Comment démarrer avec Amazon Echo et Alexa

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Votre appareil Amazon Echo vient darriver et vous avez peut-être jeté un coup dœil au guide de démarrage rapide dans la boîte d Amazon , mais au-delà de la configuration de base, connaissez-vous les premières choses que vous devez faire avec votre nouvel Echo?

Alexa est lassistant virtuel à lintérieur des appareils Amazon Echo - pour un briefing sur le fonctionnement dAlexa, consultez Que peut faire Alexa?

Envie dun deuxième écho? Découvrez les meilleures offres Amazon Echo

Nous sommes sur le point de parcourir notre liste des principales choses à faire pour commencer, mais regardez dabord cette vidéo pour les étapes de base, y compris la configuration initiale avec lapplication Alexa:

Comme nous lavons mentionné, votre guide Amazon Echo vous dira de télécharger lapplication Alexa depuis l App Store ou Google Play .

Une fois dans lapplication, cliquez sur Appareils, puis sur licône + en haut à droite. Cette partie de lapplication est devenue un peu plus complexe ces derniers temps, car le nombre dappareils compatibles Alexa (et ce quils peuvent faire) a explosé.

Appuyez sur Ajouter un appareil, puis sélectionnez de quel type dappareil il sagit (généralement Amazon Echo). Enfin, sélectionnez la bonne option dans la liste des appareils Echo.

Vous pouvez également utiliser ce site Web pour configurer un nouvel appareil, quil sagisse de configurer votre Echo en premier lieu ou dajouter dautres appareils ou services à une date ultérieure.

Bien que lapplication Alexa soit idéale pour une utilisation générale, vous pouvez préférer utiliser le navigateur si vous rencontrez des problèmes, tels que des problèmes de connexion de votre Amazon Echo à un BT Home Hub .

Avec un haut-parleur intégré à lEcho, cest parfait pour la musique. Prêt à lemploi, votre Amazon Echo aura accès à votre bibliothèque musicale Amazon - en dautres termes, tout ce que vous avez acheté sur Amazon et, si vous avez un abonnement, Amazon Prime Music ou le service dabonnement Amazon Music Unlimited .

Il y a aussi la radio TuneIn, qui est gratuite, et la possibilité de connecter lEcho à votre compte Spotify, Deezer ou Apple Music.

Vous pouvez également remplacer le service par défaut par lun de ceux-ci. Pour ce faire, allez simplement dans Paramètres> Musique (sous les préférences dAlexa) et modifiez votre musique par défaut et votre filtre de blasphème en bas.

Il convient également de noter que votre Amazon Echo vous lira des livres par de simples commandes "Alexa, lis mon livre" pour la lecture Audible ou "Alexa, lis mon livre Kindle" pour lire votre bibliothèque Kindle .

"Alexa, joue mon briefing flash" ou "Alexa, dis-moi les nouvelles" lancera votre Amazon Echo en récitant les mises à jour.

Sous Paramètres> Briefing Flash, vous pouvez choisir parmi une gamme de services de nouvelles, notamment BBC World Service, The Guardian, The Telegraph et plus encore. Vous pouvez également modifier lordre dans lequel votre Flash Briefing est joué.

Votre Amazon Echo est très pratique pour vous aider à rester au top de votre liste de choses à faire, mais il est également capable de vous aider à gérer vos activités quotidiennes. En vous connectant à vos calendriers Google, iCloud ou Outlook, vous pouvez demander à Alexa de vérifier ce qui se passe aujourdhui ou à une heure précise un jour dans le futur.

Pour ce faire, allez simplement dans Paramètres> Calendrier dans linterface du navigateur. Vous devrez autoriser laccès à votre calendrier, mais sinon, la configuration est facile. Vous pouvez également choisir un calendrier par défaut pour Alexa auquel ajouter des événements.

Alexa est assez intelligente et elle peut vous aider pour beaucoup de choses, mais vous pouvez encore améliorer lutilité de votre Amazon Echo en ajoutant des compétences pertinentes .

