(Pocket-lint) - Tapo, la marque de sécurité domestique intelligente exploitée par TP-Link, a présenté une nouvelle caméra de sécurité qui offre des fonctions avancées pour un prix abordable.

La caméra Tapo C420S2 est dotée d'une résolution vidéo de 2K QHD - 2560 x 1440 - donc supérieure à celle de nombreux concurrents. Elle dispose également d'une vision et d'un enregistrement nocturnes en couleur, avec un capteur de lumière étoilée intégré.

Alimenté par une batterie, il peut être installé à l'intérieur ou à l'extérieur et offre jusqu'à 180 jours d'utilisation entre deux charges. La batterie peut être retirée pour faciliter sa recharge.

La caméra est dotée d'une détection intelligente de l'intelligence artificielle, qui lui permet d'identifier les personnes, les animaux domestiques, les colis et les voitures, et d'envoyer des notifications sur le smartphone de l'utilisateur en fonction des paramètres choisis. L'utilisateur peut alors parler aux intrus (ou aux invités) grâce à la fonctionnalité audio bidirectionnelle, ou déclencher des lumières et une alarme sonore.

Il est résistant à l'eau et à la poussière selon la norme IP65, tandis que les enregistrements peuvent être stockés sur une carte microSD (jusqu'à 256 Go) ou via le service de stockage en nuage de Tapo.

Tapo Care est disponible en plans Basic et Premium, à partir de 3,49 $ / 2,99 £ par mois. Vous pouvez obtenir une période d'essai de 30 jours d'abord, si vous êtes un nouveau client.

La caméra de sécurité sans fil Tapo C420S2 est disponible dès maintenant dans un pack de deux, à la fois aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Écrit par Rik Henderson.