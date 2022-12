Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Depuis 10 ans, Jackery sert de phare aux amateurs de plein air et aux aventuriers du monde entier.

Aujourd'hui, à l'occasion des fêtes de fin d'année, Jackery annonce un "Xmas Giveaway" sans précédent, avec des offres exclusives.

En cette période de fêtes, Jackery offre jusqu'à 28 % de réduction sur certaines solutions d'énergie solaire pendant une durée très limitée. Cette offre spéciale apportera joie et lumière dans la vie des aventuriers et des amateurs de plein air. C'est l'occasion d'acheter le produit Jackery idéal à un prix imbattable.

Les communautés vivant hors réseau peuvent désormais profiter des avantages de l'énergie solaire à un prix accessible, ce qui leur permet de se chauffer et de recharger des appareils vitaux tels que des téléphones, des ordinateurs portables ou des équipements médicaux. De plus, cette initiative permet aux clients soucieux de l'environnement de réduire leur empreinte carbone tout en profitant de tout le confort des produits de haute qualité de Jackery.

De plus, Jackery offre des produits gratuits grâce à une campagne innovante sur les médias sociaux intitulée "Rub the Lamp". Dix adeptes chanceux repartiront avec une solution d'énergie solaire gratuite, juste à temps pour Noël. Pour tenter votre chance, suivez Jackery sur les réseaux sociaux et participez au tirage au sort.

Offres de Noël de Jackery

Le générateur solaire Jackery 1000

Ce générateur solaire fiable de capacité moyenne est le choix idéal pour diverses utilisations d'alimentation de secours, des voyages en voiture et de la vie en camping-car aux activités de plein air.

Conçu par des experts pour toutes les saisons, le SG1000 comprend la station d'alimentation portable Explorer 1000 et les panneaux solaires SolarSaga 100 dans un seul emballage pratique.

Avec sa puissance de fonctionnement de 1 000 W, sa puissance de pointe de 2 000 W et sa capacité de 1 002 Wh, ce puissant générateur pourra bénéficier d'une réduction impressionnante de 300 $ pendant la période des fêtes sur le site Web de Jackery.

Si vous êtes au Royaume-Uni, vous pouvez vous procurer le SG1000 sur Amazon pour seulement £1,479. Ceux qui se trouvent dans l'UE peuvent l'obtenir pour 1 619 €.

La centrale électrique portable Jackery Explorer 1000

Cette station d'alimentation portable possède des caractéristiques qui la rendent parfaite pour les activités de plein air comme les excursions d'une journée ou d'un week-end. Sa capacité de 1000 Wh vous permet d'utiliser plusieurs appareils simultanément et de les garder alimentés tout au long de votre voyage.

Elle dispose de deux ports USB et d'une prise secteur qui peuvent être utilisés pour charger des smartphones, des tablettes, des ordinateurs portables et d'autres articles électroniques. En outre, vous pouvez utiliser l'adaptateur de carport inclus pour alimenter vos accessoires de voiture, tels que les glacières et les compresseurs d'air.

Pour les acheteurs des fêtes de fin d'année qui cherchent à acheter le E1000, c'est l'occasion ou jamais puisqu'il est éligible à une réduction de 200 $ pendant cette période promotionnelle sur le site Web de Jackery ou sur la page Amazon.

Pour les acheteurs du Royaume-Uni, l'Explorer 1000 est disponible sur Amazon au prix avantageux de 1 039 £. Ceux de l'UE peuvent profiter d'un tarif tout aussi compétitif, à 1 124 €.

Générateur solaire Jackery 1500

Le SG1500 est un générateur d'énergie solaire à usage intensif de Jackery, conçu pour les tâches importantes dans n'importe quel environnement. Le SG1500 possède des caractéristiques de sécurité améliorées et des capacités de charge rapide, ce qui le rend idéal pour les voyages en camping ou les besoins en générateur de secours d'urgence.

Avec son incroyable capacité de 1534Wh et sa puissance de 1800 watts, ce générateur est sûr de fournir une alimentation fiable tout en réduisant vos coûts énergétiques. Il dispose de trois prises CA à onde sinusoïdale pure, d'un port PD 60W USB-C, d'un port Quick Charge 3.0, d'un port USB-A et d'un port voiture 12V pour fournir une énergie abondante pour tous vos besoins. L'appareil peut alimenter jusqu'à 85 % de vos appareils, notamment les lumières, les micro-ondes et les réfrigérateurs.

Vous pourrez bénéficier d'une réduction de 25 % ou de 730 $ si vous achetez ce produit pendant la période des fêtes.

La station d'alimentation portable Jackery Explorer 2000 Pro

Le 2000 Pro est la dernière invention de Jackery, un ensemble d'énergie solaire primé qui comprend les meilleurs panneaux de leur catégorie et un générateur de secours pour répondre à tous vos besoins en énergie.

Elle offre une capacité de charge impressionnante de 2 160 Wh pour alimenter facilement tous vos appareils domestiques et extérieurs, notamment les plaques chauffantes, les climatiseurs et les réfrigérateurs.

Il est notamment doté d'un écran LCD intuitif qui vous aide à gérer l'autonomie de la batterie, la puissance en watts et les données énergétiques en temps réel.

Une recharge complète ne prend que 2,5 heures, ce qui en fait un excellent choix pour les excursions hors réseau.

Pendant cette période de fêtes, le 2000 Pro est disponible pour 420 dollars de réduction.

Cela revient à 1 839 € pour les clients de la zone euro et à 1 825 £ pour les acheteurs britanniques.

Le générateur solaire 2000 Pro

Le générateur solaire 2000 Pro de Jackery (Explorer 2000 Pro + SolarSaga 200W) est le générateur le plus puissant de la société jusqu'à présent, avec une capacité de 2 160Wh, une puissance de 2 200W en courant alternatif et une puissance de pointe de 4 400W. Ce puissant générateur peut gérer à peu près toutes les activités domestiques ou extérieures. Connectez-le à des fumoirs à granulés pour les barbecues, à des mini-refroidisseurs pour les voyages de camping, à des chargeurs de vélos électriques pour explorer les sentiers naturels, ou à des réfrigérateurs pour conserver les aliments au frais pendant les longs voyages.

Ce combo bénéficie d'une réduction supplémentaire de 28 % (799 $ de remise). C'est une offre imbattable !

Les clients britanniques peuvent se procurer le 2000 Pro sur Amazon pour 2 339 £. Dans les pays de l'UE, l'appareil est vendu 2 319 €.

L'esprit de Noël a vraiment pris vie

L'équipe de Jackery a créé l'entreprise pour offrir aux gens un moyen simple de vivre la vie qu'ils souhaitent sans dépendre des sources d'énergie conventionnelles.

En tant que fervent promoteur du mouvement écologique, l'équipe Jackery a largement contribué à l'aide aux victimes de catastrophes naturelles et a apporté à des milliers de familles dans le monde un sentiment de confort et de sécurité. Son objectif était de devenir le premier fournisseur d'énergie solaire, et aujourd'hui, c'est devenu une réalité.

Pour en savoir plus sur les offres de Noël de Jackery, visitez cette page, et gardez le meilleur cadeau pour vous : des économies !