Meilleurs trucs et astuces Alexa: obtenez plus de lassistant dAmazon

(Pocket-lint) - Si vous possédez un Amazon Echo, vous serez peut-être surpris dapprendre tout ce quil peut vraiment faire. Il est chargé de fonctionnalités et de paramètres cachés.

Alexa est le nom de lassistant virtuel à lintérieur des appareils Echo (et dautres appareils de fabricants tiers comme Sonos). Alexa peut créer des listes de tâches, définir des alarmes, diffuser des podcasts, lire des livres audio, lire des PDF, fournir des prévisions météorologiques, vous avertir du trafic, répondre à des questions, contrôler votre maison intelligente, et plus encore. Nous vivons avec divers appareils Echo et Alexa en général depuis un certain temps, et nous les utilisons pour une gamme de tâches.

Sur les appareils Echo Show, de nombreuses options et résultats saffichent également à lécran.

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos appareils Alexa, voici quelques conseils et astuces.

Amazon Echo écoute toujours le mot «Alexa». Chaque fois que vous le dites, lEcho écoutera, réfléchira à ce que vous dites et répondra. Mais si vous ne voulez pas que lEcho se réveille et réponde, il y a un bouton de sourdine sur le dessus du haut-parleur sur lequel vous pouvez appuyer pour couper Alexa. Appuyez à nouveau pour la réactiver. Facile.

Vous pouvez également simplement dire «Alexa, muette».

Si vous avez quelquun dans votre maison appelé "Alex" ou similaire, vous constaterez que lEcho répond aussi lorsque vous prononcez ce nom. Vous pouvez cependant choisir un autre mot: ordinateur, Amazon et Echo sont tous disponibles.

Rendez-vous dans lapplication Alexa (Paramètres> Sélectionnez votre écho> Wake Word) pour choisir un nouveau mot dans la liste.

Il existe plusieurs façons de contrôler votre Echo, ainsi que vos listes de tâches et de courses. Le premier est via lapplication Alexa. Le deuxième moyen consiste à utiliser le Web. Visitez ce site: http://echo.amazon.com, et vous pourrez vous connecter et contrôler votre appareil sans avoir besoin dun téléphone.

Quand vous dites "Alexa, quoi de neuf?" ou "Alexa, joue mon flash briefing", vous recevrez un rattrapage des informations en fonction des actualités et de la météo. Vous pouvez modifier les services dans lapplication Alexa. Rendez-vous dans Paramètres> Flash Briefing et vous verrez doù viennent vos nouvelles et la possibilité de désactiver la météo. Vous pouvez également ajouter plus de contenu à Flash Briefing et modifier lordre dans lequel il est livré.

Si vous dites «Alexa sports update», vous obtiendrez un aperçu des nouvelles des équipes que vous avez choisies. Dirigez-vous vers lapplication Alexa> Paramètres> Mise à jour sportive et vous trouverez loption de recherche déquipes. Vous pouvez ajouter des équipes importantes, comme West Ham ou Seattle Seahawks, ou trouver des équipes nationales.

Cependant, tous les sports ne sont pas couverts.

Rendez-vous dans lapplication Alexa, Paramètres> Trafic, et vous pouvez entrer votre adresse professionnelle, ainsi que tous les arrêts sur votre itinéraire, comme le retour à lécole. Ensuite, vous pouvez demander à Alexa les détails du trafic le matin ou ajouter du trafic à une routine.

Si vous souhaitez quAlexa diffuse les détails de votre calendrier, accédez à lapplication Alexa (Paramètres> Calendriers). Là, vous verrez loption dajouter Google, Microsoft et Apple. Une fois que vous êtes connecté, vous pouvez demander à Alexa ce qui est dans le calendrier, quels rendez-vous vous avez ou ce qui se passe à une date spécifique.

Alexa vous permet dacheter des choses sur Amazon en utilisant votre compte et votre mode de paiement par défaut. Tout cela peut être fait avec la voix, vous pouvez donc rechercher quelque chose, puis lacheter et il apparaîtra à votre porte. Toute personne qui parle à votre Echo peut le faire, donc si vous avez des enfants ou des visiteurs, cela vaut la peine de léteindre. Dirigez-vous vers lapplication Alexa, Paramètres> Paramètres du compte> Achat vocal et vous pouvez désactiver la fonctionnalité.

Même si elle est désactivée, vous pouvez toujours ajouter des éléments à votre panier. Pour ajouter une protection à ceux qui souhaitent acheter avec la voix, il existe la possibilité davoir un code vocal - essentiellement un code PIN que vous devrez dire pour effectuer cet achat.

