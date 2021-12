Doubler sur Alexa : comment utiliser plusieurs appareils Amazon Echo ensemble

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - L'Amazon Echo a pris un bon départ, s'imposant comme l'un des appareils de maison intelligente les plus en vogue, assisté par le plus petit Echo Dot, un acolyte capable qui apporte ses compétences connectées dans un ensemble plus petit. Amazon n'a pas ralenti, élargissant sa gamme d'enceintes - ainsi que les fonctions qu'elles offrent.

Nous plongeons dans ce que c'est que de vivre avec Alexa sur de nombreux appareils, avec plusieurs Echo ou plusieurs Dots répartis dans votre maison et s'il y a un grand avantage, en particulier avec les offres Black Friday offrant des prix alléchants sur tous les appareils d'Amazon.

L'ajout d'un nouvel écho ou d'un point à votre domicile est simple, en suivant les mêmes étapes que lors de la configuration de votre premier appareil. Ouvrez l'application Alexa, appuyez sur l'icône des appareils dans la barre inférieure, puis appuyez sur l'icône "+" dans le coin supérieur droit. Ensuite, suivez le processus comme vous l'avez fait auparavant. (Vous pouvez obtenir le même résultatavec votre compte Alexa sur un ordinateur de bureau si vous préférez, dans la section Paramètres.)

C'est vraiment aussi simple que ça. Comme il est lié à un compte existant, il adopte les compétences du ou des appareils existants, il n'est donc pas nécessaire de configurer à nouveau tous les éléments individuels.

La prochaine décision est de savoir où placer votre nouvel Echo. Amazon a conçu l'Echo pour qu'il soit suffisamment intelligent pour répondre à vos commandes dans toute la pièce. Les appareils utilisent "Echo Spatial Perception", ce qui signifie que l'écho le plus proche de vous doit être celui qui répond. C'est vrai que vous utilisiez l'Echo d'origine ou l'un des appareils de la nouvelle génération.

Au début, vous pouviez confondre le système où plusieurs appareils essayaient de répondre, mais à mesure que le système a mûri, cela ne semble plus être un problème.

L'installation est facile, alors que pouvez-vous ou ne pouvez-vous pas faire avec plusieurs Amazon Echos ?

En réalité, il n'y a pas grand-chose qui change en ayant plus d'appareils Echo - en dehors du couplage stéréo et du cinéma maison/cinéma Alexa, dont nous parlerons ci-dessous. La fonctionnalité de base d'Alexa et de l'Echo (que ce soit le Dot ou non) ne change pas vraiment lorsqu'elle est doublée, avec une synchronisation minimale entre les deux.

Il y a quelques domaines où tous les Echos chanteront en harmonie, mais pour la plupart, chacun travaille individuellement.

Amazon vous permet de créer une configuration multi-pièces dans l'application Alexa qui vous permettra de jouer de la musique sur plusieurs appareils Echo dans votre maison. C'est le moyen le plus simple d'utiliser plusieurs appareils Echo.

Nous avons déjà expliqué comment configurer cette option de musique multi-pièces , mais cela signifie que vous pouvez facilement écouter de la musique dans toute la maison, sans avoir à investir dans un système comme Sonos .

Vous pouvez écouter de la musique à partir de Spotify , Apple Music, Deezer, Amazon Music ou la radio TuneIn sur plusieurs Echos, vous pouvez donc très facilement synchroniser l'audio à plusieurs endroits.

Malheureusement, vous ne pouvez pas utiliser un Echo Dot pour vous connecter à un autre haut-parleur Bluetooth lorsque vous faites partie d'un groupe multi-pièces. Si vous aviez un Echo Dot dans le salon connecté à un amplificateur avec Bluetooth, par exemple, vous ne pouviez pas maintenir cette connexion tout en jouant sur le plus grand Amazon Echo dans la cuisine ou la chambre.

Le regroupement multi-pièces ne fonctionne pas non plus avec les haut-parleurs tiers utilisant Alexa ( comme Sonos One ), il ne s'applique qu'aux propres haut-parleurs d'Amazon. Bien qu'il existe une gamme d'enceintes dans ce groupe, cela ne vous offre pas la flexibilité offerte par Apple AirPlay 2 en matière de regroupement.

Vous pouvez écouter de la musique à partir de différentes sources sur différents échos quand vous le souhaitez. Par exemple, vous pouvez écouter TuneIn Radio dans la chambre et Spotify dans la cuisine. Ce qui est un moyen pratique de garder la famille heureuse.

Mais vous pouvez également demander à n'importe lequel de vos échos de jouer de la musique sur d'autres échos que vous possédez. Par exemple, vous pouvez demander à votre Echo Show dans la cuisine de jouer de la musique Spotify sur votre Echo Plus - et c'est un excellent moyen de contrôler la musique dans votre maison.

