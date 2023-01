Les ampoules intelligentes de Nanoleaf comprennent désormais des plafonniers modulaires et des bandes réfléchissantes pour téléviseurs.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Au CES 2023, Nanoleaf a révélé un certain nombre de nouveaux produits dans sa gamme d'éclairage intelligent, notamment des appareils compatibles avec Matter.

Ces appareils comprennent les tout premiers interrupteurs intelligents "d'apprentissage" de Nanoleaf, ainsi que le kit Nanoleaf 4D TV Screen Mirror Camera and Lightstrips et une solution d'éclairage modulaire au plafond appelée Nanoleaf Skylight.

Nanoleaf affirme que ces nouveaux produits intelligents offrent des capacités de domotique intelligente qui permettent de créer un éclairage "riche, dynamique et fonctionnel" dans votre maison.

Premières ampoules certifiées Matter

L'annonce comprend la confirmation que les ampoules et les rampes d'éclairage Nanoleaf Essentials (y compris les ampoules A19, BR30, GU10 et un Downlight encastré) seront certifiées Matter.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Cela signifie que les ampoules sont liées à cet écosystème et qu'elles s'intégreront parfaitement aux autres produits intelligents de votre maison. Vous pourrez donc facilement contrôler les lampes Nanoleaf avec Google Assistant ou Amazon Alexa. Ces produits Essentials seront lancés au cours du premier trimestre de 2023, mais Nanoleaf a également déclaré que ses autres produits pourront être mis à niveau au niveau matériel plus tard en 2023 également.

Nanoleaf 4D TV mirroring

Nanoleaf prévoit d'améliorer votre expérience télévisuelle en 2023 et au-delà. Elle lance un nouveau kit comprenant une caméra miroir d'écran et une bande lumineuse adressable intelligente compatible avec Matter pour synchroniser l'éclairage avec ce qui se passe à l'écran. Il en résultera une expérience visuelle plus immersive pour vos films, émissions de télévision et jeux préférés.

Nanoleaf dispose déjà de certaines capacités de mise en miroir des écrans, mais il faut traditionnellement un PC connecté pour que cela fonctionne. Ce nouveau système devrait rendre les choses beaucoup plus faciles.

Le kit de démarrage Nanoleaf 4D TV sera disponible en deux tailles au deuxième trimestre 2023. La première est destinée aux téléviseurs de 55 à 65 pouces et la seconde aux écrans de 65 à 85 pouces. La bande lumineuse comporte 50 zones adressables, ce qui signifie que vous pouvez vraiment personnaliser l'éclairage autour de votre écran, mais surtout, elle utilise la nouvelle technologie Sync+ de Nanoleaf pour refléter ce qui se passe à l'écran.

Le kit est livré avec une caméra qui peut être installée au-dessus ou au-dessous de votre écran de télévision et synchronise l'éclairage. Si vous êtes déjà lié à l'écosystème Nanoleaf, vous serez heureux d'apprendre que la mise en miroir fonctionne également sur l'ensemble de votre installation. Ainsi, si vous avez déjà des lampes Nanoleaf dans votre zone de visionnage, vous pouvez bénéficier d'un éclairage vraiment dynamique.

Les commandes d'éclairage intelligentes Nanoleaf learning

Parallèlement aux autres produits, Nanoleaf a également annoncé les commandes Sense+. Il s'agit des toutes premières commandes intelligentes "d'apprentissage" pour votre éclairage. Il est compatible avec Matter et comprend plusieurs produits - un interrupteur d'éclairage intelligent câblé, un interrupteur d'éclairage intelligent sans fil et le pont d'apprentissage Nala.

Ces appareils sont dotés de capteurs de mouvement et d'éclairage ambiant ainsi que de l'intelligence nécessaire pour apprendre vos habitudes personnelles et vos programmes d'éclairage.

Cela signifie que Nanoleaf Sense+ peut apprendre vos préférences d'éclairage et ainsi offrir un contrôle de l'éclairage en mains libres. Cela inclut des actions d'éclairage prédictives comme l'allumage et l'extinction automatiques de vos lumières ou le réglage de la luminosité et de la température des couleurs.

La gamme de commandes Sense+ sera lancée au troisième trimestre de 2023.

Puits de lumière Nanoleaf

L'éclairage Nanoleaf s'étend désormais à votre plafond.

Nanoleaf Skylight est un luminaire modulaire à monter au plafond qui fournit une lumière blanche fonctionnelle et nette pour une utilisation standard, ainsi qu'un éclairage RVB dont la température, la luminosité et la gamme de couleurs sont entièrement réglables sur 16 millions de couleurs.

Skylight comprend des panneaux modulaires carrés de LED RVBW qui peuvent être installés selon divers motifs, tout comme les autres luminaires Nanoleaf. Ces luminaires intelligents offrent également l'intelligence que vous connaissez et appréciez chez Nanoleaf, notamment le visualiseur de musique rythmée, le miroir d'écran, les scénarios d'éclairage dynamique et les scénarios de groupe.

Combiné avec Nanoleaf Sense+, vous pouvez obtenir un éclairage automatisé pour un confort d'éclairage sans souci.

Skylight sera lancé au troisième trimestre de 2023.

Écrit par Adrian Willings.