(Pocket-lint) - Saviez-vous que vous pouvez utiliser Alexa pour appeler et envoyer des messages à d'autres personnes ?

La fonction d'appel et de messagerie Alexa d'Amazon vous permet de passer et de recevoir des appels, ainsi que d'envoyer des messages entre les appareils Echo, l'application Amazon Alexa pour iOS et Android, et les tablettes Fire. C'est un moyen astucieux de contacter votre famille et vos amis. Et le meilleur ? L'utilisation de cette fonctionnalité est totalement gratuite, car elle fonctionne en Wi-Fi sur la plupart des appareils Echo et dans les applications Alexa également.

Voici tout ce que vous devez savoir à son sujet et comment il fonctionne.

Qu'est-ce que les appels et la messagerie d'Alexa ?

La fonction gratuite a été introduite pour la première fois sur l'Amazon Echo Show original, mais Amazon a étendu cette fonctionnalité à d'autres appareils Echo et Alexa, et a donc développé ce que nous appelons maintenant "appel Alexa" ou "appel et messagerie Alexa". Elle fonctionne avec les appareils Echo compatibles, l'application Alexa, et elle fonctionne avec les tablettes Fire.

Cette fonction vous permet non seulement de passer un appel, mais aussi de laisser un message vocal ou d'envoyer un message texte. Le plus intéressant, c'est que l'utilisation de cette fonction est gratuite car elle fonctionne via le Wi-Fi (ou les données mobiles de votre téléphone), ce qui vous évite d'avoir à investir dans un forfait de communication.

Comment fonctionne l'appel Alexa ?

Vous avez besoin d'un compte Amazon et de l'application Alexa sur un appareil fonctionnant sous Android 6.0 (ou supérieur), iOS 11.0 (ou supérieur), ou sur une tablette Android Fire. Tout doit être configuré à l'aide de l'application Alexa, où vous trouverez l'onglet Communiquer.

Une fois que vous l'aurez configuré via l'application Alexa, vous pourrez utiliser le service sur tous vos appareils Echo et Alexa, à condition qu'il soit activé sur chaque appareil individuel, ce qui est le cas par défaut.

Vous pouvez synchroniser l'application Alexa avec vos contacts sur votre smartphone et cela permettra à Alexa d'appeler des numéros de téléphone, ce qui signifie que vous pouvez appeler depuis votre Echo vers un téléphone portable, par exemple. Vous pouvez également utiliser Alexa pour appeler d'autres appareils Echo que possèdent vos contacts. Si vous ne synchronisez pas vos contacts, vous ne pourrez l'utiliser que pour contacter d'autres appareils Echo ou Alexa auxquels vous êtes connecté - comme un interphone.

Types d'appels

Vous pouvez passer les types d'appels suivants :

Appels entre appareils Alexa : Passez et recevez des appels entre des appareils Echo compatibles (ou l'appli Amazon Alexa, nous y reviendrons plus loin). Vous pouvez joindre toute personne de la liste de contacts de votre téléphone mobile qui possède un appareil Echo compatible et qui s'est également inscrite à l'appel Alexa.

Passez et recevez des appels entre des appareils Echo compatibles (ou l'appli Amazon Alexa, nous y reviendrons plus loin). Vous pouvez joindre toute personne de la liste de contacts de votre téléphone mobile qui possède un appareil Echo compatible et qui s'est également inscrite à l'appel Alexa. Appels vers des téléphones mobiles ou fixes : Vous pouvez appeler la plupart des numéros de téléphone mobile ou fixe au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada et au Mexique à partir d'un appareil Echo compatible, utiliser Alexa pour joindre les numéros pris en charge enregistrés dans la liste de contacts de votre téléphone mobile, ou, dire le numéro que vous voulez appeler.

