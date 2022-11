Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - TP-Link a annoncé une sélection de routeurs Wi-Fi 7 et de systèmes de réseaux maillés, avec des vitesses sans fil annoncées allant jusqu'à 33 Gbps.

En tête de liste, le TP-Link Archer BE900, qui, selon le fabricant, est le "premier routeur Wi-Fi 7 quadri-bande au monde". Il prend en charge la bande 2,4 GHz, deux bandes 5 GHz et la nouvelle bande 6 GHz. Il est capable d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 24 Gbps en Wi-Fi.

En outre, le routeur dispose de deux ports WAN/LAN de 10 Gbps et de quatre ports LAN capables d'atteindre des vitesses de transfert de 2,5 Gbps. Il y a également un seul port LAN 1 Gbps, ainsi qu'un port USB 3.0 et un USB 2.0.

TP-Link présentera également des modèles plus bas de gamme, les Archer BE800 et BE550, dont les vitesses atteignent respectivement 19 Gbps et 9,2 Gbps.

Les gamers disposeront également d'un routeur dédié - le TP-Link Archer GE800 - capable d'atteindre des vitesses Wi-Fi 7 "supérieures à 18 Gbps". Il dispose de deux ports Ethernet 10 Gbps et de deux ports 2,5 Gbps, ce qui devrait lui permettre de gérer les demandes de jeu même en cas d'activité Internet intense dans le foyer.

Enfin, un système maillé Wi-Fi 7 pour toute la maison a également été annoncé : le Deco BE95.

Il promet des vitesses allant jusqu'à 33 Gbps en utilisant quatre fréquences entre les points de maillage, dont deux bandes de 6 GHz. Chaque unité est également équipée de deux ports Ethernet 10 Gbps.

Les points Deco BE85 et Deco BE65 tri-bandes seront également disponibles, avec des vitesses allant jusqu'à 22 Gbps et 11 Gbps respectivement.

L'Archer BE900, les Deco BE95 et BE85 seront disponibles en précommande à partir du 31 décembre 2022, au prix de 699,99 $, 1 199,99 $ (2 packs) et 999,99 $ (2 packs) respectivement. Ils seront expédiés à partir du premier trimestre 2023.

Les autres produits seront disponibles au début de l'année prochaine.

Nous attendons les prix et la disponibilité au Royaume-Uni et en Europe.