LEcho peut être connecté à un haut-parleur Bluetooth, vous pouvez donc, par exemple, connecter un Echo Dot à quelque chose avec beaucoup plus denthousiasme, comme votre barre de son premium. Pour ce faire, accédez à lapplication Alexa> Appareils> Echo et Alexa> et sélectionnez lappareil Echo que vous souhaitez coupler. Ensuite, sélectionnez Bluetooth, et vous pouvez voir les appareils avec lesquels votre Echo a déjà été couplé, ou vous pouvez le coupler avec un nouvel appareil.

Vous devrez mettre ce haut-parleur Bluetooth en mode de couplage, puis il vous suffit de suivre les instructions de lapplication.

Divers appareils Echo comme lEcho Dot ont une connexion de 3,5 mm dans la base à côté du câble dalimentation. Cela peut être utilisé pour connecter ces appareils à un autre appareil via un câble de 3,5 mm. Vous devrez fournir le câble vous-même, mais il sagit simplement de brancher un appareil sur un autre. Cela vous permettra dajouter des compétences Alexa à un système plus grand - comme votre récepteur AV - afin que vous puissiez utiliser de meilleurs haut-parleurs, tout en vous amusant avec la commande vocale Alexa.

Généralement, la connexion filaire est une meilleure option que Bluetooth.

Lune des compétences les plus récentes adoptées par Alexa est la musique multi-pièces. Cela vous permettra de coupler les appareils Echo et de jouer de la musique sur eux - idéal pour les fêtes. Rendez-vous dans lapplication Alexa et accédez à la section Appareils. Ici, vous verrez des appareils, des groupes et des scènes.

Appuyez sur +, puis sur Ajouter un groupe. Donnez un nom au groupe et vous verrez tous les appareils que vous pouvez ajouter à ce groupe. Ensuite, dites simplement «jouer de la musique [nom du groupe]» et vous aurez une expérience multi-pièces. Malheureusement, vous ne pouvez pas utiliser dappareils Alexa tiers (comme lUE Megablast ou Sonos One) dans des groupes.

LEcho est compatible avec une gamme de services musicaux, pas seulement ceux dAmazon.

Si vous préférez utiliser Spotify, Apple Music ou Deezer, accédez à lapplication Alexa> Paramètres> Musique et médias. Dans cette section, vous pouvez lier des comptes musicaux et choisir la valeur par défaut. Ensuite, lorsque vous dites «Alexa, joue Phil Collins», il utilisera Spotify plutôt quAmazon Music, par exemple.

Si vous avez un air dans votre tête et que vous connaissez certains des mots, essayez de les chanter à Alexa.

Alexa pourrait bien reconnaître cette chanson et proposer de jouer la version que vous voulez réellement.

Astuce: "Alexa, voici le père Noël, voici le père Noël" propose la version Elvis de Winter Wonderland. Vous pouvez également demander la version Snoop Dogg.

Votre Echo aura probablement un nom ennuyeux, comme "Dans Echo" ou "Dans Echo Dot". Renommer vous aide à gérer différents appareils, mais facilite également lutilisation des fonctions via un appareil spécifique, comme les appels Alexa. Dans lapplication Alexa, accédez à Paramètres> Paramètres de lappareil, puis choisissez lappareil que vous souhaitez renommer. Vous verrez loption en haut de lécran avec le nom actuel de lappareil.

Si vous possédez plusieurs appareils Echo, vous pouvez demander à un Echo de lire de la musique sur un autre Echo, indépendamment des groupes. Cest là que le changement de nom peut aider, car vous pouvez appeler votre Echo «Bureau» ou «Cuisine» et dire à nimporte quel Echo de votre système de jouer de la musique dans cette pièce.

Une excellente option si vous avez un compte Audible - ou si vous souhaitez simplement écouter la version gratuite Audible de A Christmas Carol - est de demander à votre Echo de le faire. Dites «Alexa, lis-moi mon livre» et la lecture de votre livre Audible actuel reprendra.

Vous pouvez également demander quels livres Audible vous avez et Alexa les listera - sur lEcho Show, vous voyez également les couvertures.

Si vous êtes un utilisateur Kindle, vous pouvez également écouter certains livres Kindle. Dites simplement "Alexa, lis mon livre Kindle" et lEcho reprendra là où vous avez arrêté de lire. Pour voir les livres quAlexa peut lire, accédez à lapplication Alexa, Musique, Vidéo et Livres, et appuyez sur Kindle - une liste complète apparaîtra. Dans ce cas, cependant, cest Alexa qui lit le livre et la livraison nest pas aussi bonne. ( Un essai gratuit dAudible est disponible. )

Lune des plus grandes compétences dAlexa est de travailler avec dautres systèmes autour de votre maison.

Dans de nombreux cas, vous les trouverez étiquetés «Fonctionne avec Alexa» lorsque vous les achetez. La première étape consiste à connecter et à mettre sous tension vos nouveaux appareils domestiques intelligents. Ensuite, dites «Alexa, découvrez mes appareils» et votre Echo recherchera ce qui est disponible. Vous pouvez trouver des appareils compatibles ici.

