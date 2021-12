Qu'est-ce qu'Alexa et que peut faire Amazon Echo ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - L'Amazon Echo fait partie d' une gamme d'enceintes et d'appareils mains libres d'Amazon qui peuvent être contrôlés avec votre voix. L'"assistant personnel" à commande vocale sur ces appareils s'appelle Alexa, qui effectuera diverses tâches pour vous et contrôlera divers systèmes.

Dans cette fonctionnalité, nous expliquerons ce qu'est Echo et ce qu'Alexa peut faire.

En plus d'être disponible directement sur les appareils Echo d'Amazon, Alexa est disponible sur de nombreux appareils tiers tels que des haut-parleurs ou des téléviseurs, ainsi que via l'application Alexa sur les téléphones. Alexa est également disponible dans certaines voitures et dans certains appareils portables.

Il y a deux côtés à cette question - les appareils qui fonctionnent avec Alexa (comme Philips Hue ) - et les appareils qui offrent Amazon Voice Services, qui est la plate-forme qui exécute Alexa.

Tout d'abord, Alexa est conçu autour des propres appareils Echo d'Amazon. La gamme Amazon Echo comprend l'Echo et l'Echo Dot, qui sont tous des haut-parleurs, puis les modèles Echo Show qui disposent également d'un écran, ce qui peut vous donner des commentaires visuels, comme des widgets météo, des vidéos ou des paroles de chansons. Il y a plusieurs gadgets Amazon Alexa aussi, comme l'horloge murale Echo et Echo Flex prise par exemple.

L'appareil Echo le moins cher est l'Echo Dot, qui est un bon point de départ pour créer un système Echo et commencer. Vous pouvez voir tous les appareils Echo comparés ici .

Il existe de nombreux autres appareils qui offrent la commande vocale Alexa, tels que le Sonos One , Sonos Move , Sonos Roam , Bose Home Speaker 500 ou Polk Command Bar. Vous pouvez voir ici une gamme d' alternatives à Echo qui proposent également Alexa.

Tous ces appareils sont dotés de microphones à champ lointain qui peuvent capter votre voix à travers le bruit de fond et attendent de prendre votre commande lorsqu'ils entendent le mot de réveil Alexa. Une fois que vous avez dit cela, Alexa passera à l'action et répondra à vos commandes. Mais que peut réellement faire Alexa ?

Alexa est capable de jouer de la musique, de fournir des informations, de diffuser des informations et des résultats sportifs, de vous indiquer la météo, de contrôler votre maison intelligente et même de permettre aux membres Prime de commander des produits sur Amazon. Alexa se trouve dans le cloud, élargissant les informations proposées tout le temps et affinant les réponses pour vous donner des informations plus précises. Quel que soit l'appareil Alexa que vous demandez, tous peuvent renvoyer ce genre de réponses, que ce soit sur votre barre de son ou dans votre voiture.

L'une des fonctions principales est la lecture de musique et Alexa peut puiser de nombreuses sources. Amazon Music est bien sûr pris en charge, mais au-delà de cela, il existe une prise en charge de nombreux autres services comme Spotify , Deezer, Apple Music , TuneIn ainsi que des applications de fournisseurs individuels, comme la BBC.

Les appareils Echo avec écran peuvent également renvoyer des informations visuelles, allant au-delà des widgets pour des vidéos d'actualités, des recettes ou des jeux. Sur les appareils équipés d'un écran - Echo Show - vous pouvez également utiliser les commandes tactiles pour répondre, par exemple, ou pour contrôler les appareils domestiques intelligents.

Alexa peut également puiser dans les informations d'autres appareils et services en utilisant Skills (qui sont comme des applications), et pourra donc vous donner des informations spécifiques sur votre voiture, votre dernière pesée avec Fitbit ou pour trouver votre Tile .

Le contrôle de la maison intelligente est devenu l'un des domaines d'influence les plus importants d'Alexa. Il ne s'agit plus seulement de demander la météo et de jouer de la musique avec une commande vocale sophistiquée - il s'agit également de se connecter et de contrôler d'autres appareils dans votre maison.

Vous pouvez afficher votre Ring Video Doorbell sur votre Echo Show, par exemple, comme vous le pouvez avec les caméras Arlo . Vous pouvez connecter Alexa à votre Philips Hue ou à d'autres ampoules, comme Ikea , pour les allumer ou les éteindre avec la voix, ou vous connecter à vos commandes de chauffage afin de pouvoir vérifier et modifier la température de votre maison.

