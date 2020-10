Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Acer a annoncé un haut-parleur intelligent Google Assistant avec une différence: il est livré avec une base avec des lumières LED RVB, il peut donc être réglé sur une palette de couleurs spécifique ou peut changer au rythme de la musique.

De plus, le haut-parleur Acer Halo est livré avec un son DTS et peut projeter un son à 360 degrés. Il a une lecture numérique derrière le tissu du haut-parleur qui peut afficher des informations, telles que la météo actuelle et les messages.

Il a été annoncé aux côtés dune nouvelle gamme dordinateurs portables et de Chromebooks lors de lévénement doctobre de la société. Il sagit notamment du Chromebook Spin 513 et du Porsche Design Acer Book RS - que nous avons tous deux vus à Londres récemment lors dun événement pratique (socialement éloigné).

LAcer Halo sera disponible au premier trimestre de lannée prochaine, au prix de 109 $ aux États-Unis. Nous attendons toujours la disponibilité au Royaume-Uni et les détails des prix, mais cela équivaut à peu près à 83 £ en utilisant le taux de change disponible au moment de la rédaction.

Vous pouvez revoir lintégralité de la prochaine conférence de presse Acer doctobre 2020 via notre page événement ici. Il a également dévoilé des nouvelles sur SigridWave, un traducteur en jeu pour les joueurs sur PC qui utilise la technologie de reconnaissance vocale automatique pour «briser les barrières linguistiques».

Écrit par Rik Henderson.