Le couplage stéréo est une fonctionnalité qui est arrivée en 2018 avec l'Echo Plus de deuxième génération et l'Echo Dot de troisième génération, et fonctionne sur les appareils Echo plus récents. L'appairage est simple : tout comme pour créer un groupe multi-pièces, il existe la possibilité de créer une paire stéréo.

La mise en garde ici est que vous devrez avoir le même type d'enceinte : donc deux Echo, deux Echo Plus, deux Echo Dot ou deux Echo Studio. Avec l'arrivée de l'Echo de troisième génération, les règles ont légèrement changé, car l'Echo de troisième génération se couplera en stéréo avec l'Echo Plus de deuxième génération, mais c'est la seule exception. L'Echo 2020 (la sphère) ne se couplera qu'en stéréo avec le même modèle.

Vous pouvez trouver tous les détails sur ce qui peut être couplé en stéréo avec quoi ici.

Une fois couplé, cependant, vous disposez d'un bien meilleur système musical - et avec la possibilité d' inclure l'Echo Sub dans le mélange , un système 2.1 est possible - et cela sonne vraiment bien. L'ajout du Sub se fait par le même processus que ci-dessus.

Cela vous permettra de créer un système audio qui fonctionnera avec votre Fire TV. Encore une fois, vous devrez avoir les bons haut-parleurs ainsi qu'un Fire TV Stick ou Fire TV Cube compatible, puis vous pourrez créer une configuration de divertissement à domicile pour votre téléviseur.

Nous avons expliqué en détail comment cela fonctionne et quels appareils sont compatibles ici .

C'est un excellent moyen d'utiliser vos appareils Echo pour augmenter le son de votre téléviseur, mais cela ne fonctionne qu'avec l'audio provenant de votre appareil Fire TV - cela ne s'appliquera pas au contenu provenant d'autres sources (un tuner ou un décodeur par exemple) , cette configuration ne fonctionnera donc que si vous êtes un gros streamer.

C'est un domaine où l'écho n'est pas si bon. Étant donné que tous les appareils sont connectés au même compte Amazon, ils essaient tous de lire de la musique à partir du même compte, car il pense que tout le monde est le même utilisateur. Cela signifie que vous ne pouvez pas lire de musique différente sur des appareils à partir de la même source. Par exemple, si Spotify joue dans la cuisine, si quelqu'un demande de jouer Spotify dans la chambre, il passera d'un endroit à l'autre.

Cependant, certains comptes familiaux prennent en charge plusieurs flux - Apple Music et Amazon Music le font - ce qui signifie que l'inscription à un compte familial avec ces services vous permettra de diffuser différentes musiques sur vos appareils Echo dans la maison. Il y a l'avantage supplémentaire que si tous les membres de la famille veulent de la musique sur leur téléphone hors de la maison, ils l'obtiennent aussi.

Si vous n'avez pas de compte familial, votre Echo basculera très probablement le flux d'un appareil à un autre, il ne jouera donc que sur un seul.

Les connexions Bluetooth sont traitées séparément et ne sont pas communes entre vos appareils Echo, ce qui est logique car vous ne voulez peut-être pas que les appareils interfèrent les uns avec les autres ou se connectent à un haut-parleur Bluetooth dans une pièce différente.

Nous avons trouvé que la connectivité Bluetooth sur l'Echo Dot était transparente et une fois qu'il est initialement configuré, il est facile de dire à Alexa de "se connecter à mon haut-parleur" pour rétablir la connexion - bien que, comme nous l'avons dit, il ne prend pas en charge le multi -chambre sous cette apparence.

Certaines choses sont synchronisées avec votre compte Alexa et celles-ci sont donc accessibles sur les différents appareils Echo que vous avez peut-être dispersés dans la maison. Ajoutez quelque chose à votre liste de choses à faire ou à votre liste de courses et il est également immédiatement disponible ailleurs.

La liste de courses est pratique car elle est stockée dans l'application, vous pouvez donc ajouter verbalement des choses à votre liste via n'importe quel appareil Echo pour vérifier sur votre téléphone lorsque vous faites vos prochaines courses.

Bien sûr, des éléments tels que des calendriers synchronisés ou des informations provenant des compétences que vous avez configurées sont disponibles sur tous vos appareils Echo.

L'Echo est idéal pour régler les minuteries et les alarmes, que ce soit pour vous réveiller le matin ou pour vous rappeler quand les aliments auront fini de cuire ou que le lave-linge doit être vidé.

Les minuteries et les alarmes ne doivent sonner que sur l'appareil sur lequel elles sont réglées. Cependant, Alexa sait quelles minuteries vous avez définies, vous pouvez donc demander combien de temps il vous reste et vous obtiendrez un aperçu de toutes les minuteries que vous avez définies sur l'un de vos appareils Echo.

Vous pouvez également annuler une minuterie à partir de n'importe quel autre appareil - donc si vous entendez la minuterie sonner et que vous êtes dans une autre pièce, vous pouvez simplement demander à l'écho local d'annuler la minuterie.

