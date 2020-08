Le dernier Amazon Echo a 30 $ / 35 £ de réduction cette semaine

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon Echo de troisième génération a maintenant 30 $ ou 35 £ de réduction sur les soldes dété dAmazon. Initialement révélé fin 2019, cest un appareil idéal pour une cuisine ou un bureau.

Disponible en anthracite, gris chiné ou bleu crépuscule, le haut-parleur intelligent de troisième génération sapparente davantage à lEcho Plus ces jours-ci, avec un puissant haut-parleur Dolby amélioré qui emballera un punch. Si vous possédiez un Echo ou un Echo Dot au début, il sagit dune mise à niveau définitive.

LAmazon Echo est un haut-parleur en forme de tube avec plusieurs pilotes (woofer de 3 pouces et tweeter de 0,8 pouce) et microphones et il comprend lassistant vocal Amazon Alexa pour que vous puissiez lire des stations de radio ou de la musique à partir de services tels que TuneIn, Apple Music, Deezer et Spotify. Il peut également contrôler de nombreux appareils domestiques intelligents, notamment léclairage Hue et les thermostats Nest.

De plus, il existe de nombreuses compétences Amazon Alexa à utiliser, tandis que vous pouvez utiliser vos appareils Alexa comme un interphone et parler à dautres pièces de la maison avec Drop In et Annonces. Il existe également une entrée de 3,5 mm pour connecter dautres appareils ou vous pouvez les coupler avec Bluetooth.

Vous pouvez également lassocier à un deuxième Echo (3e génération) ou Echo Plus (2e génération) pour un son stéréo.

Écrit par Dan Grabham.