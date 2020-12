Quest-ce quAlexa et que peut faire Amazon Echo?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon Echo fait partie d une gamme de haut-parleurs et dappareils mains libres dAmazon qui peuvent être contrôlés avec votre voix. Lassistant personnel à commande vocale de ces appareils sappelle Alexa, qui effectuera diverses tâches pour vous et contrôlera divers systèmes.

Dans cette fonctionnalité, nous expliquerons ce quest Echo et ce quAlexa peut faire.

En plus dêtre disponible directement sur les appareils Echo dAmazon, Alexa est disponible sur de nombreux appareils tiers tels que des haut-parleurs ou des téléviseurs, ainsi que via lapplication Alexa sur les téléphones. Alexa est également disponible dans certaines voitures et dans certains appareils portables, comme la Fitbit Versa 2 .

Il y a deux côtés à cette question - les appareils qui fonctionnent avec Alexa (comme Philips Hue ) - et les appareils qui offrent Amazon Voice Services, qui est la plate-forme qui exécute Alexa.

Tout dabord, Alexa est conçue autour des propres appareils Echo dAmazon. La gamme Amazon Echo comprend les standards Echo, Echo Plus , Echo Studio et Echo Dot, qui sont tous des haut-parleurs, puis Echo Show , Echo Show 5 , Echo Show 8 et Echo Spot , qui disposent également dun écran, donc peut vous donner des commentaires visuels, comme des widgets météo, des vidéos ou des paroles de chansons. Il existe également plusieurs gadgets Amazon Alexa, comme lhorloge murale Echo et la prise intelligente Echo Flex par exemple.

squirrel_widget_167722

Lappareil Echo le moins cher est lEcho Dot, qui est un bon point de départ pour créer un système Echo et démarrer. Vous pouvez voir tous les appareils Echo comparés ici .

Il existe de nombreux autres appareils qui offrent le contrôle vocal Alexa, tels que le Sonos One , Sonos Move , Bose Home Speaker 500 ou Polk Command Bar. Vous pouvez voir une gamme d alternatives à Echo ici qui offrent également Alexa.

Tous ces appareils disposent de microphones à champ lointain qui peuvent capter votre voix à travers le bruit de fond et attendent de prendre votre commande lorsquils entendent le mot de réveil Alexa. Une fois que vous dites cela, Alexa passera à laction et répondra à vos commandes. Mais que peut réellement faire Alexa?

Alexa est capable de jouer de la musique, de fournir des informations, de diffuser des actualités et des résultats sportifs, de vous informer de la météo, de contrôler votre maison intelligente et même de permettre aux membres Prime de commander des produits sur Amazon. Alexa se trouve dans le cloud, élargissant constamment les informations proposées et affinant les réponses pour vous donner des informations plus précises. Quel que soit lappareil Alexa que vous demandez, tous peuvent renvoyer ce genre de réponses, que ce soit sur votre barre de son ou dans votre voiture.

Lune des fonctions principales est la lecture de musique et Alexa peut tirer de nombreuses sources. Amazon Music est bien sûr pris en charge, mais au-delà de cela, de nombreux autres services tels que Spotify , Deezer, Apple Music , TuneIn ainsi que des applications de fournisseurs individuels, comme la BBC, sont pris en charge.

squirrel_widget_145809

Les appareils Echo avec écran peuvent également renvoyer des informations visuelles, allant au-delà des widgets aux vidéos dactualités, aux recettes ou aux jeux. Sur les appareils équipés dun écran - Echo Show et Echo Spot - vous pouvez également utiliser des commandes tactiles pour répondre, par exemple, pour contrôler les appareils domestiques intelligents.

Alexa peut également accéder aux informations dautres appareils et services en utilisant Skills (qui sont comme des applications), afin de pouvoir vous donner des informations spécifiques sur votre voiture, votre dernière pesée ou trouver votre Tile .

Le contrôle de la maison intelligente est devenu lun des domaines les plus importants de linfluence dAlexa. Il ne sagit plus seulement de demander la météo et de jouer de la musique avec une commande vocale sophistiquée, il sagit également de se connecter et de contrôler dautres appareils de votre maison.

Vous pouvez afficher votre Ring Video Doorbell sur votre Echo Show, par exemple, comme vous pouvez le faire avec les caméras Arlo . Vous pouvez connecter Alexa à votre Philips Hue ou à dautres ampoules, comme Ikea , pour les allumer ou les éteindre avec la voix, ou vous connecter à vos commandes de chauffage afin de pouvoir vérifier et modifier la température de votre maison.

En ce sens, Alexa est un excellent contrôleur de maison intelligente - et une fois lié à Alexa, il est accessible via tout ce qui prend en charge les commandes vocales Alexa.

Certains appareils Echo vont encore plus loin en offrant la prise en charge de Zigbee , qui vous permettra de connecter et de configurer directement des appareils domestiques intelligents sans avoir besoin dune application ou dun concentrateur distinct pour cet appareil. Par exemple, vous pouvez acheter une seule ampoule Philips Hue et la configurer avec votre Echo Plus de deuxième génération ou Echo Studio , sans avoir besoin dun hub Hue.

Il y a beaucoup de choses que vous pouvez demander à Alexa de faire. Les compétences de lapplication Alexa vous permettent de personnaliser votre appareil Echo avec des fonctionnalités adaptées à vos préférences.

Il existe plusieurs catégories de compétences dans la section Compétences de lapplication, notamment la voiture connectée, la nourriture et les boissons, les voyages et les transports, la musique et laudio, la maison intelligente et bien plus encore. Pour commencer, il vous suffit dappuyer sur Activer la compétence lorsque vous en avez trouvé une qui vous convient - ou vous pouvez demander à Alexa dactiver les compétences via la voix.

Certains vous demanderont de vous lier à un compte existant ou à un abonnement distinct pour pouvoir les utiliser. Par exemple, pour utiliser Uber avec Alexa, vous devez vous être connecté à votre compte Uber dans la section Compétences de lapplication Alexa.

Voici quelques exemples de ce que vous pouvez demander à Alexa de faire:

"Alexa, réveille-moi à 7 heures du matin"

"Alexa, demande à Skyscanner un vol pour New York"

"Alexa, demande au Telegraph les meilleures histoires"

"Alexa, quy a-t-il dans mon agenda aujourdhui?"

"Alexa, quel temps fait-il à Londres?"

«Alexa, fais jouer Taylor Swift sur Amazon Music»

"Alexa, comment va mon trajet?"

«Alexa, mélange ma liste de lecture Favoris»

«Alexa, monte le volume»

"Alexa, va-t-il pleuvoir demain?"

«Alexa, lis mon livre audio»

«Alexa, quest-ce quil y a dans lactualité?

"Alexa, demande à Uber de demander une course"

"Alexa, ouvre Just Eat et demande ma dernière commande"

"Alexa, allume la machine à café"

"Alexa, allume toutes les lumières"

"Alexa, règle la chambre principale à 20 degrés"

"Alexa, demande une recette à Jamie Oliver"

De nombreuses entreprises proposent des partenariats avec les appareils Amazon Echo, comme vous laurez vu dans certaines des questions ci-dessus. Il existe des milliers et des milliers de compétences disponibles, mais voici quelques-uns des services qui fonctionnent avec Alexa et ce quils signifient que vous pouvez faire.

Écrit par Britta O'Boyle.