arrive, le nouvel appel sera automatiquement envoyé à un autre appareil pris en charge dans votre foyer.

Pour appeler vos contacts et les numéros de téléphone mobile et fixe pris en charge:

Ouvrez lapplication Amazon Alexa sur votre téléphone. Sélectionnez Communiquer dans la barre de navigation inférieure. Sélectionnez le bouton Appeler en haut. Sélectionnez le contact que vous souhaitez atteindre, puis sélectionnez son numéro ou lappel audio Alexa ou lappel vidéo. Si vous utilisez tous les deux un appareil avec un écran (comme Echo Show ou Echo Spot), vous verrez loption de démarrer un appel vidéo. Pour mettre fin à lappel, sélectionnez le bouton Fin à lécran.

Les messages vocaux sont un peu comme des messages vocaux. Pour envoyer un message vocal avec lapplication Alexa, sélectionnez licône Communiquer. Vous pouvez choisir une conversation existante ou appuyer sur licône Message en haut de lécran Communiquer. Appuyez ensuite sur le bouton bleu du microphone en bas de lécran pour envoyer un nouveau message vocal. Il sera envoyé à lapplication Alexa et à lappareil Echo de votre ami.

Pour envoyer un message vocal avec un appareil Echo, dites «Alexa, envoie un message à [nom du contact]». Pour accéder à vos messages vocaux, accédez à lécran Communiquer de lapplication Alexa ou dites à votre Echo, «Alexa, lis mes messages».

Pour envoyer un message texte avec lapplication Alexa, cest fondamentalement la même procédure que ci-dessus. Sélectionnez licône Communiquer, puis choisissez une conversation existante ou appuyez sur licône Messages en haut. Vous verrez alors un écran où vous pouvez envoyer un nouveau message texte. Votre texte sera transmis à lapplication Alexa ou à lappareil Echo de votre ami, et il recevra également une notification.

Si vous souhaitez empêcher Alexa de vous alerter sur les appels et les messages, activez Ne pas déranger. Dites: "Alexa, ne me dérange pas." Vous pouvez également programmer Ne pas déranger dans lapplication Alexa (Paramètres> Tous les appareils> Sélectionnez votre appareil> Ne pas déranger> Programmé).

Drop In est une fonctionnalité qui peut être utilisée avec Echo Show ou Echo Spot. Amazon dit que, dans la plupart des cas, vous préférerez probablement utiliser les appels vidéo, mais Drop In est également disponible afin que vous puissiez facilement vous enregistrer avec un parent âgé ou vérifier une caméra dans la crèche. Vous naurez pas besoin dappeler quelquun dautre, mais vous pourrez simplement accéder à la caméra sur un autre appareil Echo Show.

Vous pouvez choisir les appareils Echo sur lesquels Drop In est disponible, et vous pouvez choisir les contacts qui peuvent avoir les privilèges dy déposer. Si vous le souhaitez, vous pouvez choisir de ne permettre à personne de le faire ou de le limiter à votre foyer, par exemple. Pour savoir comment configurer et utiliser Drop In, cliquez ici.

Avec les annonces Alexa, vous pouvez demander à Alexa de faire des annonces sur tous les appareils Echo compatibles de votre foyer. Considérez-le comme un interphone à sens unique. Les personnes à proximité dun écho dans votre foyer entendront un bref carillon pour indiquer quil y a une annonce entrante, puis lannonce sera diffusée dans la voix de celui qui fait lannonce. Cool, non?

Pour créer une annonce Alexa, dites simplement «Alexa, annoncez», puis dites votre annonce à voix haute. Vous pouvez également dire «Alexa, diffuser» et, encore une fois, ajouter votre message vocal à la fin. Ainsi, par exemple, vous pouvez dire: "Alexa, diffusez" le film commence "." Tout le monde dans votre maison à portée de voix dun appareil Echo entendra un carillon suivi de vous disant "le film commence."

À partir de lapplication Alexa sur votre téléphone, vous pouvez également accéder à Communiquer dans la barre de navigation inférieure, puis sélectionner le bouton Annonces en haut pour lancer une diffusion. Vous aurez la possibilité de taper ou de prononcer votre annonce à voix haute, et elle sera immédiatement diffusée sur vos appareils.

Nan. Amazon a discrètement réduit son accessoire Echo Connect. Vous pouvez lutiliser avec un appareil Echo pris en charge pour passer et recevoir des appels téléphoniques via votre service de téléphonie résidentielle. Amazon ne vous a pas facturé pour passer ou recevoir un appel avec Echo Connect, bien que vous deviez toujours acheter un téléphone fixe à domicile ou un forfait VoIP auprès de votre fournisseur de télécommunications local. Si vous possédez cet ancien accessoire, Amazon a une page FAQ qui détaille son fonctionnement.