Vous pouvez les parcourir dans lapplication Alexa ou sur le site Web dAmazon comme vous pouvez le voir ici:

Les compétences sont essentiellement des plugins qui vous permettent de faire une variété de choses telles que commander votre dernier repas à Just eat ou écouter la radio britannique . Entrez simplement dans la section des compétences et recherchez tout ce qui correspond à vos besoins.

Vous pouvez trouver des idées dautres compétences amusantes à essayer dans notre article sur les trucs et astuces dAmazon Echo . Vous pouvez même faire des choses comme connecter votre Fitbit pour voir comment vous avez bien dormi la nuit dernière ou combien de pas vous avez fait tout au long de la journée.

Cela peut sembler évident, mais Alexa est compatible avec une gamme de différents appareils intelligents , vous donnant le pouvoir de tout contrôler, de votre chauffage à votre éclairage, si vous disposez de la technologie appropriée dans votre maison.

Activez et connectez les compétences Smart Home pertinentes dans linterface pour commencer. Alexa vous donne le pouvoir de contrôler toutes sortes de choses, comme le contrôle total de votre éclairage Philips Hue ou le réglage du chauffage de votre thermostat Nest .

Celui-ci nest pas nécessairement essentiel, mais vous pourriez le trouver pratique surtout si vous avez quelquun appelé "Alex" vivant dans votre maison.

Dans les paramètres de chaque appareil Echo, vous pouvez choisir de changer le mot de réveil en autre chose, bien que le choix soit assez limité. Hélas, il ny a pas doption pour "Hal", mais vous pouvez obtenir votre mini nerdgasm de science-fiction en le changeant en "ordinateur", imaginez que vous êtes Jean Luc Picard et commandez-vous une tasse de thé chaud Earl Grey (en supposant que vous avez un théière intelligente connectée). Dautres mots de réveil incluent "Alexa", "Echo" ou "Amazon".

Si vous avez du mal à entendre Alexa ou si la lecture de musique est trop forte, vous pouvez appuyer sur les boutons situés en haut de lEcho Dot ou tourner le cadran sur le plus grand Echo pour lajuster à votre préférence. Alternativement, "Alexa, monte le volume", "Alexa, réduit le volume" ou dautres commandes similaires changeront rapidement et facilement le volume du média.

Les commandes vocales modifient également le volume sur une base numérique, 10 étant le plus fort. Nous vous recommandons vivement de régler un volume dalarme dont vous êtes sûr quil sera suffisamment fort pour vous réveiller si cest pour cela que vous avez lintention de lutiliser. Sachez simplement que les volumes des médias et des alarmes sont actuellement connectés et ne peuvent pas être réglés séparément.

Par défaut, les appareils Amazon Echo sont tous configurés pour permettre lachat facile de produits directement auprès dAmazon. Comme sil nétait pas assez dangereux de pouvoir faire livrer une pizza à votre porte en utilisant simplement votre voix, vous pouvez facilement commander une gamme de produits beaucoup plus chers en quelques marmonnements.

Pour éviter que les membres de votre famille ne cassent votre compte bancaire ou ne commandent accidentellement des produits indésirables, vous pouvez suivre notre guide pour restreindre les achats vocaux à laide dune épingle .

Maintenant que vous avez configuré toutes les choses importantes, pourquoi ne pas essayer quelque chose de stupide et demander à Alexa de vous divertir? Découvrez Comment se divertir avec Amazon Alexa

La gamme Amazon Echo a récemment été mise à jour avec la possibilité de prendre en charge laudio multi-pièces, ce qui est un excellent ajout à lensemble de compétences dAlexa et signifie que vous pouvez désormais écouter vos chansons préférées dans toute la maison.

Si vous avez la chance davoir acheté ou reçu plusieurs Amazon Echos, consultez notre guide sur la configuration et la lecture de musique sur plusieurs appareils Amazon Echo .

Ce type de mise à jour dAmazon montre comment Echo saméliore tout le temps et ajoute de nouvelles compétences et talents aux capacités dAlexa. Cela vaut la peine de vérifier régulièrement les nouveautés et les avantages dont vous pouvez profiter pour améliorer votre vie avec votre Amazon Echo.

Écrit par Adrian Willings et Dan Grabham. Édité par Britta O'Boyle.