En ce sens, Alexa est un excellent contrôleur de maison intelligente - et une fois lié à Alexa, il est accessible via tout ce qui prend en charge les commandes vocales Alexa.

Certains appareils Echo vont encore plus loin en offrant la prise en charge de Zigbee , ce qui vous permettra de connecter et de configurer directement des appareils domestiques intelligents sans avoir besoin d'une application ou d'un hub séparé pour cet appareil. Par exemple, vous pouvez acheter une seule ampoule Philips Hue et la configurer avec certains des derniers appareils Echo, sans avoir besoin d'un hub Hue.

Il y a beaucoup de choses que vous pouvez demander à Alexa de faire. Les compétences de l'application Alexa vous permettent de personnaliser votre appareil Echo avec des capacités adaptées à vos préférences.

Il existe plusieurs catégories de compétences dans la section Compétences de l'application, notamment la voiture connectée, la nourriture et les boissons, les voyages et les transports, la musique et l'audio, la maison intelligente et bien d'autres. Pour commencer, il vous suffit d'appuyer sur Activer les compétences lorsque vous en avez trouvé une qui vous convient - ou vous pouvez demander à Alexa d'activer les compétences via la voix.

Certains vous obligeront à vous connecter à un compte existant ou à un abonnement séparé pour pouvoir les utiliser. Par exemple, pour utiliser Uber avec Alexa, vous devez vous être connecté à votre compte Uber dans la section Compétences de l'application Alexa.

Voici quelques exemples de ce que vous pouvez demander à Alexa de faire, mais nous avons une fonctionnalité distincte que vous pouvez également lire :

"Alexa, réveille-moi à 7 heures du matin"

"Alexa, demande à Skyscanner un vol pour New York"

"Alexa, demande au Telegraph les meilleures histoires"

« Alexa, qu'y a-t-il sur mon calendrier aujourd'hui ? »

« Alexa, quel temps fait-il à Londres ? »

"Alexa, joue Taylor Swift d'Amazon Music"

« Alexa, comment se passe mon trajet ? »

"Alexa, mélange ma liste de lecture Favoris"

"Alexa, monte le volume"

« Alexa, va-t-il pleuvoir demain ? »

"Alexa, lis mon livre audio"

« Alexa, qu'y a-t-il dans les nouvelles ? »

"Alexa, demande à Uber de demander un trajet"

"Alexa, ouvre Just Eat et demande ma dernière commande"

"Alexa, allume la machine à café"

"Alexa, allume toutes les lumières"

"Alexa, règle la chambre principale à 20 degrés"

"Alexa, demande une recette à Jamie Oliver"

De nombreuses entreprises proposent des partenariats avec les appareils Amazon Echo, comme vous l'aurez vu à partir de certaines des questions ci-dessus. Il existe des milliers et des milliers de compétences disponibles, mais voici quelques-uns des services qui fonctionnent avec Alexa et ce qu'ils signifient que vous pouvez faire.

Le partenariat Just Eat signifie que vous pouvez demander à Alexa de vous commander un plat à emporter dans l'un des milliers de restaurants disponibles.

La compétence Met Office est disponible pour divers endroits au Royaume-Uni, alors assurez-vous de télécharger celle qui vous est spécifique. Vous pouvez ensuite demander à Alexa des prévisions météo détaillées.

Besoin d'un Uber depuis chez vous ? Aucun problème. Demandez simplement à Alexa de vous en demander un et vous aurez un chauffeur qui se rendra chez vous.

Vous voulez savoir ce que vous réserve votre trajet domicile-travail avant de quitter la maison ? Demandez à Alexa de vérifier et elle récupérera les informations de National Rail concernant les horaires et les horaires des trains.

Pour ceux qui lisent The Guardian, Alexa vous donnera un aperçu des meilleures histoires du journal afin que vous puissiez découvrir celles que vous voudrez lire avant votre trajet.

Comme The Guardian, le partenariat avec The Telegraph signifie que les utilisateurs peuvent également demander à Alexa les meilleures histoires de cet article.

Idéal pour ceux qui vivent à Londres ou dans ses environs, Alexa vous donnera un briefing quotidien contenant un résumé des nouvelles, des critiques, des ouvertures, des événements et des choses à ne pas manquer qui se déroulent près de chez vous.

Vous voulez savoir comment va votre équipe de football préférée ? Ou comment va votre équipe rivale ? Il suffit de demander à Alexa et elle vous annoncera la mauvaise nouvelle avec son joli accent.

