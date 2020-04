Doubler sur Alexa: comment utiliser plusieurs appareils Amazon Echo ensemble

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Amazon pousse fortement lEcho et l Echo Dot dans le but de dominer le marché de la maison connectée avant que trop de joueurs - comme Google - ne puissent rattraper leur retard.

LAmazon Echo a pris un bon départ, sétablissant comme lun des appareils de maison intelligente les plus chauds, aidé par le plus petit Echo Dot, un acolyte capable qui apporte ses compétences connectées aux haut-parleurs existants que vous pourriez avoir. Amazon na pas ralenti, élargissant sa gamme denceintes - ainsi que les fonctions quelles offrent.

Nous plongons dans ce que cest que de vivre avec Alexa sur de nombreux appareils, avec plusieurs échos ou plusieurs points répartis dans votre maison et sil y a de grands avantages.

Lajout dun nouvel écho ou point à votre domicile est simple, en suivant les mêmes étapes que lors de la configuration de votre premier appareil. Ouvrez lapplication Alexa, accédez au hub des appareils (icône dans le coin inférieur droit) et appuyez sur licône "+" dans le coin supérieur droit. Suivez ensuite le processus comme vous lavez fait auparavant. (Vous pouvez obtenir le même résultat avec votre compte Alexa sur un ordinateur de bureau si vous préférez, dans la section des paramètres.)

Cest vraiment aussi simple que ça. Comme il est lié à un compte existant, il adopte les compétences des appareils existants, il nest donc pas nécessaire de reconfigurer tous les éléments individuels.

La prochaine décision est de savoir où placer votre nouvel Echo. Amazon a conçu lEcho pour être suffisamment intelligent pour répondre à vos commandes dans la pièce. Les appareils utilisent "Echo Spatial Perception", ce qui signifie que lécho le plus proche de vous devrait être celui qui répond. Cest vrai que vous utilisiez lEcho dorigine ou lun des appareils de nouvelle génération.

Au début, vous pourriez confondre le système où plus dun appareil essaie de répondre, mais comme le système est arrivé à maturité, cela ne semble plus être un problème.

La configuration est facile, alors que pouvez-vous et ne pouvez-vous pas faire avec plusieurs Amazon Echos?

En réalité, il ny a pas grand-chose qui change en ayant plus dappareils Echo - en dehors du couplage stéréo et du nouveau Alexa Home Theater / Cinema, dont nous parlerons ci-dessous. La fonctionnalité de base dAlexa et de lécho (que ce soit le point ou non) ne change pas vraiment lorsquil est doublé, avec une synchronisation minimale entre les deux.

Il y a quelques domaines où tous les Echos chanteront en harmonie, mais pour la plupart, chacun travaille en tant quindividu.

Amazon offre la possibilité de configurer une configuration multi-pièces dans lapplication Alexa qui vous permettra de jouer de la musique sur plusieurs appareils Echo dans votre maison. Cest le moyen le plus simple dutiliser plusieurs appareils Echo.

Nous avons déjà expliqué comment configurer cette option de musique multi-pièces , mais cela signifie que vous pouvez facilement faire retentir des morceaux dans toute votre maison, sans avoir à investir dans un système comme Sonos .

Vous pouvez écouter de la musique depuis Spotify , Apple Music, Deezer, Amazon Music ou la radio TuneIn sur plusieurs Echos, de sorte que vous pouvez très facilement avoir un son synchronisé dans un certain nombre demplacements.

Malheureusement, vous ne pouvez pas utiliser un point décho pour vous connecter à un autre haut-parleur Bluetooth lorsque vous faites partie dun groupe multi-pièces. Si vous aviez un Echo Dot dans le salon connecté à un amplificateur, par exemple, vous ne pourriez pas maintenir cette connexion tout en jouant sur le plus grand Amazon Echo dans la cuisine ou la chambre.

Le regroupement multi-pièces ne fonctionne pas non plus avec des haut-parleurs tiers utilisant Alexa ( comme Sonos One ), il ne sapplique quaux propres haut-parleurs dAmazon. Bien quil existe une gamme denceintes dans ce groupe, cela ne vous donne pas la flexibilité quApple AirPlay 2 offre en matière de regroupement.

Vous pouvez également écouter de la musique à partir de différentes sources sur différents échos à tout moment. Par exemple, vous pouvez écouter TuneIn Radio dans la chambre et Spotify dans la cuisine. Cest une façon pratique de garder la famille heureuse.