Vous devrez probablement ajouter une compétence, ce qui impliquera de vous connecter à votre compte pour ce service. Alexa aura alors des commandes natives "Alexa règle mon chauffage à 21 degrés" ou des commandes spécifiques aux compétences "Alexa, dis à Hive de régler mon chauffage à 21 degrés." Si vous utilisez Echo Plus, les appareils Zigbee peuvent être utilisés prêts à lemploi sans configuration. Lorsque vous découvrirez (comme ci-dessus), Alexa saura quoi en faire.

Cependant, la meilleure expérience de maison intelligente consiste toujours à configurer dabord lappareil concerné, puis à le présenter à Alexa.

Il y a beaucoup de choses que lEcho fera par défaut, mais parfois, vous devrez activer une fonctionnalité particulière pour en obtenir plus.

Celles-ci sont appelées compétences et donnent essentiellement à Alexa accès à des informations particulières. Dans lapplication Alexa, ouvrez longlet Plus en bas et sélectionnez Compétences et jeux dans le menu de la barre latérale qui apparaît. Vous y trouverez une gamme dapplications et de fonctionnalités compatibles, ainsi que les compétences que vous utilisez déjà. Cest ici que vous pouvez activer le contrôle de votre chauffage Hive ou accéder à votre application BMW Connected, par exemple.

Si vous ne savez pas ce quest la compétence, essayez de dire à Alexa ce que vous voulez faire, et elle pourrait suggérer la compétence, ou demander à activer la compétence.

Alexa peut maintenant exécuter des routines, ce qui signifie que vous pouvez avoir une séquence dactions lorsque vous dites une phrase particulière.

Lidée est que vous pouvez dire "Alexa, bonne nuit" et vous obtiendrez une gamme dactions - éteindre les lumières, allumer les caméras de sécurité, etc. Ceux-ci sont personnalisables (dans une certaine mesure). Dirigez-vous vers lapplication Alexa, appuyez sur licône plus en bas à droite à gauche et sélectionnez Routines dans le menu de la barre latérale. Là, vous pourrez créer votre propre routine ou choisir parmi une liste de routines en vedette.

Amazon Echo dispose dun processeur et dun logiciel qui lexécute et qui doivent être mis à jour. Le haut-parleur recherche des mises à jour tous les soirs, mais si vous voulez forcer une mise à jour, appuyez simplement sur le même bouton de sourdine dont nous avons discuté précédemment, puis laissez Echo reposer pendant au moins 30 minutes et le haut-parleur se mettra à jour.

Si vous avez plus dun écho, vous pouvez trouver les commandes de chaque appareil dans lapplication Alexa.

Dirigez-vous vers Appareils dans lapplication Alexa et vous verrez une liste de tous vos appareils Alexa. Cela inclura tous les appareils Echo, les haut-parleurs tiers (comme l UE Megablast ), ainsi que les tablettes Fire et les applications Alexa sur les téléphones.

Alexa racontera à votre enfant une histoire au coucher pour vous. Activez simplement la compétence dans le menu Compétences et jeux, ou allez ici . Vous pouvez personnaliser les histoires afin quAlexa utilise même le nom de votre enfant et les pronoms corrects ici .

La nouvelle fonctionnalité Alexa Guard permet à Alexa de garder votre maison pendant votre absence en utilisant ses microphones pour écouter les sons qui ne devraient pas être là. Pour configurer Guard, ouvrez lapplication Alexa> menu Plus> Paramètres, puis en bas du menu, vous verrez Guard. Sélectionnez-le et suivez les instructions à lécran.

Si vous êtes intéressé, Alexa a également récemment publié Guard Plus, qui surveille votre maison et contact les autorités pour vous dans le cas où il détecte quelque chose dinhabituel. Le programme coûte 50 $ par an.

Une fois que vous vous êtes inscrit à Alexa Voice Calling and Messaging, vous pourrez laisser les gens vous contacter à tout moment. Évidemment, vous ne voulez pas que tous les membres de vos contacts puissent passer un appel avec vous, mais cela pourrait être un bon moyen de rester en contact avec des membres de votre famille que vous ne pouvez pas voir pendant les vacances.

Pour activer Drop-In, ouvrez lapplication Alexa et sélectionnez Communication dans le menu du bas. Là, vous verrez vos contacts disponibles, cliquez simplement sur celui que vous souhaitez autoriser également à Drop in et vous verrez une icône «i» en haut à droite. Sélectionnez cela et vous verrez loption pour activer ou désactiver Drop In.

En savoir plus sur Drop-In ici .

Utiliser Alexa peut être pénible si vous vivez dans une maison multilingue, mais heureusement, Amazon a créé le mode multilingue pour Alexa.