Vous pouvez appeler la plupart des numéros de téléphone mobile ou fixe au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada et au Mexique à partir d'un appareil Echo compatible, utiliser Alexa pour joindre les numéros pris en charge enregistrés dans la liste de contacts de votre téléphone mobile, ou, dire le numéro que vous voulez appeler. Appel avec l'application Alexa : Avec l'application Amazon Alexa sur votre smartphone Android ou iOS (non disponible sur une tablette), vous pouvez passer des appels vers des numéros mobiles ou fixes aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Vous avez ainsi la possibilité de passer et de recevoir des appels entre toute personne de la liste de contacts de votre téléphone qui dispose de l'appli Alexa ou d'un appareil Echo compatible, et qui s'est également inscrite au service Alexa Calling and Messaging.

Avec l'application Amazon Alexa sur votre smartphone Android ou iOS (non disponible sur une tablette), vous pouvez passer des appels vers des numéros mobiles ou fixes aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Vous avez ainsi la possibilité de passer et de recevoir des appels entre toute personne de la liste de contacts de votre téléphone qui dispose de l'appli Alexa ou d'un appareil Echo compatible, et qui s'est également inscrite au service Alexa Calling and Messaging. Appels internationaux : Vous pouvez passer et recevoir des appels internationaux entre des appareils Echo compatibles et l'appli Amazon Alexa. Assurez-vous simplement que le contact que vous souhaitez joindre se trouve dans un endroit qui prend également en charge l'appel Alexa, qu'il s'est inscrit à l'appel et à la messagerie Alexa et qu'il figure dans votre liste de contacts dans l'appli Amazon Alexa.

Vous pouvez passer et recevoir des appels internationaux entre des appareils Echo compatibles et l'appli Amazon Alexa. Assurez-vous simplement que le contact que vous souhaitez joindre se trouve dans un endroit qui prend également en charge l'appel Alexa, qu'il s'est inscrit à l'appel et à la messagerie Alexa et qu'il figure dans votre liste de contacts dans l'appli Amazon Alexa. Appel de groupe : Vous pouvez configurer des groupes d'appel dans l'application Alexa avec un maximum de sept personnes, de sorte que vous pouvez ensuite appeler ces groupes directement.

Remarque : Alexa ne prend pas en charge les appels vers les numéros de services d'urgence (" 911 "), les numéros surtaxés (numéros " 1-900 "), les numéros à trois chiffres ou les codes de composition abrégée, les numéros internationaux (en dehors des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada et du Mexique) et les numéros composés par lettre (" 1-800-FLOWERS ").

Configurer les appels Alexa

Pour commencer à utiliser les appels Alexa pour la première fois, vous devez vous y inscrire :

Ouvrez l'application Amazon Alexa (sur votre téléphone iOS ou Android compatible). Ouvrez l'onglet Communiquer dans le menu inférieur. Suivez les instructions à l'écran pour saisir et vérifier les informations de votre téléphone.

Alexa utilise le carnet d'adresses de votre téléphone pour trouver les personnes que vous connaissez et qui ont l'application Amazon Alexa avec l'appel Alexa activé, afin que vous puissiez les appeler de cette façon également.

Pour ajouter ou modifier des contacts pour Alexa Calling, mettez à jour le carnet d'adresses local de votre téléphone, puis ouvrez l'application Amazon Alexa. Les contacts de votre carnet d'adresses qui utilisent également Alexa Calling apparaîtront automatiquement dans votre liste de "Contacts" dans l'application, avec les mêmes noms que ceux de votre carnet d'adresses.

Vous pouvez synchroniser automatiquement le carnet d'adresses de votre téléphone, ou ajouter manuellement des contacts, bloquer des contacts, ajouter des groupes - ou encore limiter l'accès à vos contacts favoris, si vous avez désigné des contacts comme favoris dans votre carnet d'adresses.

Passer et recevoir des appels avec un Echo

Pour lancer un appel depuis un appareil Echo compatible, il suffit de demander à Alexa d'appeler la personne ou le groupe que vous souhaitez joindre par son nom. Vous devrez dire leur nom exactement comme il apparaît dans votre application Alexa. Lorsque vous appelez quelqu'un, cela fera sonner son application Alexa et son appareil Echo, mais vous pouvez spécifier de passer des appels vers un numéro de téléphone mobile, par exemple. Alexa confirme qui vous voulez appeler avant de passer l'appel.