Mais vous pouvez également demander à lun de vos Echos de jouer de la musique sur dautres Echos que vous avez. Par exemple, vous pouvez demander à votre Echo Show dans la cuisine de jouer de la musique Spotify sur votre Echo Plus - et cest un excellent moyen de contrôler la musique dans votre maison.

Lappairage stéréo est une fonctionnalité arrivée avec la deuxième génération dEcho Plus et la troisième génération dEcho Dot, mais fonctionne également avec la dernière troisième génération dEcho. Lappairage est simple: tout comme la création dun groupe multi-pièces, il y a la possibilité de créer une paire stéréo.

La mise en garde ici est que vous devrez avoir le même type denceinte: donc deux Echo, deux Echo Plus, deux Echo Dot ou deux Echo Studio. Avec larrivée de lEcho de troisième génération, les règles changent légèrement, car lEcho de troisième génération sera couplé en stéréo avec lEcho Plus de deuxième génération.

Une fois jumelé, cependant, vous avez un bien meilleur système musical - et avec la possibilité d inclure lEcho Sub dans le mélange , un système 2.1 est maintenant possible - et ça sonne vraiment bien. Lajout du Sub se fait via le même processus que ci-dessus.

Il sagit dun nouvel ajout aux compétences de lEcho, vous permettant de créer un système audio qui fonctionnera avec votre Fire TV. Encore une fois, vous devrez avoir les bons haut-parleurs ainsi quun Fire TV Stick ou Fire TV Cube compatible, puis vous pouvez créer une configuration de divertissement à domicile pour votre téléviseur.

Nous avons détaillé comment cela fonctionne et quels appareils sont compatibles ici .

Cest un excellent moyen dutiliser vos appareils Echo pour amplifier le son de votre téléviseur, mais cela ne fonctionne quavec le son provenant de votre appareil Fire TV - il ne sappliquera pas au contenu provenant dautres sources (tuner ou décodeur par exemple) , donc cette configuration peut ne fonctionner que si vous êtes un streamer lourd.

Cest un domaine où lEcho nest pas si bon. Étant donné que tous les appareils sont connectés à votre compte Amazon, ils essaient tous de lire de la musique à partir du même compte, car il pense que tout le monde est le même utilisateur. Cela signifie que vous ne pouvez pas lire de musique différente sur des appareils provenant de la même source. Par exemple, si Spotify joue dans la cuisine, si quelquun demande à jouer à Spotify dans la chambre, il passera dun endroit à lautre.

Cependant, certains comptes familiaux prennent en charge plusieurs flux - Apple Music et Amazon Music le font - ce qui signifie que linscription à un compte familial pour avec ces services vous permettra de diffuser différentes musiques sur vos appareils Echo dans toute la maison. Il y a lavantage supplémentaire que si tous les membres de la famille veulent de la musique sur leur téléphone hors de la maison, ils lobtiennent aussi.

Si vous navez pas de compte familial, votre Echo aimera le plus le passage du flux dun appareil à un autre, il ne joue donc que via un seul.

Les connexions Bluetooth sont traitées séparément et ne sont pas communes à vos appareils Echo, ce qui est logique car vous ne souhaiterez peut-être pas que les appareils interfèrent entre eux ou se connectent à un haut-parleur Bluetooth dans une autre pièce.

Nous avons constaté que la connectivité Bluetooth sur lEcho Dot est transparente et une fois quil est initialement configuré, il est facile de dire à Alexa de «se connecter à mon haut-parleur» pour rétablir la connexion - bien que, comme nous lavons dit, il ne prend pas en charge le multiroom sous cette apparence.

Certaines choses sont synchronisées avec votre compte Alexa et sont donc accessibles sur les différents appareils Echo que vous pourriez avoir dispersés dans la maison. Ajoutez quelque chose à votre liste de choses à faire ou à votre liste de courses et cest immédiatement disponible ailleurs aussi.

La liste de courses est pratique car elle est stockée dans lapplication, vous pouvez donc ajouter verbalement des éléments à votre liste via nimporte quel appareil Echo pour vérifier sur votre téléphone lors de vos prochains achats.

Bien sûr, des éléments tels que des calendriers synchronisés ou des informations sur les compétences que vous avez configurées sont disponibles sur tous vos appareils Echo.

LEcho est idéal pour régler les minuteries et les alarmes, que ce soit pour vous réveiller le matin ou pour vous rappeler quand la cuisson des aliments sera terminée ou si le lave-linge doit être vidé.

