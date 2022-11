Les Nanoleaf Lines Squared font passer l'éclairage à 90 degrés au niveau supérieur

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les Lines Squared de Nanoleaf sont une mise à jour des barres lumineuses Nanoleaf Lines existantes, ajoutant la possibilité de les connecter à des angles de 90 degrés.

Le dernier ajout à la gamme Nanoleaf en pleine expansion signifie que les gens peuvent créer de toutes nouvelles formes et dispositions sur leurs murs, et même construire des boîtes de lumière grâce à cette nouvelle option de connectivité à 90 degrés. Les Nanoleaf Lines d'origine ne permettaient qu'une connexion à 60 degrés, mais les nouveaux connecteurs Lines Squared sont également rétrocompatibles, ce qui vous offre encore plus de flexibilité lorsque vous les associez.

Tout comme les autres produits Nanoleaf, les nouveaux Lines Squared se connectent à votre maison alimentée par HomeKit, Google Home et Amazon Alexa, et il y a même un support pour Samsung SmartThings si vous êtes dans ce genre de choses. Les lumières peuvent également agir comme un routeur de frontière Thread, de sorte que vous serez en mesure d'obtenir d'autres accessoires Thread en ligne, aussi. Notez que cette chose n'est pas encore prête pour Matter, mais cela pourrait bien changer à l'avenir.

Envie de faire de la confiture ? L'application Nanoleaf comprend également un visualiseur Ryhthm Music qui synchronisera vos lumières avec votre musc, tandis qu'une application transforme également le bureau de votre PC en lumières sur votre mur.

Le produit Lines Squared peut être commandé dès maintenant et se présente sous la forme d'un pack de démarrage de 99,99 $ / 89,99 £ / 99,99 € composé de quatre lumières, des packs d'extension étant également disponibles si vous souhaitez construire quelque chose de particulièrement sophistiqué. On ne peut pas nier que les ampoules Nanoleaf Lines Squared sont coûteuses, mais on ne peut pas non plus nier qu'elles sont très belles.

Écrit par Oliver Haslam.