Vous pouvez également composer des numéros directement, en prononçant chaque chiffre (y compris l'indicatif régional) du numéro que vous souhaitez appeler. N'oubliez pas qu'Alexa utilise les profils vocaux pour déterminer qui passe l'appel. Si vous avez un profil vocal et qu'Alexa est capable de reconnaître votre voix, votre liste de contacts est automatiquement utilisée.

Vous pouvez également appeler un contact via l'application Alexa. Il suffit de sélectionner l'icône Communiquer sur l'écran d'accueil, puis de toucher l'icône Contact dans le coin supérieur, et de toucher un contact. Vous pouvez alors passer votre appel.

Tous vos appels ou messages entrants sont également transmis à votre application Alexa et aux appareils Echo. Vos appareils Echo émettent une alarme et annoncent l'appelant, tandis que votre application Alexa envoie une notification. Il vous suffit de dire "Répondre" ou de répondre depuis votre téléphone pour accepter l'appel. Sinon, vous pouvez dire "Ignorer" ou l'ignorer depuis votre téléphone. Sur les appareils dotés d'un écran, vous disposerez également de boutons d'acceptation ou de rejet sur l'écran. Pour mettre fin à un appel, vous pouvez dire "Raccrocher" ou appuyer sur le bouton de fin d'appel de votre téléphone.

Lorsqu'un appel est en cours, les voyants de votre appareil Echo s'allument en vert.

Voici quelques commandes Alexa que vous pouvez dire :

Passez un appel à un autre appareil Echo : " Alexa, appelle [Corey] " ou " Alexa, appelle ma [famille] ".

" Alexa, appelle [Corey] " ou " Alexa, appelle ma [famille] ". Passer un appel vers un numéro de téléphone mobile ou fixe enregistré dans vos contacts : " Alexa, appelle le portable de [John] " ou " Alexa, appelle [Chris] sur son téléphone fixe " ou " Alexa, appelle [Brandon] au travail " ou " Alexa, appelle le bureau de [Maman] ".

" Alexa, appelle le portable de [John] " ou " Alexa, appelle [Chris] sur son téléphone fixe " ou " Alexa, appelle [Brandon] au travail " ou " Alexa, appelle le bureau de [Maman] ". Composez un numéro de téléphone mobile ou fixe : "Alexa, appelle [numéro]".

"Alexa, appelle [numéro]". Contrôlez le volume de l'appel : "Alexa, augmente / diminue le volume".

"Alexa, augmente / diminue le volume". Raccrochez / mettez fin à l'appel : "Alexa, raccroche" ou "Alexa, termine l'appel".

"Alexa, raccroche" ou "Alexa, termine l'appel". Répondre à l'appel : Dites simplement "Répondre".

Dites simplement "Répondre". Ignorer l'appel : Dites simplement "Ignorer".

Les voyants de votre Echo restent verts lorsqu'un appel est connecté, mais si vous êtes déjà en communication et qu'un autre appel arrive, le nouvel appel sera automatiquement envoyé vers un autre appareil pris en charge dans votre foyer.

Passer un appel en utilisant l'application Alexa

Pour appeler vos contacts et les numéros de téléphone mobile et fixe pris en charge :

Ouvrez l'application Amazon Alexa sur votre téléphone. Sélectionnez Communiquer dans la barre de navigation inférieure. Sélectionnez le bouton Appeler en haut de la page. Sélectionnez le contact que vous souhaitez joindre, puis sélectionnez son numéro ou l'appel audio ou l'appel vidéo Alexa. Si vous utilisez tous deux un appareil doté d'un écran (comme l'Echo Show ou l'Echo Spot), vous verrez apparaître l'option permettant de lancer un appel vidéo. Pour mettre fin à l'appel, sélectionnez le bouton Fin à l'écran.