Vous pouvez accéder à loption multilingue de la même manière que vous changez votre langue préférée. Ouvrez lapplication Alexa> Paramètres> Paramètres de lappareil> Choisissez lappareil> Langue. Sur lécran de langue, vous verrez les options prises en charge en haut. Les options prises en charge dépendront de lendroit où vous vivez, les États-Unis ont un combo anglais / espagnol, le Canada a une option anglais / français et lInde une option hindi / anglais.

Si ces options ne correspondent pas à ce que vous recherchez, ne vous inquiétez pas. Continuez à faire défiler la liste des langues jusquà loption non prise en charge et vous verrez de nombreuses autres combinaisons de langues parmi lesquelles choisir. Le nom non pris en charge signifie simplement que certaines fonctionnalités dAlexa peuvent être désactivées.

Vous pensez probablement aux télécommandes intelligentes fournies avec la gamme dappareils de streaming et de téléviseurs Fire dAmazon.

Eh bien, vous pouvez contrôler votre téléviseur avec juste un écho. Vous pouvez connecter des téléviseurs intelligents et des appareils de streaming de Roku à Alexa de la même manière que vous le feriez avec dautres appareils domestiques intelligents. Ouvrez lapplication Alexa> Appareils> option Plus en haut à droite> Recherchez lappareil pour commencer à lajouter. Une fois que vous avez trouvé votre appareil, terminez simplement les invites à lécran et vous pourrez activer le contrôle de votre téléviseur en mains libres avec Alexa.

Voici quelques exemples de choses que vous pouvez faire avec Echo / Alexa, ainsi que des liens vers leurs pages dassistance Amazon pertinentes:

Alexa répond à un grand nombre doeufs de Pâques amusants. Ce fil Reddit regroupe plusieurs commandes intéressantes que vous pouvez envoyer à Alexa. Nous avons sélectionné quelques-uns des plus intéressants et les avons énumérés ci-dessous, mais tous ne fonctionneront pas dans tous les endroits:

"Simon dit ...": Vous pouvez demander à Alexa de répéter tout ce que vous dites si vous utilisez la commande "Alexa, Simon dit ..."

Vous pouvez demander à Alexa de répéter tout ce que vous dites si vous utilisez la commande "Alexa, Simon dit ..." « Alexa, joue au bingo»: recherchez et téléchargez des cartes de bingo imprimables gratuites et demandez à Alexa de démarrer une partie de bingo avec vous.

recherchez et téléchargez des cartes de bingo imprimables gratuites et demandez à Alexa de démarrer une partie de bingo avec vous. "Alexa, demande à Word Master de jouer à un jeu": Cest comme la géographie. Alexa dit un mot, puis vous devez suivre avec un mot qui commence par la dernière lettre du mot quelle a dit.

Cest comme la géographie. Alexa dit un mot, puis vous devez suivre avec un mot qui commence par la dernière lettre du mot quelle a dit. "Alexa, lancez le jeu des animaux / Quiz Capital": cela vous permet de jouer 20 questions sur les animaux ou la géographie.

cela vous permet de jouer 20 questions sur les animaux ou la géographie. "Alexa, lance le quiz Star Wars": explicite.

explicite. «Alexa, joue à Jeopardy»: les geeks de Trivia adoreront ces questions de style jeu télévisé. Noubliez pas de répondre sous forme de question.

geeks de Trivia adoreront ces questions de style jeu télévisé. Noubliez pas de répondre sous forme de question. "Alexa, lancez les dés": Vous manquez le di à votre jeu de société? Elle lancera également des dés à 6 faces, 10 faces, 20 faces et autres.

manquez le di à votre jeu de société? Elle lancera également des dés à 6 faces, 10 faces, 20 faces et autres. "Alexa, ouvre la Wayne Investigation": Cela démarre un jeu de choix de votre propre aventure qui vous plonge dans le monde de Gotham.

Cela démarre un jeu de choix de votre propre aventure qui vous plonge dans le monde de Gotham. "Alexa, chante joyeux anniversaire": fait ce que vous attendez

fait ce que vous attendez "Alexa, rap pour moi": Alexa crachera des paroles

Consultez notre guide des meilleurs œufs de Pâques Amazon Echo pour en savoir plus.

Posez ces questions à Alexa et nous vous promettons que vous allez adorer ses réponses:

"Alexa, que signifie WTF?"

"Alexa, Haut Haut, Bas Bas, Gauche Droite, Gauche Droite, B, A, Démarrer"

«Alexa, combien coûte ce chien dans la fenêtre?

"Alexa, est-ce que le Père Noël est réel?"

"Alexa, tu connais Hal?"

"Alexa, qui a tiré en premier?"

"Alexa, qui est venue en premier: la poule ou lœuf?"

"Alexa, quest-ce que lamour?"

"Alexa, quel est le sens de la vie?"

Écrit par Maggie Tillman.