Dans l'application Alexa, vous pouvez ajouter un autre utilisateur Amazon à votre profil de foyer. Ceci est bénéfique à plusieurs égards, d'abord et avant tout en ce qu'il donne à cette personne l'accès à son propre contenu (musique, livres audio et Google Agenda).

Cela vaut également la peine de le faire si vous avez un compte Amazon Prime mais que l'autre personne n'en a pas, car l'ajouter au profil du ménage lui permet également de profiter des avantages Prime. Vous pouvez en savoir plus sur les avantages ici et gérer les vôtres ici .

Vous pouvez également l'utiliser pour choisir qui configure les appareils Echo et à quel compte ils sont attribués. Vous devez demander aux autres personnes de la maison de télécharger l'application Alexa et de signer les termes de l'accord, puis une fois les comptes connectés, vous pouvez dire à Alexa de basculer entre les profils, ce qui est pratique pour gérer le contenu, passer des commandes, etc.

Ce que vous pouvez faire avec un profil, cependant, est de vous assurer qu'un Echo Show sur un côté du lit est personnalisé pour la personne qui dort le plus proche, par exemple, en affichant les détails de son calendrier.

Les profils individuels deviennent de plus en plus importants et vous pouvez désormais entraîner Alexa à reconnaître les voix individuelles - appelées profils vocaux Alexa - afin qu'Alexa sache qui demande et puisse afficher les détails pertinents pour cet utilisateur. Avec le lancement de l'Echo Show 15, cela s'étendra également à Visual ID, de sorte que l'utilisateur puisse être reconnu par la caméra et que le contenu visuel soit modifié pour lui convenir.

Avoir plusieurs appareils Amazon Echo dans votre maison vous donne également la possibilité de les utiliser comme interphones dans la maison. Si vous accédez aux paramètres du navigateur ou de l'application Alexa, vous pouvez nommer vos appareils en fonction de la pièce dans laquelle ils se trouvent pour simplifier l'appel de cette pièce.

Vous pouvez dire "Alexa, appelez mon Echo Show" sur un autre Echo ailleurs dans la maison et il appellera l'Echo Show afin que vous puissiez parler à quiconque se trouve dans cette pièce.

Vous pouvez également le faire à partir de votre téléphone en ouvrant l'application et en cliquant sur le bouton "drop in", puis en sélectionnant l'écho correspondant auquel vous souhaitez parler. Cela appelle alors essentiellement cet appareil à partir de votre téléphone.

Vous pouvez déjà voir les possibilités avec ce système - qu'il s'agisse de faire vibrer la cuisine pour demander si le dîner est prêt ou d'appeler vos enfants sans avoir à crier dans les escaliers. Cela fonctionne très bien aussi - assurez-vous simplement de nommer les appareils de manière logique.

Il convient de noter que vous pouvez également appeler les propriétaires d'Echo dans votre liste de contacts à l'aide de votre appareil Echo. Cela vous permettra de passer des appels gratuitement à des personnes d'autres ménages, ce qui est également pratique.

Il existe également une fonction de diffusion : dites « Alexa annoncer » ou « Diffusion Alexa » et vous pouvez envoyer un message sur tout le réseau de votre maison. C'est idéal pour amener les gens à table pour le dîner, Alexa reconnaissant certains messages et ajoutant des sons supplémentaires.

Alexa a la capacité de reconnaître différents profils vocaux, elle sait donc à qui elle parle. Cela peut rendre les résultats plus précis, en adaptant les réponses à la personne qui lui parle. Depuis septembre 2020, vous pouvez configurer des profils vocaux pour les adultes et les enfants, ce qui signifie qu'Alexa saura qui demande et peut fournir une meilleure réponse.

Voici un guide complet pour configurer des profils vocaux sur Alexa.

Si vous avez un compte fmaily sur Amazon Music, l'utilisation de profils vocaux peut signifier qu'il vous jouera vos préférences plutôt que celles de quelqu'un d'autre, ou vous pouvez limiter les achats à des voix particulières, par exemple.

L'avantage d'avoir accès aux fonctionnalités d'Alexa ne dépend pas de la construction d'une sorte de super réseau Echo dans votre maison. Pouvoir utiliser les commandes vocales intelligentes de l'Echo dans toute votre maison est le véritable avantage : vous pouvez contrôler vos lumières ou votre chauffage par la voix depuis l'étage ou le bas. Si vous avez un loft, le Dot ou le Flex apporteront une commande vocale hors de portée de votre Echo en bas, etc.

Avec la prise en charge audio multi-pièces, il y a certainement quelque chose à dire sur la possession de plusieurs appareils Amazon Echo à proximité.

Le Dot étant si abordable, si vous êtes un fan de l'Echo, cela vaut certainement la peine d'être agrandi, même si c'est juste pour vous donner le contrôle vocal de vos lumières intelligentes ou du chauffage de plusieurs pièces de la maison.