Que pouvez-vous faire d'autre avec les appels Alexa ?

Envoyer un message vocal

Les messages vocaux sont en quelque sorte des messages vocaux. Pour envoyer un message vocal avec l'application Alexa, sélectionnez l'icône Communiquer. Vous pouvez choisir une conversation existante ou appuyer sur l'icône Message en haut de l'écran Communiquer. Appuyez ensuite sur le bouton bleu du microphone en bas de l'écran pour envoyer un nouveau message vocal. Il sera envoyé à l'application Alexa et à l'appareil Echo de votre ami.

Pour envoyer un message vocal avec un appareil Echo, dites "Alexa, envoie [nom du contact] un message". Pour accéder à vos messages vocaux, accédez à l'écran Communiquer de l'appli Alexa ou dites à votre Echo : " Alexa, lis mes messages. "

Envoyer un message texte

Pour envoyer un message texte avec l'application Alexa, la procédure est essentiellement la même que ci-dessus. Sélectionnez l'icône Communiquer, puis choisissez une conversation existante ou appuyez sur l'icône Messages en haut de l'écran. Sur l'écran suivant, au lieu de prononcer votre message, tapez-le. Votre texte sera transmis à l'application Alexa ou à l'appareil Echo de votre ami, qui recevra également une notification.

Activer Ne pas déranger

Si vous voulez empêcher Alexa de vous avertir des appels et des messages, activez l'option Ne pas déranger. Dites : "Alexa, ne me dérange pas". Vous pouvez également programmer Ne pas déranger dans l'application Alexa (Paramètres > Tous les appareils > Sélectionnez votre appareil > Ne pas déranger > Programmé).

Intervenir sur un contact

Drop In est une fonctionnalité qui peut être utilisée avec l'Echo Show ou l'Echo Spot. Amazon précise que, dans la plupart des cas, vous préférerez probablement utiliser l'appel vidéo, mais Drop In est également disponible pour que vous puissiez facilement prendre des nouvelles d'un parent âgé ou vérifier une caméra dans la chambre d'enfant. Vous n'aurez pas besoin d'appeler quelqu'un d'autre, mais pourrez simplement accéder à la caméra sur un autre appareil Echo Show.

Vous pouvez choisir les appareils Echo sur lesquels Drop In est disponible, et vous pouvez choisir les contacts qui peuvent avoir les privilèges de Drop In. Si vous le souhaitez, vous pouvez choisir de n'autoriser personne à y accéder, ou de le limiter à votre foyer, par exemple. Pour savoir comment configurer et utiliser Drop In, allez ici.

Faire une annonce

Avec Alexa Announcements, vous pouvez demander à Alexa de faire des annonces sur tous les appareils Echo compatibles de votre foyer. Voyez cela comme un interphone unidirectionnel. Les personnes à proximité d'un Echo dans votre foyer entendront un court carillon pour indiquer qu'une annonce est en cours, puis l'annonce sera diffusée avec la voix de la personne qui la fait. Cool, non ?

Pour créer une annonce Alexa, il suffit de dire "Alexa, annonce", puis de dire votre annonce à voix haute. Vous pouvez également dire "Alexa, diffuse", et là encore, ajouter votre message vocal à la fin. Donc, par exemple, vous pouvez dire "Alexa, diffuse 'le film commence'". Tous les habitants de votre maison à portée de voix d'un appareil Echo entendront un carillon suivi de votre phrase "le film commence".

Pour certaines phrases, Alexa ajoutera des effets sonores s'il reconnaît des mots déclencheurs particuliers, comme "Alexa, annonce, le dîner est prêt".

À partir de l'application Alexa sur votre téléphone, vous pouvez également aller sur Communiquer dans la barre de navigation inférieure, puis sélectionner le bouton Annonces en haut pour lancer une diffusion. Vous aurez la possibilité de taper ou de prononcer votre annonce à voix haute, et elle sera instantanément diffusée sur vos appareils.