Désormais, les minuteries et les alarmes sont spécifiques à lappareil sur lequel elles sont configurées. Si vous réglez une minuterie à laide dun point décho dans la cuisine, elle ne devrait pas être appliquée à lécho ou au point décho dans le salon ou la chambre - mais nous avons parfois entendu cette alarme dans différentes pièces.

Dans lapplication, vous pouvez ajouter un autre utilisateur Amazon à votre profil de ménage. Cela est bénéfique à plusieurs égards, dabord et avant tout en ce quil permet à cette personne daccéder à son propre contenu (musique, livres audio et Google Agenda).

Cela vaut également la peine si vous avez un compte Amazon Prime, mais pas lautre personne, car les ajouter au profil du ménage leur permet de profiter également des avantages Prime. Vous pouvez en savoir plus sur les avantages ici et gérer le vôtre ici .

Vous pouvez également lutiliser pour choisir qui configure les appareils Echo et à quel compte ils sont affectés. Vous devez demander aux autres personnes de la maison de télécharger lapplication Alexa et de signer les termes de laccord, puis une fois les comptes connectés, vous pouvez dire à Alexa de basculer entre les profils, ce qui est pratique pour gérer le contenu, passer des commandes et plus encore.

Avoir plusieurs appareils Amazon Echo dans votre maison vous donne également la possibilité de les utiliser comme interphones dans la maison. Si vous entrez dans les paramètres du navigateur ou de lapplication Alexa, tout ce que vous avez à faire est de nommer vos appareils en fonction de la pièce dans laquelle ils se trouvent, vous pouvez "vous y rendre" de loin. Cette baisse de capacité vous permet dutiliser les échos comme haut-parleur pour diffuser votre message.

Vous pouvez le faire depuis votre téléphone en ouvrant lapplication et en cliquant sur le bouton "drop in" puis en sélectionnant lécho auquel vous souhaitez parler. Cela appelle ensuite essentiellement cet appareil à partir de votre téléphone et vous permet de parler à celui qui est à lautre bout. La même capacité est aussi simple que de dire "Alexa, va dans la chambre" à un autre Echo ailleurs dans la maison.

Vous pouvez déjà voir les possibilités avec ce système - quil sagisse de bourdonner la cuisine pour demander si le dîner est prêt ou dappeler vos enfants sans avoir à crier les escaliers. Cela fonctionne très bien aussi - assurez-vous simplement de nommer les appareils de manière logique.

Il convient de noter que vous pouvez également passer des appels aux propriétaires dEcho dans votre liste de contacts à laide de votre appareil Echo. Cela vous permettra de passer des appels gratuitement aux personnes dautres ménages, ce qui est également très pratique.

Il existe également une fonction de diffusion: dites «Alexa annonce» ou «Alexa diffusion» et vous pouvez envoyer un message sur lensemble du réseau de votre maison. Il est idéal pour amener les gens à table pour le dîner.

Bien quil ait la possibilité dajouter plusieurs utilisateurs au compte, Alexa nest pas encore capable de distinguer les utilisateurs en fonction de leur voix, vous devez donc dire physiquement à un appareil Echo de changer de compte avant de le faire. Cela est particulièrement pertinent si vous placez un appareil Echo dans la chambre de quelquun et que vous souhaitez quil se connecte au contenu de cette personne.

Malheureusement, si vous dites à Alexa de changer de compte, puis demandez une chanson sur Spotify, vous la trouverez actuellement renvoyant un message expliquant comment la lecture Spotify nest disponible que via le compte de lutilisateur principal. Vous ne pouvez donc pas empêcher lutilisation domestique de ruiner votre Discover Weekly ou autoriser les membres de la famille à accéder à leurs propres listes de lecture.

Lavantage davoir accès aux fonctionnalités dAlexa ne dépend pas de la construction dune sorte de super réseau Echo dans votre maison. Être en mesure dutiliser les commandes vocales intelligentes de lEcho dans toute votre maison est le véritable avantage: vous pouvez contrôler vos lumières ou votre chauffage via la voix à létage ou au rez-de-chaussée. Si vous avez une chambre loft, le Dot of Flex apportera une commande vocale qui est en dehors de la portée de votre Echo en bas et ainsi de suite.

Avec la prise en charge audio multi-pièces, il y a certainement quelque chose à dire pour posséder plusieurs appareils Amazon Echo à proximité.

Le Dot étant si abordable, si vous êtes un fan de lEcho, cela vaut certainement la peine dêtre agrandi, même si cest juste pour vous donner le contrôle vocal de vos lumières intelligentes ou du chauffage de plus de pièces de la maison.

