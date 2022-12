Le génial Echo Dot (3e génération) bénéficie d'une remise massive - il est au prix du Black Friday

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Amazon a réduit un grand nombre de ses propres appareils lors des ventes du Prime Day et du Black Friday - et nous avons ici une énorme réduction sur l'un des appareils Echo les plus populaires.

Cette offre concerne l'un des appareils Echo les plus anciens d'Amazon, l'Echo Dot, mais il s'agit d'un classique moderne qui reste très recherché. Bien que la plupart des appareils Echo de cette génération aient été abandonnés, les gens veulent toujours l'Echo Dot classique en forme de palet. Eh bien, c'est maintenant votre chance, avec des remises massives.

Echo Dot (3 gen) - économisez plus de 55 %. L'Echo Dot (3e génération) a été lancé en 2018 mais reste l'un des appareils les plus populaires d'Amazon - parce qu'il est si compact. Il a également un son génial - et à ce prix, c'est une aubaine absolue. Il est maintenant à seulement 14,99 $ et 16,99 £. Voir l'offre

L'Amazon Echo Dot est doté de toutes les fonctionnalités d'Alexa, ce qui en fait un accessoire idéal dans n'importe quelle pièce pour vous permettre de contrôler vocalement vos appareils intelligents.

Même s'il est petit, il offre également une grande qualité sonore et c'est l'une des raisons pour lesquelles ce modèle est si populaire - il a une belle apparence et il est idéal comme compagnon de chambre ou de chevet.

Lancé en 2018, il a été mis à jour avec l'Echo Dot qui a la forme d'une boule, mais nous dirions que c'est la meilleure option, plus discrète et moins voyante.

Écrit par Chris Hall.