Besoin d'une recette de l'application Jamie Oliver mais vous avez les mains pleines ? Il suffit de demander à Alexa et elle le trouvera pour vous afin que vous puissiez continuer tout ce que vous faites.

Vous voulez savoir comment vous avez dormi ou combien de pas vous avez fait ? Le partenariat de Fitbit avec Echo signifie que vous pouvez simplement demander à Alexa et elle vous le fera savoir. Pas besoin d'ouvrir l'application Fitbit. Alexa est également intégrée à la montre connectée Versa 2.

Emmenez-moi à New York. Le partenariat avec Skyscanner permet aux utilisateurs de demander à Alexa les dates et les prix des vols à l'aide d'une méthode de recherche de conversation naturelle.

Vérifiez rapidement les dernières informations d'arrivée et de départ pour les vols EasyJet en demandant à Alexa, ou demandez le statut d'un vol sur lequel vous voyagez.

Pour ceux qui aiment une station de radio aléatoire, le partenariat TuneIn avec Echo vous permet de demander à Alexa de trouver votre station préférée et de l'écouter toute la journée.

Comme TuneIn, RadioPlayer propose de nombreuses stations de radio, ce qui signifie que vous pouvez demander à Alexa de vous en recommander une ou simplement en écouter une que vous aimez.

Le partenariat Spotify permet aux utilisateurs de demander des chansons, des artistes ou des listes de lecture via Alexa, qu'elle jouera ensuite via l'audio omnidirectionnel à 360 degrés d'Echo.

Vous avez un costume ou une robe qui nécessite un nettoyage à sec depuis des mois ? Demandez à Alexa de s'en occuper et le partenariat avec Laundrapp signifie qu'ils seront collectés, nettoyés et relivrés.

BMW Connected est disponible en tant que Skill, permettant aux utilisateurs de demander à Alexa une mise à jour sur leurs niveaux de carburant et de batterie, ainsi que de lui demander de verrouiller leur voiture à distance.

Le partenariat avec le système de chauffage intelligent Tado signifie que les utilisateurs du système peuvent demander à Alexa de régler, augmenter ou diminuer la température de leur maison sans bouger un muscle.

Comme Tado, la collaboration avec Netatmo signifie que les utilisateurs de ce système de chauffage peuvent également demander à Alexa d'augmenter ou de baisser la température de leur maison.

Hive est un autre partenaire smarthome d'Echo, permettant aux utilisateurs de demander à Alexa d'augmenter ou de baisser le chauffage, d'allumer ou d'éteindre les lumières, ainsi que d'allumer ou d'éteindre n'importe quoi avec une prise Hive Active.

La collaboration de Neato avec Echo signifie que vous pouvez demander à Alexa de dire à votre aspirateur robot Botvac Connected de démarrer, d'arrêter, de mettre en pause ou de reprendre le nettoyage. D'autres commandes arriveront également à l'avenir, telles que la planification.

Besoin d'éteindre la lumière de la chambre ou toutes les lumières ? Le partenariat Philips Hue vous permet de contrôler vos lumières Hue en demandant à Alexa plutôt que d'avoir à accéder à l'application.

Pour ceux qui ont les caméras Logi Circle, vous pouvez demander à Alexa de démarrer un enregistrement, de désactiver le mode de confidentialité ou d'allumer votre caméra.

Le partenariat EDF Energy permet aux utilisateurs de demander à Alexa d'accéder à leur compte énergie, de vérifier leurs prochaines données de paiement et de relever un compteur, sans lever le petit doigt.

Le partenariat avec TP-Link signifie que les utilisateurs de l'une des prises ou ampoules intelligentes de l'entreprise peuvent demander à Alexa de les contrôler avec leur voix.

Comme TP-Link, la collaboration WeMo signifie que les utilisateurs peuvent demander à Alexa d'éteindre ou d'allumer leurs appareils connectés WeMo sans avoir à ouvrir l'application.

Vous avez un système connecté Honeywell ? Demandez simplement à Alexa d'augmenter ou de baisser votre chauffage et elle s'assurera que cela se fasse.

SmartThings est également partenaire d'Echo, offrant aux utilisateurs la possibilité de commander leur maison intelligente via Alexa, qu'il s'agisse d'éteindre les lumières ou d'augmenter la température.

La compatibilité Nest avec Echo signifie que les utilisateurs peuvent contrôler leur thermostat via Alexa, comme les autres systèmes de chauffage intelligents de cette liste. Vous pouvez définir une température cible spécifique, abaisser la température cible et dire des choses comme « J'ai trop chaud ».